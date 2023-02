3 đặc điểm nếu không sửa cuộc sống sẽ khó suôn sẻ

Ai cũng mong cuộc sống gặp nhiều may mắn, đường đời suôn sẻ, nhưng thực tế luôn có những người than thở rằng cuộc sống của họ đầy chông gai và gập ghềnh.

Thế là họ phàn nàn về sự bất công và quy tất cả những bất hạnh cho số phận. Song họ không biết rằng không phải số phận quyết định con người có hạnh phúc hay không, mà chính là tính cách của họ.

Một số nhà tâm lý học cho rằng: “Gieo hành động gặt thói quen; gieo thói quen gặt tính cách; gieo tính cách gặt số phận”.

Nhìn chung, người có cuộc đời không hạnh phúc thường có 3 đặc điểm sau, nếu không sửa thì cả đời lận đận:

1. Cá tính quá cường thế, xem thường cảm xúc của người khác

Người có cá tính mạnh mẽ, chỉ cần tin vào chính mình, họ đều có một loại kiên cường không chịu khuất phục hay nhận thua.

Sự mạnh mẽ này đương nhiên có những lợi ích nhất định, nhưng nếu không biết giới hạn thì rất dễ mang đến sự áp bức cho người khác, đồng thời cũng rước về nhiều bất hạnh cho mình.

Tục ngữ có câu: Trong nhà có vợ đứng thì phải có chồng ngồi.

Trong một gia đình, phụ nữ có quá nhiều quyền lực thì hầu hết đàn ông không có tiếng nói và bớt đi vài phần tôn nghiêm. Người phụ nữ như vậy khiến đàn ông mệt mỏi, lúc nào cũng muốn trốn tránh, cả đời chỉ có thể chìm trong cãi vã và chiến tranh lạnh.

Người phụ nữ quá cường thế đa phần luôn muốn kiểm soát tuyệt đối đối con cái, bắt con trưởng thành theo ý mình. Tình mẫu tử ngột ngạt như vậy sẽ không khiến đứa trẻ cảm thấy biết ơn mà chỉ nuôi thêm hận thù trong lòng đứa trẻ, từ đó trốn mẹ đi thật xa, không hiếu thuận với mẹ.

Một người phụ nữ có cá tính quá mạnh mẽ, coi trọng mọi thứ trong cuộc sống, không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ nhận thất bại, không chỉ khiến cuộc sống của cô ấy mà còn cả những người xung quanh rất mệt mỏi.

2. Quá nhu nhược, dễ nhượng bộ thỏa hiệp, dễ bị ức hiếp

Con người chúng ta, ai cũng có phần yếu mềm trong tính cách. Người phụ nữ có tính cách nhu nhược luôn ở thế bị động trong bất kỳ mối quan hệ, sẽ không được người khác coi trọng, dễ bị bắt nạt.

Trong công việc nếu thật thà dễ nói sẽ bị lợi dụng; trong quan hệ hôn nhân nếu không có nguyên tắc, cho đi mù quáng sẽ bị phớt lờ và tổn thương...

Khi gặp khó khăn, nhiều người bắt đầu than thở về cuộc sống khó khăn của họ, nghĩ rằng tất cả mọi thứ là do số phận.

Như mọi người đều biết, những lần thỏa hiệp và nhượng bộ hết lần này đến lần khác, trong mắt người khác, bản thân đã trở thành một kẻ dễ dãi, dễ sai khiến và dễ tính.

Một người có lòng lương thiện là điều tốt, nhưng nếu quá tốt bụng, không biết từ chối, không biết phản kháng, thì chính là một loại nhu nhược, và họ phải chấp nhận việc bị bắt nạt và áp bức.

Sống ở đời, chúng ta không được kiêu ngạo và vô lý, nhưng cũng không được nhu nhược, rụt rè và sợ gặp rắc rối. Nếu hết lần này đến lần khác nhượng bộ và hạ thấp nguyên tắc của mình để tạm thời xoa dịu mọi thứ, thì bạn sẽ chỉ bị người khác chịu thiệt thòi và bị thao túng.

3. Tính cách quá bi quan, luôn phàn nàn, chán nản và khổ não

Người xưa có câu: Tâm như họa sĩ, có thể vẽ thế gian. Có nghĩa là trái tim con người giống như một họa sĩ lành nghề có thể tự do vẽ các loại nhân tình thế thái.

Tóm lại: mọi thứ trên thế giới đều được tạo ra bởi trái tim của mỗi người.

Nếu bạn đối mặt cuộc sống với thái độ lạc quan và tích cực, thế giới sẽ cho bạn thấy mặt tươi sáng; nếu bạn đối mặt với nó bằng thái độ tiêu cực và bi quan, những gì bạn nhận được là sự u ám bất tận.

Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, nhiều người bắt đầu đổ lỗi, cho rằng mọi đau khổ đều do người khác gây ra, và mình mãi là nạn nhân, là người sinh ra để chịu khổ. Nhưng tất cả nghịch cảnh trong cuộc sống đều do chính tâm bạn thôi thúc, khi bắt đầu phàn nàn rằng cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, phần lớn là do tâm lý của chính bạn.

Một người không có thái độ sống tốt, luôn nhìn mọi việc với thái độ tiêu cực thì dù có cuộc sống như thế nào cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Bạn phải biết rằng kêu ca phàn nàn một cách mù quáng không thể thay đổi hiện trạng, chứ đừng nói là thay đổi số phận khốn khổ. Nó chỉ có thể khiến bạn ngày càng chìm sâu trong tâm trạng u uất, cuối cùng là khiến cuộc sống ngày càng trì trệ hơn.

Một người có thái độ tích cực và lạc quan luôn có thể tìm thấy một khía cạnh tươi đẹp và tỏa sáng trong một cuộc sống bình thường. Tính cách của một người quyết định lối sống của chính họ.

Nếu một người có thể nhận ra ba nguyên nhân khiến mình đau khổ và tích cực điều chỉnh, thì dần có thể biến cuộc đời đau khổ của mình thành cuộc sống tốt đẹp và viên mãn.