Khi những tờ lịch cuối cùng của năm dần vơi bớt, áp lực tài chính đối với mỗi gia đình lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Chuyện sắm sửa, chi tiêu, các khoản thưởng cuối năm và đặc biệt là những món nợ cũ chưa giải quyết dứt điểm dễ khiến tâm lý chúng ta rơi vào trạng thái bồn chồn, lo âu. Đối với nhiều người, một cái Tết trọn vẹn không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay phong bao lì xì dày cộm, mà đơn giản là cảm giác trút bỏ được gánh nặng công nợ sau chuỗi ngày chật vật ngược xuôi.

Dưới góc nhìn chiêm tinh phong thủy phương Đông kết hợp với nhịp điệu kinh tế mùa giáp Tết, đây chính là thời điểm vàng để 3 con giáp sau đây tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, chuyển bại thành thắng và thanh toán êm xuôi mọi khoản nợ nần.

1. Tuổi Sửu: Vượt bão nhờ sự bền bỉ, đón lộc bù đắp từ các khoản tiền đọng

Người tuổi Sửu vốn mang bản tính cần cù, chịu thương chịu khó và ít khi than vãn trước sóng gió. Trong phần lớn thời gian của năm qua, bản mệnh đã phải gánh vác nhiều trọng trách, thậm chí đối mặt với sự trì trệ trong dòng tiền khiến các kế hoạch chi trả bị đình trệ. Tuy nhiên, cổ nhân có câu: "Đức năng thắng số", sự kiên trì không bỏ cuộc của tuổi Sửu bắt đầu phát huy sức mạnh ở chặng về đích.

Vào những tháng giáp Tết, vận trình của tuổi Sửu đón nhận nhiều luồng sinh khí tích cực nhờ cục diện ngũ hành tương trợ. Điểm then chốt giúp con giáp này xoay chuyển tình thế không phải là những món hời từ trên trời rơi xuống, mà chính là sự đơm hoa kết trái của những nỗ lực đã gieo từ trước:

Thu hồi công nợ tồn đọng: Những khoản tiền cho mượn tưởng chừng khó đòi hoặc các hợp đồng nghiệm thu dang dở từ giữa năm sẽ lần lượt được giải ngân. Thưởng hiệu suất và việc làm thêm: Bản lĩnh chịu cày cuốc giúp tuổi Sửu nhận thêm nhiều việc ngoài giờ hoặc được cấp trên ghi nhận bằng khoản thưởng thâm niên xứng đáng.

Ngay khi dòng tiền quay trở lại tài khoản, tuổi Sửu cần áp dụng ngay nguyên tắc "ưu tiên xử lý dứt điểm các khoản nợ có lãi suất cao". Đừng vội mua sắm hay tái đầu tư mạo hiểm khi chưa đưa cán cân tài chính về mức an toàn. Khi nợ nần được thu dọn sạch sẽ, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản thực sự để đón một mùa Tết ấm no bên gia đình.

2. Tuổi Thân: Đón đầu thời cơ thương mại, tiền bạc ào ạt chảy về túi

Khác với sự thầm lặng của tuổi Sửu, người tuổi Thân lại sở hữu sự nhạy bén, linh hoạt và khả năng ứng biến chớp nhoáng trước các biến động của thị trường. Càng về những ngày cận Tết, khi nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ và mua sắm của xã hội tăng vọt, đó cũng là lúc "sân khấu" được mở ra riêng cho con giáp này.

Nếu như giai đoạn trước người tuổi Thân từng đau đầu vì chi tiêu vượt kiểm soát hoặc vướng vào các khoản vay mượn phục vụ công việc thì đây là thời điểm vàng để họ lật ngược tình thế. Bùng nổ doanh số kinh doanh: Dù là làm nghề buôn bán truyền thống hay kinh doanh trực tuyến, tuổi Thân đều có khả năng đón đầu xu hướng tiêu dùng Tết. Họ biết cách tiếp cận khách hàng, tung ra các sản phẩm đáp ứng đúng thị hiếu nên lượng đơn hàng gia tăng đột biến. Quý nhân mở lối: Nhờ tài ăn nói khéo léo và mạng lưới quan hệ rộng khắp, bản mệnh dễ dàng kết nối với những đối tác uy tín, mở ra những thương vụ hợp tác ngắn hạn mang lại tỷ suất lợi nhuận vượt xa kỳ vọng.

Dòng tiền đổ về nhiều thường đi kèm với cám dỗ chi tiêu mạnh tay. Người tuổi Thân cần giữ một cái đầu lạnh: Lập tức trích lập ngân sách để thanh toán các khoản vay tín chấp, thẻ tín dụng hoặc nợ thân hữu trước ngày 23 tháng Chạp. Tách biệt rõ ràng giữa vốn lưu động và tiền lãi để tránh tình trạng "tiền vào cửa trước, bay cửa sau".

3. Tuổi Hợi: Quý nhân trợ lực, giải tỏa nút thắt tâm lý

Người tuổi Hợi vốn hiền hòa, phóng khoáng và sống trọng tình cảm. Cũng chính vì bản tính cả nể, trong năm qua không ít người tuổi này đã rơi vào cảnh "làm ơn mắc oán" hoặc vướng nợ nần do đứng ra bảo lãnh, giúp đỡ người khác. Gánh nặng này đã đè nặng lên tâm trí họ suốt nhiều tháng ròng, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và cuộc sống thường nhật.

Bước vào giai đoạn cuối năm, tuổi Hợi bước vào nhịp vận tương hòa, nhận được sự chở che của các cát tinh chiếu mệnh. Đây là thời khắc mà những bế tắc xung quanh chuyện tiền bạc dần tìm thấy lối thoát thỏa đáng. Sự xuất hiện của quý nhân như người thân, bạn bè tri kỷ hoặc đồng nghiệp lâu năm sẽ đứng ra hỗ trợ, mách nước cho tuổi Hợi những cơ hội việc làm tốt hoặc hỗ trợ cơ cấu lại nguồn vốn với mức chi phí tối ưu.

Người làm công ăn lương dễ nhận được tin vui về lương thưởng, hoa hồng dự án tăng vọt. Sự chân thành và tận tụy của bạn bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp bằng hiện kim cụ thể.

Để tiến trình xóa nợ diễn ra suôn sẻ, tuổi Hợi cần học cách thẳng thắn và dứt khoát hơn. Chủ động liên hệ và thương thảo lịch trả nợ rõ ràng với các chủ nợ; sự thiện chí của bạn sẽ nhận được sự cảm thông và tạo điều kiện tối đa. Kiên quyết từ chối những lời mời mọc vay mượn thêm từ người khác để bảo vệ thành quả tài chính vừa gây dựng lại.

Cổ nhân vẫn thường nhắc nhở rằng, vận số hay thời cơ chỉ đóng vai trò như một cơn gió đẩy cánh buồm đi nhanh hơn, còn người cầm lái vẫn phải là chính bản thân mỗi chúng ta. Sự "lội ngược dòng" của tuổi Sửu, tuổi Thân hay tuổi Hợi không phải là điều kỳ diệu diễn ra sau một đêm, mà là kết tinh của sự tỉnh táo, nỗ lực làm việc hết mình và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai.

Dọn dẹp công nợ trước thềm năm mới không chỉ đơn thuần là cân bằng lại những con số trong sổ tay chi tiêu, mà còn là hành động thanh lọc năng lượng, xua đi những âu lo muộn phiền của năm cũ. Khi những món nợ được trả sạch, mỗi chúng ta sẽ có thể ngẩng cao đầu bước qua khoảnh khắc giao thừa, đón chào một mùa xuân mới với tâm thế tự tin, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo