3 con giáp cẩn trọng kẻo "của thiên trả địa": Nhận thưởng to nhưng dễ vướng họa hao tài tốn của tháng Chạp

Chưa đầy nửa tháng nữa là pháo hoa giao thừa sẽ nổ, đây cũng là lúc chị em công sở khấp khởi chờ đợi những khoản thưởng Tết, lương tháng 13. Thế nhưng, người xưa có câu "của thiên trả địa" chưa bao giờ sai, nhất là trong cái tháng Chạp đầy biến động này. Có những con giáp cả năm chắt chiu, nhưng chỉ vì một phút bốc đồng hay quá tin người dịp cuối năm mà để tiền bạc "không cánh mà bay". Nếu bạn thuộc top 3 con giáp dưới đây, hãy coi chừng: Túi tiền rủng rỉnh hôm nay có thể là nguồn cơn cho những rắc rối ngày mai nếu không biết cách thắt chặt hầu bao.

1. Tuổi Thìn: Cái bẫy của sự "tự thưởng" và hào phóng quá đà

Nói về khả năng kiếm tiền năm nay, khó ai qua mặt được những người tuổi Thìn. Càng về cuối năm, vận khí của họ càng vượng, các khoản đầu tư sinh lời, tiền thưởng đổ về tài khoản ting ting liên tục khiến tinh thần phấn chấn tột độ. Nhưng chính cái sự "phấn chấn" ấy lại là con dao hai lưỡi.





Người tuổi Thìn vốn có cái tôi lớn và thích sự sang trọng. Cầm cục tiền lớn trong tay giữa không khí lễ hội rộn ràng, tâm lý chung của họ là: "Cả năm vất vả rồi, phải thưởng cho mình một chút chứ". Thế là quần áo hiệu, đổi xe mới, hay những bữa tiệc tất niên linh đình được vung tay không tiếc. Chưa kể, cái tính hào sảng, ai mượn cũng cho, ai rủ hùn hạp làm ăn nhanh gọn cũng gật đầu cái rụp khiến tiền bạc cứ thế đội nón ra đi.

Tháng Chạp này, lời khuyên chân thành cho tuổi Thìn là hãy "giấu giàu". Tiền về tài khoản hãy chuyển ngay vào sổ tiết kiệm hoặc gửi người tin cậy giữ hộ. Đừng để cảm xúc nhất thời hay những lời tung hô của bạn bè xã giao khiến bạn dốc cạn túi. Nhớ rằng, tiền nằm im trong túi mình mới là tiền của mình, còn khi đã chi ra rồi, muốn lấy lại là cả một đoạn trường gian nan.

2. Tuổi Tuất: Họa từ sự cả tin và những rắc rối "từ trên trời rơi xuống"

Khác với sự hào nhoáng của tuổi Thìn, người tuổi Tuất thường chắc chắn và cẩn trọng hơn. Thế nhưng, tháng Chạp năm nay lại thử thách họ ở một khía cạnh khác: Sự cả tin và những rắc rối khách quan.





Có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh nhờ sự chăm chỉ suốt năm qua, nhưng đừng vội mừng. Vận trình tháng cuối năm cảnh báo những sự cố hỏng hóc đồ đạc, xe cộ, hoặc thậm chí là sức khỏe người thân cần chi dùng một khoản lớn. Đó là những cái "hạn" khó tránh. Nhưng đáng lo hơn là họa "hao tài" do người ngoài mang lại.

Người tuổi Tuất sống tình cảm, nên cuối năm rất dễ bị người quen lợi dụng lòng tốt để vay mượn, hoặc rủ rê vào những phi vụ đầu tư "lãi suất cao, hoàn vốn nhanh" để kịp tiêu Tết. Hãy tỉnh táo! Tháng Chạp không phải là lúc để thử vận may với những trò đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm. "Của thiên trả địa" ở đây ứng với việc tiền dễ kiếm thì cũng dễ mất vào tay kẻ gian. Cách tốt nhất để giữ tiền lúc này là: Nói "Không" với mọi lời mời gọi vay mượn, và ưu tiên chi tiêu cho sức khỏe, gia đình thay vì sĩ diện với người ngoài.

3. Tuổi Tý: Sự chủ quan trong quản lý và những khoản chi lặt vặt

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy với đồng tiền. Họ hiếm khi để mình rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, tháng Chạp lại là khoảng thời gian "loạn nhịp" của những chú Chuột. Công việc dồn dập, deadline dí sát ván khiến đầu óc họ không còn đủ minh mẫn để tính toán chi li như mọi khi.





Cái bẫy tài chính của tuổi Tý nằm ở những khoản chi nhỏ nhặt nhưng dồn lại thì to như núi. Mua sắm online không kiểm soát, sắm sửa đồ Tết quá tay, hay đơn giản là những khoản phạt hành chính do lơ đễnh khi tham gia giao thông... Tiền thưởng về chưa kịp ấm chỗ đã phải xé lẻ ra chi trả cho đủ thứ hóa đơn không tên.

Hơn nữa, người tuổi Tý tháng này dễ gặp họa mất mát đồ đạc cá nhân như ví tiền, điện thoại ở những nơi đông người. Cảm giác "kiếm được nhiều" khiến họ chủ quan, lơ là cảnh giác. Lời khuyên cho tuổi Tý là hãy lập một danh sách chi tiêu (checklist) thật cụ thể cho dịp Tết. Đừng coi thường tiền lẻ, vì chính những lỗ rò nhỏ sẽ làm đắm cả con thuyền lớn. Hãy chậm lại một nhịp, kiểm tra kỹ lưỡng mọi giao dịch chuyển khoản và tư trang khi ra đường để tránh cảnh "nước mắt lưng tròng" ngày cuối năm.

Suy cho cùng, con giáp nào cũng vậy, tiền bạc là mồ hôi nước mắt, là công sức lao động cả năm trời. Việc được thần Tài gõ cửa dịp cuối năm là điều may mắn, nhưng giữ được lộc hay không lại nằm ở bản lĩnh của mỗi người.

Đừng để niềm vui nhận thưởng làm mờ mắt, cũng đừng vì chút sĩ diện hay cả nể mà ném tiền qua cửa sổ. Tháng Chạp là tháng để "gói ghém", không phải tháng để "bung lụa". Hãy trân trọng từng đồng tiền mình làm ra, chi tiêu có kế hoạch, để cái Tết không chỉ no đủ về vật chất mà còn an yên trong tâm hồn. Chúc các bạn một mùa Tết ví dày, tâm an và vạn sự hanh thông!

