3 chòm sao "vận đỏ như son" ngày 4/5: Tiền vào như nước, lộc tới tận nhà

Có những ngày bạn chỉ cần thức dậy, mọi thứ đã tự sắp xếp đâu vào đấy. Ngày 4/5 chính là một ngày như thế với ba chòm sao dưới đây. Từ chuyện công việc đang bế tắc bỗng tìm ra hướng giải, đến những khoản tiền bất ngờ rơi vào túi, tất cả đều xảy ra một cách rất tự nhiên. Nếu bạn nằm trong danh sách này, hãy mạnh dạn tiến lên vì vũ trụ đang đứng về phía bạn.

Cự Giải: Quý nhân xuất hiện, công việc khơi thông sau chuỗi ngày bế tắc

Ngày 4/5, Cự Giải bước vào một guồng quay rất khác so với cả tuần trước đó. Nếu trước đây bạn cảm thấy mọi thứ cứ trì trệ, deadline chồng chất, sếp khó tính, đồng nghiệp thì lạnh nhạt, thì hôm ấy bầu không khí xung quanh bạn bỗng dịu lại một cách kỳ lạ. Một cuộc trò chuyện tình cờ trong giờ ăn trưa, một tin nhắn từ người bạn cũ, hoặc thậm chí là một cuộc gọi không hẹn trước, có thể chính là chìa khóa mở ra cánh cửa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu. Cự Giải vốn nhạy cảm và biết quan sát, ngày này hãy tận dụng điểm mạnh đó để đọc vị tình huống và đưa ra quyết định.

Về tài chính, Cự Giải có khả năng nhận được một khoản tiền nhỏ nhưng đến rất đúng lúc. Có thể là tiền hoàn lại từ một dịch vụ nào đó, hoặc một người bạn trả lại số tiền đã vay từ lâu mà bạn gần như đã quên. Đừng vội tiêu hết, hãy giữ lại một phần làm vốn nhỏ vì cuối tháng này bạn sẽ cần đến.

Chuyện tình cảm của Cự Giải cũng êm đềm hơn hẳn. Người độc thân có cơ hội gặp được một người mang lại cảm giác an toàn, ấm áp, không cần gồng mình. Người đã có đôi thì hãy dành thời gian lắng nghe nửa kia nhiều hơn, đôi khi chỉ một bữa cơm cùng nhau cũng đủ làm mềm lại mọi căng thẳng tích tụ.

Sư Tử: Tỏa sáng giữa đám đông, cơ hội lớn ập đến không báo trước

Sư Tử là chòm sao được vũ trụ ưu ái nhất trong ngày 4/5. Nguồn năng lượng của bạn dồi dào đến mức người xung quanh cũng cảm nhận được sự khác biệt. Nếu công việc của bạn liên quan đến giao tiếp, thuyết trình, bán hàng hay sáng tạo nội dung, ngày này gần như không có rào cản nào có thể cản bước. Một ý tưởng mà bạn đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng được cấp trên gật đầu, hoặc một dự án tưởng đã đóng băng bỗng được khởi động lại với điều kiện thuận lợi hơn cả mong đợi.





Tài lộc của Sư Tử ngày này rất sáng. Đặc biệt với những ai đang kinh doanh tự do, làm freelancer hay có nguồn thu nhập thứ hai, bạn có thể chốt được một hợp đồng giá trị hoặc nhận được lời đề nghị hợp tác hấp dẫn. Tuy nhiên, Sư Tử cần lưu ý không nên vội vàng ký kết khi chưa đọc kỹ điều khoản, vì sự hào hứng đôi khi khiến bạn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng.

Về mặt cảm xúc, Sư Tử có một ngày rất tự tin và cuốn hút. Bạn đi đâu cũng được chú ý, lời nói có trọng lượng và dễ dàng thuyết phục người khác. Hãy dùng sức ảnh hưởng đó một cách khôn ngoan, đừng để cái tôi quá lớn làm tổn thương những người thân thiết. Một câu cảm ơn đúng lúc với người đã âm thầm hỗ trợ bạn sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Ma Kết: Gặt hái thành quả từ những nỗ lực thầm lặng suốt thời gian dài

Ma Kết vốn là chòm sao của sự bền bỉ, kiên nhẫn và làm việc trong im lặng. Ngày 4/5 chính là lúc những hạt giống bạn đã gieo từ nhiều tháng trước bắt đầu nảy mầm rõ rệt. Một thành quả công việc được công nhận, một dự án dài hơi cuối cùng cũng đến giai đoạn nghiệm thu, hoặc một khoản đầu tư nhỏ bắt đầu sinh lời. Cảm giác "mọi thứ cuối cùng cũng đáng" sẽ là cảm giác chủ đạo của bạn.





Về tài chính, Ma Kết ngày này khá vững. Bạn không phải kiểu người gặp may đột ngột, nhưng tiền vào đều và ổn định. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn ngồi xuống xem lại các khoản chi tiêu, sắp xếp lại quỹ tiết kiệm hoặc lên kế hoạch cho một mục tiêu lớn hơn trong nửa cuối năm.

Trong các mối quan hệ, Ma Kết thường giữ khoảng cách an toàn, nhưng ngày này hãy thử mở lòng hơn một chút. Một cuộc gặp gỡ với người bạn lâu năm, một bữa tối với gia đình, hoặc đơn giản là gọi điện hỏi thăm bố mẹ cũng đủ khiến trái tim bạn ấm áp lạ thường. Đừng để công việc cuốn bạn đi quá xa khỏi những điều giản dị nhưng quý giá nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.