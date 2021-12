3 cách ăn sáng là "sát thủ diệt mỡ thừa" tốt hơn cả ăn kiêng, thậm chí ngừa đủ bệnh nhưng ai cũng làm ngược lại

"Ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như hoàng tử, ăn tối như kẻ hành khất" là câu nói phản ánh rõ nhất tầm quan trọng của bữa sáng. Điểm tâm cung cấp năng lượng cơ thể cần để hoàn thành công việc và sự tập trung của một ngày, đặc biệt là thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp bạn đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Bữa sáng là thời điểm quan trọng nhất trong ngày, tuyệt đối không được nhịn đói.

Tuy bữa sáng tốt là vậy nhưng rất nhiều người thường xuyên bỏ bữa, mục đích cắt giảm tối đa calo để giảm cân. Thế nhưng điều này hoàn toàn không đúng, thậm chí là còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây tăng cân hơn nhiều do quá đói và phải ăn bù vào 2 bữa còn lại. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những người ăn sáng còn gầy hơn cả người bỏ bữa.

Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được bỏ qua bữa sáng mà phải biết cách ăn như thế nào để vừa tốt lại còn giảm cân. Theo Serena Poon – chuyên gia dinh dưỡng kiêm đầu bếp nổi tiếng tại Mỹ chia sẻ, phụ nữ nên duy trì ăn sáng theo 3 cách sau sẽ thúc đẩy cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, thậm chí là "xua đuổi" bệnh tật:

3 cách ăn sáng giảm cân, ngăn ngừa bệnh tật

1. Ăn sáng sau khi ngủ dậy 20-30 phút

Rất nhiều người có thói quen ăn sáng ngay khi vừa ngủ dậy và cho rằng, làm như vậy sẽ kịp thời bổ sung năng lượng và dưỡng chất sau một giấc ngủ dài. Tuy nhiên chuyên gia Serena lại cảnh báo bạn không nên làm vậy, đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh tiềm ẩn mà nhiều người không biết.

Ăn sáng sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút mới đảm bảo sức khỏe đường ruột.

Cụ thể, khi chúng ta ngủ thì dạ dày vẫn tiếp tục hoạt động để tiêu hóa thức ăn trong bữa tối. Lúc này hệ tiêu hóa vẫn cần thời gian "giải quyết" và hấp thụ nốt phần thực phẩm đó. Nếu bạn ăn sáng ngay khi vừa thức dậy, thức ăn sẽ chất chồng với nhau rất khó tiêu hóa và gây rối loạn đường ruột, từ đó làm tổn hại đến chức năng của các cơ quan này.

Nhìn chung, ngay sau khi ngủ dậy thì bạn chỉ nên uống 1 cốc nước lọc để bổ sung nước đã mất đi, khoảng 20-30 phút sau ăn sáng là phù hợp. Tốt nhất nên dùng điểm tâm sau 7 giờ sáng để đạt hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng cao nhất, thậm chí hỗ trợ giảm cân nhanh.

2. Ưu tiên chọn thực phẩm giàu protein, dùng trà xanh sau bữa sáng

Các chuyên gia chia sẻ rằng, thực phẩm giàu protein có tác dụng duy trì cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn nên giúp giảm cân nhanh chóng. Một nghiên cứu ở phụ nữ cho thấy, việc tăng lượng protein trong chế độ ăn từ 15% lên 30% đã giúp những người tham gia nạp vào ít đi 441 calo mỗi ngày. Nhóm phụ nữ này cũng giảm được trung bình 5kg chỉ sau 12 tuần.

Trứng là thực phẩm giàu protein bậc nhất, vừa ngon lại còn rẻ bèo, rất dễ kiếm.

Vậy nên, hãy bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng giàu protein để vừa giàu năng lượng lại còn đốt mỡ thừa nhanh. Một vài thực phẩm nhiều protein bao gồm các món từ trứng, yến mạch, đậu hũ, cá hoặc thịt. Nên thay đổi hàng ngày để nạp thêm nhiều dưỡng chất mà không lo bị ngấy.

Ngoài ra, sau khi dùng bữa sáng 30 phút thì bạn nên uống thêm 1 tách trà xanh. Điều này giúp quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn và có thể hỗ trợ trong việc giảm cân. Trà xanh còn là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giúp phụ nữ trẻ lâu, ít nếp nhăn và ngừa lão hóa hiệu quả.

3. Ăn sáng sau khi tập thể dục

Hầu hết mọi người đều ăn sáng trước khi tập thể dục, hiếm khi làm ngược lại vì cho rằng cần phải bổ sung năng lượng mới có sức tập. Tuy nhiên theo Heather Moday – bác sĩ kiêm người thành lập chuyên trang tư vấn sức khỏe modayheather, bạn nên ăn sáng sau khi tập thể dục thì mới đảm bảo sức khỏe và giảm cân được.

Dựa trên nghiên cứu từ tạp chí Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, những người ăn sáng sau khi tập thể dục sẽ đốt cháy chất béo gấp đôi so với người ăn trước khi tập. Đó là do quá trình tập thể dục tiêu hao nhiều năng lượng, khi không có đủ năng lượng thì cơ thể buộc phải chuyển sang "đốt năng lượng" dự trữ. Điều đó khiến các khối mỡ nhanh chóng biến mất.

Không chỉ vậy, những người "tập trước ăn sau" còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Nếu bạn chọn tập xong mới ăn, hãy dùng bữa sáng nhiều protein khoảng 30 phút sau khi tập là hiệu quả nhất để tăng cường khả năng giảm cân.

Theo Eatthis, Healthline