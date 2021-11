Nhân loại từng có một loại dịch bệnh "hôi như trứng thối", khiến hàng trăm nữ sinh ngất xỉu suýt mất mạng, nghe lại cũng đủ rùng mình

Israel và Palestine từ lâu đã được coi là một cuộc xung đột phức tạp và khó giải quyết nhất trên thế giới. Những mâu thuẫn bắt đầu từ lịch sử liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, khác biệt về tôn giáo, sắc tộc… Đỉnh điểm phải kể đến một loại dịch bệnh kỳ lạ không rõ nguyên nhân, khiến hai bên cho rằng phe kia đang tìm cách hại quốc gia mình. Đến giờ vẫn được xếp vào một trong những bí ẩn y học mọi thời đại.

Xung đột giữa Palestine và Israel từ lâu vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bỗng dưng ngất xỉu dù 5 phút trước vẫn khỏe mạnh

Vào mùa xuân năm 1983, thế giới bỗng dưng ghi nhận gần 1000 thanh niên Ả Rập ở Bờ Tây đột nhiên bị mắc một căn bệnh bí ẩn. Họ có các triệu chứng đặc trưng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, đau bụng, suy nhược và ngất ngay sau đó. Theo thống kê có đến 70% là nữ sinh từ 12-17 tuổi cùng với một số nữ quân nhân Israel là chủ yếu, gần như rất ít nam giới bị.

Khi tỉnh lại, các nạn nhân cho biết ban đầu họ ngửi thấy một mùi gì giống như trứng thối trong lớp học, sau đó đột nhiên phát bệnh và ngất xỉu. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 21/3/1983, bỗng nhiên một cô gái chạy sát đến cửa sổ và liên tục kêu gào khó thở. Chỉ trong vòng vài giờ sau, 6 nữ sinh khác cũng mắc phải các triệu chứng tương tự.

Bệnh nhân mắc phải đa phần toàn nữ sinh ở độ tuổi teen, cùng với một số nữ quân nhân.

Khi biết tin 7 người trong một lớp "mắc bệnh lạ" thì các lớp khác đều sợ hãi tột độ. Thế nhưng căn bệnh ấy cũng dần lan ra toàn trường và gây nên những ca ngất xỉu khó hiểu, đến cả những nữ quân nhân tới xử lý tình hình cũng mắc phải. Dù đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể tìm được nguyên nhân giải thích cho những triệu chứng ấy.

Sau sự kiện này, các nhà chức trách quân sự Israel ở Bờ Tây đã phải đóng cửa trường học của người Palestine trong 20 ngày kể từ khi xảy ra dịch bệnh. Họ nghi ngờ đây là một loại khí độc nhưng tới kiểm tra vẫn không có chút manh mối nào. Có người còn bị nôn mửa và mất thị lực nặng do loại bệnh này. May mắn là sau khi cho học sinh nghỉ học thì sự việc cũng chấm dứt.

Nhiều giả thuyết được đặt ra

Đương nhiên sau sự kiện trên thì xã hội đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi về nguyên nhân của loại bệnh ấy. Các nhà lãnh đạo Palestine đã cáo buộc người Israel sử dụng chiến tranh hóa học để xua đuổi người Ả Rập trong lãnh thổ của họ. Thậm chí một vài quan chức còn tuyên bố thứ dịch bệnh ấy nhằm mục đích triệt sản phụ nữ Ả Rập, vì hầu hết nạn nhân đều là nữ.

Trước tình hình này thì bên phía Israel cũng phải đáp trả, họ nói rằng phía Palestine đang sử dụng hóa chất trên chính đồng bào của mình để khuấy động rắc rối và kích động biểu tình. Bởi khi xảy ra sự việc thì cũng có những nữ quân nhân người Israel đã mắc phải loại bệnh này.

Nhiều cáo buộc cho rằng dịch bệnh này nhằm mục đích triệt sản phụ nữ ở Palestine.

Vào 29/3/1983, phó quan sát viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc là ông Hasan Abdul Rahman đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích cáo buộc dịch bệnh ngất xỉu là do ngộ độc chất hóa học do người Israel thả ra. Ông nói rằng đã tìm thấy dấu vết của bột lưu huỳnh tại 2 trường học, kèm một chai than cốc chứa đầy chất độc hại tại một trường khác.

Nguyên nhân đến từ đâu?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khi dịch bệnh này xảy ra, họ đã tiến hành cho kiểm tra ngay dấu vết của khí độc nhưng không tìm được manh mối nào. CDC khẳng định đối tượng ngất xỉu đa phần là các nữ sinh tuổi teen, rất có thể là do tâm lý căng thẳng gây ra.

Các cơ quan y tế sau đó cũng xác định rằng, nhóm nạn nhân ban đầu có thể bị ảnh hưởng bởi mùi khí Hydro Sulfide ở mức thấp thoát ra từ nhà vệ sinh. Đây là loại khí độc có mùi giống hệt như trứng thối, khi hít phải sẽ cản trở hệ hô hấp của cơ thể và gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

CDC kết luận, sau khi các trường học bị đóng cửa thì dịch bệnh này cũng chấm dứt theo nên có khả năng là do chất Hydro Sulfide. Những nữ sinh cũng được kiểm tra sức khỏe sau đó và không phát hiện điều gì bất thường, họ đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Tuy nhiên tất cả những điều trên cũng chỉ là phỏng đoán vì sự việc diễn ra quá nhanh, không còn sót lại manh mối nào để điều tra. Dần dần, loại bệnh lạ thế giới này cũng chìm vào quên lãng vì không để lại hậu quả nào. Nhưng rất có thể nó sẽ trở lại vào một ngày nào đó, khi mà con người chủ quan không phòng tránh…

