27 năm mặc cảm vì bị gọi là “một mắt”, chồng bỏ đi khi con mới 1 tuổi, mẹ đơn thân khát khao đổi đời nhờ PTTM và cuộc lột xác khiến không ít người mong chờ

Sở hữu một ngoại hình xinh đẹp sẽ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc, tự tin hơn nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được điều ấy. Có những người sinh ra đã mang nhiều khuyết điểm trên cơ thể nhưng vì hoàn cảnh sống khó khăn, họ không thể thay đổi nhan sắc như mình mong muốn mà chỉ biết chờ đợi vào sự may mắn.

Trong suốt 27 năm mong chờ điều kỳ diệu đến với mình, có lẽ Phạm Thị Diệu Thuý (SN 1993, Bạc Liêu), hiểu hơn ai hết về những sự bất công, đau khổ khi mang khuyết điểm dị tật trên mặt.

27 năm mang biệt danh "một mắt" và khát khao được thay đổi chính mình

Thúy kể, từ khi sinh ra chị đã mang một cái bớt đỏ ở trên mắt phải, không ai ngờ nó cứ to dần lên và hình thành một khối u trên mắt, lâu lâu nó khiến chị đau đầu và vệ sinh khuôn mặt khó khăn.

Năm Thúy 11 tuổi, cha mẹ mới dành dụm một chút tiền đưa con gái lên Sài Gòn khám bệnh, bác sĩ cho biết chị bị khối u xơ dây thần kinh, nhưng vì không có điều kiện để mổ chị trở về quê và mặc định sẽ sống chung với nó đến suốt đời.

Mỗi năm trôi qua, khối u trên mắt càng lớn, điểm khác biệt trên mặt đã khiến Thúy sống trong những tháng ngày tự ti, chị kể: "Từ nhỏ đến lớn mọi người thường gọi mình là "Thúy một mắt", đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân lắm. Khi đi học, bạn bè thường xa lánh, dị nghị và ít khi chơi cùng".

Khối u trên mắt phải của Thúy trước đây chưa phát triển quá lớn.

Khi đi xin việc, chị cũng nhận không ít lời từ chối vì "Tay chân bị gì cũng được nhưng cái mắt thì cần phải nhanh nhẹn" - Thúy nói.

Cuộc sống của Thúy cứ diễn ra như vậy cho đến năm 2015, chị gặp gỡ và bén duyên với một người đàn ông làm cùng xưởng gỗ. Cả hai đã thề non hẹn biển và quyết định tiến tới hôn nhân nhưng gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình nhà trai.

Bỏ ngoài tai sự cấm cản, cả hai vẫn ở bên nhau mà chưa từng tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Một năm sau, Thúy sinh con đầu lòng, tưởng chừng cuộc đời của chị sẽ mãi ấm êm nhưng đây cũng là lúc chị nhận ra khối u trên mắt mình ngày một lớn, che khuất nửa khuôn mặt. Một năm sau ngày em bé ra đời, chồng chị bỏ đi vì không chịu được áp lực từ gia đình.

Làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ lại khó khăn trong chuyện xin việc, Thúy đành gửi con ở quê và cùng mẹ lên Sài Gòn làm nghề bán vé số. Không ít lần chị nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình nhưng nhìn lại hoàn cảnh khó khăn của bản thân, chị chỉ biết tặc lưỡi chấp nhận vì "Số phận mình nó vậy" - Thúy nói.

Thúy và khối u che kín mắt phải.

Trong một lần lên mạng, chị vô tình biết đến chương trình "Hành trình lột xác mùa 5" do Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Hàn Quốc tổ chức, chị đã đăng ký với mong muốn có thể trở thành 1 trong 10 người may mắn nhất được phẫu thuật thay đổi ngoại hình miễn phí. Sau rất nhiều hi vọng, Thúy như vỡ òa khi nhận thông báo mình đã lọt vào top những người được chọn của chương trình, được mời ra Hà Nội để các bác sĩ thăm khám và đưa ra quyết định.

Chị kể: "Lúc nhận thông báo của chương trình mình đang ở quê, lúc ấy thật sự rất mừng nhưng rồi lại phân vân vì không biết có nên ra Hà Nội không bởi chi phí đi lại tốn kém và rất sợ đau, nhưng nghĩ đến con nên mình cảm thấy mạnh mẽ hơn".

Khi nhắc về con gái và nỗi sợ sau phẫu thuật con sẽ không thể nhận ra mẹ, Thúy bỗng bật khóc: "Mình cũng sợ điều đó lắm, nhưng mình tin rằng hai mẹ con đã gắn bó với nhau rất nhiều, nếu mình thay đổi có lẽ con vẫn sẽ nhận ra được theo một cách nào đó".

Nếu may mắn lọt vào top 10 của chương trình, được thay đổi ngoại hình miễn phí và trở nên xinh đẹp hơn, Thủy bảo chẳng mong gì, chỉ ước lúc đó có thể đi học nghề may, kiếm một công việc ổn định để có nhiều thời gian chăm sóc và ở bên cạnh cô con gái nhỏ của mình.

TS. BS Richard Huy đang thăm khám cho Thúy.

Bác sĩ nói gì về trường hợp của chị Thúy?

Theo TS. BS Richard Huy (Ban Giám Khảo Hành trình lột xác mùa 5): "Đối với trường hợp của bạn Thúy, tôi đánh giá đây là một trường hợp rất khó, có thể nói là một thử thách đối với y học, bạn này bị u xơ thần kinh, khối u đã xâm lấn vào đầu, có thể phẫu thuật lấy đi được khoảng 80% đến 90% khối u".

Để cải thiện ngoại hình cho Thúy, bác sĩ Richard Huy cho biết có thể thực hiện phẫu thuật cắt khối u, nâng mũi, trượt cằm, cắt mí...

Các bác sĩ đều cho rằng đây có thể sẽ là một ca lột xác vô cùng ngoạn mục. Cùng chờ đợi kết quả để chiêm ngưỡng sự lột xác ngoạn mục của bà mẹ đơn thân này!

(Còn tiếp...)