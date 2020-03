25 cuốn sách người lao động nên đọc trong thời khủng hoảng (P1)

Không còn là các dự báo, với việc đóng cửa/ tạm dừng hoạt động của hoàng loạt các cửa hàng, đơn vị kinh doanh nhỏ và vừa tại các thành phố lớn ở nước ta trong những ngày qua, hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn người lao động đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp hoặc nhẹ hơn là sụt giảm thu nhập do ảnh hưởng từ dịch cúm Dịch cúm Covid-19.

Là người lao động bạn có thể làm gì tốt nhất cho bản thân trong giai đoạn này? Bạn có đủ khả năng để sẵn sàng chuyển đổi sang các công việc mới ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng không? Như chia sẻ của hai chuyên gia Nguyễn Cảnh Bình và Tô Chính Nghĩa trong bài viết gần đây, người lao động nên tận dụng thời gian này để tĩnh lặng nhìn nhận lại bản thân, bồi đắp thêm kiến thức, phát triển thêm các kỹ năng mới, để có thể sẵn sàng với những chuyển dịch và thay đổi mới. Một trong các cách thực hiện điều này hiệu quả đó là đọc và thực hành theo hướng dẫn từ những cuốn sách hữu ích giúp phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Và 25 cuốn sách người lao động nên đọc trong thời khủng hoảng dưới đây có thể giúp bạn thay đổi tư duy, cách sống và làm việc; thậm chí thay đổi cuộc đời sau giai đoạn khủng hoảng này. Các cuốn sách này đều nằm trong Top các cuốn sách hay nhất về phát triển bản thân được rất nhiều các tờ báo, trang web uy tín trên thế giới giới thiệu.

1. Đi tìm lẽ sống (Man’s search for meaning)

Được đánh giá là một cuốn sách kỳ lạ, Đi tìm lẽ sống có nửa đầu tường thuật lại những gì tác giả đã trải qua trong 3 năm tại các trại tập trung vì nạn diệt chủng Do thái của Phát xít Đức. Phần còn lại trình bày về liệu pháp tâm lý mà ông đã bỏ cả đời để nghiên cứu, trong đó có những quan sát vô cùng hiếm có về tâm lý của con người khi phải ở chốn địa ngục của trần gian.

Cuốn sách vì vậy sẽ giúp bạn nhận ra được rằng, khả năng sinh tồn và sức chịu đựng của con người là siêu việt, vô hạn. "Thảm họa sẽ đến với những người không nhìn thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình, không mục tiêu, mục đích...". Vì vậy, việc lựa chọn thái độ sống và hướng đi đúng đắn sẽ quyết định cuộc đời bạn, mang lại sức mạnh cho bạn dù phải đối diện với nghịch cảnh.

2. Sức mạnh của hiện tại (The power of now)

Đọc cuốn sách này bạn sẽ "ngộ" ra được rằng: nhiều người đau khổ triền miên bởi họ luôn chìm đắm suy nghĩ vào quá khứ, hay lo sợ vẩn vơ về tương lai, mà không nhận thức được giá trị và sức mạnh của hiện tại. Và khi tập trung vào hiện tại, bạn sẽ vượt lên tất cả những suy nghĩ tiêu cực, khám phá ra những chân giá trị quý báu mình đang có sẵn. Cuốn sách là kim chỉ nam cho tất cả những ai muốn tìm lại và cảm nhận giá trị tươi đẹp đích thực của cuộc sống.

3. Sức mạnh của toàn tâm, toàn ý (The power of full engagement)

Trong cuốn sách bán chạy nhất của Tạp chí New York Times này, tác giả cuốn sách sẽ chỉ ra tầm quan trọng và giúp bạn rèn luyện sự toàn tâm, toàn ý bằng phương pháp quản trị năng lượng mới đầy thiết thực và hiệu quả. Phương pháp này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất, gắn bó hơn về mặt tình cảm, tinh thần; tập trung hơn về mặt trí tuệ để thành công và hạnh phúc hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống.

4. Dám nghĩ lớn (The magic of thinking big)

Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất chúng để có thể đạt được thành công lớn lao, bạn chỉ cần rèn luyện và áp dụng thường xuyên tư duy Dám nghĩ lớn. Đây chính là thông điệp mà tác giả cuốn sách, Tiến sĩ David Schwartz muốn truyền đạt tới bạn. Cuốn sách sẽ giúp bạn từng bước vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh thất bại; bồi đắp năng lực tư duy; xác định rõ mục tiêu chiến lược của từng giai đoạn cuộc đời; rèn luyện tư duy lãnh đạo; thực hiện ước mơ một cách sáng tạo nhất.

5. Tư duy nhanh và chậm ( Thinking fast & slow)

Trong cuốn sách Tư duy nhanh và chậm, tác giả đạt giải Nobel kinh tế Kahneman sẽ đưa bạn vào một tour du lịch đột phá về tâm trí và giải thích hai hệ thống điều khiển cách chúng ta suy nghĩ: Hệ thống 1 nhanh, trực quan và cảm xúc; Hệ thống 2 chậm hơn, cân nhắc hơn và logic hơn.

Thu hút người đọc vào một cuộc trò chuyện sôi nổi về cách con người suy nghĩ, Kahneman tiết lộ những gì bạn có thể và không thể tin vào trực giác của mình (sử dụng tư duy nhanh) và làm thế nào để bạn có thể khai thác lợi ích của việc suy nghĩ chậm. Daniel Kahneman cũng cung cấp những hiểu biết thực tế và những lời khuyên vô cùng hữu ích cho bạn khi đưa ra lựa chọn trong công việc và cuộc sống cá nhân, sử dụng các kỹ thuật khác nhau để chống lại những trục trặc tinh thần thường khiến bạn gặp rắc rối.

6. Sự liều lĩnh vĩ đại (Daring Greatly)

Trong cuốn sách Sự liều lĩnh vĩ đại - Daring Greatly này, tác giả Brene Brow sẽ giúp bạn biết đến một quan niệm mới: Tổn thương không phải là điểm yếu và bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó. Mức độ làm chủ và gắn kết với sự tổn thương của mỗi người sẽ quyết định độ sâu của lòng dũng cảm và sự rõ ràng trong mục tiêu của bạn, khiến bạn có thể thành công và hạnh phúc hơn trong công việc và cuộc sống.

Nếu dành cả đời để chờ đến khi bạn thật hoàn hảo hay bất khả chiến bại rồi mới bước vào trận địa, thì cuối cùng bạn sẽ để vuột mất các mối quan hệ và những cơ hội có một không hai, bạn sẽ hoang phí thời gian quý giá và quay lưng lại với những tài năng mà trời phú cho bạn, những đóng góp mà chỉ bạn mới có thể tạo ra. Đó là sự liều lĩnh vĩ đại dám dấn thân dù phải đối mặt tổn thương.

7. Đánh thức con người phi thường trong bạn (Awaken the giant within)

Với 3 nguyên tắc tập trung vào 5 khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống của mình, tác giả cuốn sách sẽ giúp bạn nhìn ra, biết cách sử dụng nguồn sức mạnh vô tận đang còn ngủ quên, để "đánh thức" người khổng lồ đang tiềm ẩn trong mỗi người.

Tác giả của cuốn sách, Anthony Robbins từng là một đứa trẻ sống trong cảnh cô đơn vì bố mẹ ông ly dị từ sớm, mẹ ông tái hôn 2 lần. Năm 1994, Anthony Robbins phát hiện mình có một khối u ở tuyến yên, điều đó khiến tay chân ông phát triển không bình thường. Tuy vậy, ở độ tuổi 24 Anthony Robbins đã là triệu phú, một doanh nhân thành đạt, sáng lập, điều hành 9 công ty và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất toàn cầu. Đem tất cả tâm huyết và khát khao giúp người khác thay đổi, Anthony Robbins chia sẻ tất cả những gì là bí quyết thành công của mình trong cuốn sách "Đánh thức con người phi thường trong bạn".

8. Những kẻ xuất chúng (Outliers)

Với giọng văn lôi cuốn và cách kể chuyện hết sức có duyên, cùng rất nhiều giai thoại, các phân tích sâu sắc, thú vị về xã hội, văn hóa, trong cuốn sách này tác giả Malcom Gladwell sẽ cung cấp cho bạn một cách nhìn mới lạ về con đường dẫn đến thành công của những người xuất chúng. Và bạn rất nên nghiền ngẫm thật kỹ cuốn sách này để vạch ra con đường đi tới thành công đúng đắn và hiệu quả nhất cho riêng mình.

"Không một ai có thể chỉ dựa trên chính họ mà thành công được. Đỉnh cao vinh quang là kết quả của nỗ lực cá nhân kết hợp với một chuỗi những cơ hội gần như trời cho, may rủi, và ngẫu nhiên kết hợp lại (mà ta còn gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa) để tạo ra hoàn cảnh chín muồi giúp họ đạt được thành tích như hiện tại".

9. Nghĩ giàu làm giàu (Think & grow rich)

Là tác phẩm đúc kết gần 30 năm phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cuốn sách này của tác giả Napoleon Hill, sẽ cung cấp cho bạn bí quyết để trở thành một người thành công và được nể trọng trong xã hội.

Nghĩ giàu và làm giàu (Think & Grow Rich) là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại với gần trăm ngôn ngữ và hơn 60 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới. Tác phẩm này cũng được công nhận là cuốn sách truyền cảm hứng thành công, tạo ra nhiều triệu phú nhiều hơn bất cứ cuốn sách kinh doanh nào trong lịch sử.

10. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân (The 15 Invaluable Laws of Growth)

Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá ra các giá trị của bản thân, trở thành một người không bao giờ bỏ cuộc, học hỏi không ngừng để phát triển bản thân và chạm tới thành công. Với các nguyên tắc và hướng dẫn được trình bày thuyết phục, mạch lạc, rõ ràng; cuốn sách sẽ như một người thầy, một người bạn đồng hành trong suốt hành phát triển của bạn.

11. 7 thói quen để thành đạt (The 7 habits of hightly effective people)

Trong cuốn sách này, tác giả sẽ đưa ra cho bạn tấm bản đồ nên đi trong cuộc sống, để không chỉ hình thành được 7 thói quen giúp bạn có thể thành đạt hơn trong cuộc sống, mà còn trở thành người tốt, sống có ích hơn.

Tuân theo các nguyên tắc này, mỗi người sẽ có được trí thông minh và sức mạnh để có thể thích nghi được mọi thay đổi, đồng thời tận dụng được mọi cơ hội mà cuộc sống mang đến.

12. Chuỗi thói quen- Sức mạnh của sự kết hợp (Habit stacking)

Nếu bạn từng rơi vào tình trạng lên rất nhiều kế hoạch, nhưng chỉ hăng hái được thời gian đầu, sau đó bỏ cuộc; thì cuốn sách này sinh ra để dành cho bạn. Bằng việc kết hợp 127 thói quen nhỏ nhưng tối ưu, liên kết các hướng dẫn trong sách với các website, ứng dụng miễn phí hữu ích, tác giả cuốn sách sẽ giúp bạn phát triển được những thói quen tốt, thay đổi bản thân, bước sang trang mới của cuộc đời với hạnh phúc, viên mãn, đủ đầy.

13. 13 điều người có tinh thần thép không làm (13 things mentally strong people don’t do)

Bạn tốt được đến đâu phụ thuộc vào việc bạn còn những thói quen xấu nào. Và trong cuốn sách này, tác giả cuốn sách sẽ giúp bạn nhận biết được 13 thói quen xấu đó, cũng như cách để loại bỏ nó trong cuộc sống của mình. Các thói quen xấu đó bao gồm: lãng phí thời gian để hối tiếc việc đã qua, từ bỏ sức mạnh của mình, sợ thay đổi, tập trung vào những thứ mà mình không thể kiểm soát, lo lắng về việc làm hài lòng tất cả mọi người, sợ các rủi ro đã đượ dự tính, bám víu vào quá khứ, lặp lại những sai lầm hết lần này đến lần khác, ghen tỵ với sự thành công của người khác, từ bỏ sau thất bại đầu tiên, sợ cô đơn, cảm thấy thế giới nợ mình điều gì, trông chờ kết quả ngay lập tức.