24 tuổi mua được nhà nhờ tiết kiệm cực hạn: Cô gái trẻ tích lũy gần 2 tỷ đồng chỉ sau hơn 4 năm đi làm

Sau Saki, “cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản”, mạng xã hội Hàn Quốc vài năm trước từng xôn xao vì Kwak Ji-hyun, một cô gái bình thường nhưng có thành tích tài chính… không hề bình thường.

Chỉ trong 4 năm 2 tháng, cô tích lũy được 100 triệu won, tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng Việt Nam - với tỷ lệ tiết kiệm lên tới gần 90% thu nhập. Ở tuổi 24, Ji-hyun dùng 40 triệu won (khoảng 760 triệu đồng) để đặt cọc mua căn hộ nhà ở trợ cấp của chính phủ, diện tích gần 59m².

Câu hỏi khiến nhiều người tò mò là: Cô ấy đã làm điều đó bằng cách nào, khi mức lương không hề cao?

Thu nhập không cao nhưng không bỏ sót bất kỳ “đồng tiền nhỏ” nào

Ji-hyun bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi. Công việc chính của cô là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thú cưng, với thu nhập khoảng 2 - 2,4 triệu won/tháng, tương đương 38 - 46 triệu đồng Việt Nam.

Ngoài ra, cô làm thêm cuối tuần tại các nhà hàng để tăng thu nhập. Không kỳ nghỉ dài, không “xả hơi cho bản thân”, Ji-hyun coi giai đoạn tuổi 20 là thời gian để bứt tốc tài chính, chứ không phải để hưởng thụ.

Một điểm đáng chú ý: cô rất rành các chương trình tích điểm - hoàn tiền - giảm giá. Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các ứng dụng mua sắm, Ji-hyun nắm rõ quy định đổi điểm và bán lại những ưu đãi không dùng đến. Với cô, một đồng không dùng tới cũng là lãng phí.

Chi tiêu tối giản đến mức gây tranh cãi

Ăn uống: Gói gọn trong khoảng 40.000 – 50.000 đồng/ngày

Chi phí ăn uống của Ji-hyun khiến nhiều người “đứng hình”: chỉ khoảng 1,2 – 1,5 triệu đồng/tháng.

Nhưng điều gây bất ngờ là: cô không ăn uống kham khổ. Video chia sẻ cho thấy Ji-hyun ăn đủ bữa, có thịt – rau – tinh bột, thể trạng khỏe mạnh, không gầy gò.

Cách cô làm gồm:

- Tự nấu ăn gần như hoàn toàn

- Trồng một phần rau tại nhà

- Mang đồ ăn thừa hợp vệ sinh từ căng tin công ty về dùng tiếp

- Mua thực phẩm cận date, hàng giảm sâu nhờ tích điểm

- Chỉ uống nước lọc, không mua đồ uống đóng chai

- Dùng hết sạch gia vị, không bỏ thừa bất cứ thứ gì

Có những món thịt hầm giá gốc tương đương 80.000 - 90.000 đồng, cô mua được với giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng nhờ ưu đãi tích lũy.

Đi lại: Không tốn tiền - chỉ tốn thời gian

Ji-hyun không đi xe buýt, không tàu điện ngầm. Cô đi bộ khoảng 2 tiếng mỗi ngày để đi - về nơi làm việc.

Khi mua đồ cũ như lò vi sóng, cô tự đi bộ mang về, coi đó là một phần vận động hằng ngày. Với Ji-hyun, tiền vé xe chính là khoản chi “có thể cắt”.

Sinh hoạt cá nhân: Cắt giảm tối đa

- Tự cắt tóc tại nhà

- Không mua quần áo theo mùa, quần áo cũ mặc đến khi không dùng được

- Tất rách dùng làm giẻ lau

- Không trang điểm, không mua mỹ phẩm

Với nhiều người Hàn Quốc-– nơi văn hóa làm đẹp rất phổ biến - chi tiết này gây sốc không kém việc tiết kiệm ăn uống.

Điều đáng học nhất không phải là cách sống - mà là tư duy

Ji-hyun từng nói: “Tôi biết rất rõ mình muốn gì, nên tôi không cần chứng minh điều gì với người khác”.

Trong suốt quá trình tiết kiệm, cô:

- Không áp lực vì không theo kịp bạn bè

- Không mặc cảm vì ngoại hình giản dị

- Không bị lung lay bởi chuẩn sống xã hội

Với cô, tiền tiết kiệm mang lại cảm giác an toàn và ổn định tinh thần – điều quan trọng hơn mọi lời khen chê.

Không phải ai cũng nên sống như vậy, nhưng ai cũng học được điều gì đó

Rất nhiều ý kiến cho rằng: “Sống thế này thì còn niềm vui gì?” Và nói thật, đa số chúng ta cũng không - và không cần - tiết kiệm cực đoan như Ji-hyun.

Nhưng điều đáng giá ở câu chuyện này là:

- Biết xác định mục tiêu tài chính từ rất sớm

- Dám đi ngược đám đông

Và kỷ luật với chính mình trong thời gian đủ dài

- Không cần đi bộ 2 tiếng mỗi ngày. Không cần ăn 50.000 đồng/ngày.

- Chỉ cần ý thức rõ tiền của mình đang đi đâu và mình đang tiết kiệm cho điều gì.

Ở tuổi 24, Ji-hyun mua được nhà. Còn với nhiều người, có thể chỉ cần đến tuổi 35 hay 40, miễn là không buông trôi tài chính ngay từ hôm nay.