2026 đừng chủ quan: 7 câu nói tưởng vô hại đang khiến nhiều người không tiết kiệm nổi đồng nào

Năm 2026, kinh tế vẫn chưa phải là một đường thẳng đi lên. Thu nhập của nhiều người không tăng, nhưng chi tiêu thì luôn có lý do để “phình” ra. Và phần lớn những khoản tiền đội nón ra đi ấy đều bắt đầu từ những câu nói nghe rất… hợp lý.

Dưới đây là 7 luận điệu tiêu dùng mà tôi quyết định không để chúng dẫn dắt mình thêm nữa.

1. Phụ nữ chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân

Hoặc phiên bản quen thuộc hơn: “Con gái phải biết chiều bản thân mình”.

Tôi từng bị câu này tẩy não rất thành công. Kết quả là một đống đồ mua về vì cảm xúc: quần áo ít mặc, mỹ phẩm chưa dùng hết, đồ gia dụng dùng vài lần rồi xếp xó.

Theo tôi, những món đồ mua về mà không dùng được hết, không dùng lâu dài đều là rác, dù chúng có gắn mác “tự thưởng” hay “yêu bản thân” đi chăng nữa.

Chúng ta đi làm vất vả không phải để mua rác. Đối xử tốt với bản thân không phải là tiêu tiền vô thức, mà là trân trọng thời gian, sức lực và đồng tiền mình đã đánh đổi để có được nó.

2. Một cô gái nhất định phải có túi, giày, váy hay trang sức thể hiện cá tính

Thực tế thì, cuộc sống của phần lớn chúng ta chỉ xoay quanh vài trục cố định: đi làm – về nhà – gặp gỡ vài người quen. Không ai đang ngồi chấm điểm xem hôm nay bạn thể hiện “cá tính” đến đâu.

Những câu như “Ai cũng cần có…”, “Mọi cô gái đều nên sở hữu…”, nghe rất thuyết phục, nhưng sự thật là:

Thứ bạn thật sự cần chỉ là sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định. Còn lại, đều là lựa chọn không phải nghĩa vụ.

3. Muốn chinh phục trái tim đàn ông thì cần XXX

Thành thật mà nói, luận điệu này đánh giá quá cao khả năng quan sát của nam giới.

Phần lớn đàn ông không phân biệt được các tông màu son, kiểu váy hay chi tiết phụ kiện. Thậm chí, ngay cả tôi, một người phụ nữ, cũng nhiều khi không nhận ra sự khác biệt ấy.

Chi tiền để làm mình tự tin thì được. Chi tiền để “ghi điểm” trong một kịch bản tưởng tượng thì… không cần thiết.

4. Thích thì cứ mua, tiền chỉ là đổi hình thức đồng hành với bạn

Nghe rất nên thơ. Nhưng hãy nhìn lại xem, thứ gì đang “đồng hành” với bạn sau những lần mua sắm ấy?

- Mỡ thừa

- Quần áo còn nguyên mác

- Mỹ phẩm quá hạn

- Đồ bếp mua cho vui

- Máy ảnh, thiết bị đắt tiền ít khi đụng tới

Tiền đã tiêu thì thuộc về người khác. Chỉ tiền chưa tiêu mới là tài sản của bạn.

Quần áo cũ hay đồ dùng ít dùng không thể cứu bạn khi cần tiền gấp. Vì vậy, trước mỗi quyết định mua, hãy tự hỏi: “Mình có thực sự cần nó không, và mình sẽ dùng nó bao lâu?”.

5. Tiền là để kiếm, không phải để tiết kiệm

Nghe thì rất khí thế, nhưng lại không dành cho số đông.

Với phần lớn người lao động, thu nhập hàng tháng khá cố định, cơ hội tăng mạnh không nhiều. Nếu không tiết kiệm, tiền sẽ đi đâu?

Hai năm trở lại đây, việc kiếm tiền đã khó hơn rất nhiều. Không ai biết biến cố nào sẽ đến trước. Tiết kiệm không phải vì bi quan, mà vì chủ động.

Chấp nhận thực tế không phải là đầu hàng, mà là biết mình đang đứng ở đâu để chọn cách đi phù hợp.

6. Danh sách nhất định phải ăn - nhất định phải chơi - nhất định phải check-in

Tôi từng rất tin vào các bảng xếp hạng, đánh giá 5 sao, danh sách “điên rồi nếu không thử”.

Cho đến khi nhận ra: rất nhiều trong số đó là quảng cáo trá hình.

Những quán thật sự ngon, thật sự có giá trị, thường không cần quá nhiều lời tung hô. Chúng tồn tại được vì khách quay lại, chứ không phải vì lượt chia sẻ.

Giờ đây, tôi tin vào những nơi sống được lâu với thời gian, hơn là những địa điểm “hot” trong vài tuần.

7. Tiền bạn tiết kiệm hôm nay có thể dùng để chữa bệnh hiểm nghèo sau này

Tôi ghét nhất câu này.

Không phải vì nó sai hoàn toàn, mà vì nó dùng nỗi sợ để thúc đẩy tiêu dùng. Như thể, nếu bạn không tiêu tiền ngay bây giờ, bạn đang tự nguyền rủa tương lai của mình.

Tiết kiệm không phải là chống lại cuộc sống, mà là chuẩn bị để sống vững vàng hơn, dù điều gì xảy ra.

Lời kết

Năm 2026, tôi không đặt mục tiêu làm giàu nhanh. Tôi chỉ muốn đừng nghèo đi vì những câu nói nghe có vẻ rất hay.

Tiêu tiền tỉnh táo không khiến cuộc sống kém vui đi. Ngược lại, nó giúp bạn ngủ ngon hơn, bớt lo hơn và chủ động hơn trước những biến động không báo trước.

Và với tôi, đó mới là “đối xử tốt với bản thân” một cách lâu dài.