Vào ngày 26/8, nữ diễn viên Giang Tổ Bình gây sốc khi lên truyền hình vạch trần vụ việc 1 nữ diễn viên bị nhân viên đoàn phim tại Đài truyền hình Tam Lập (SET TV) tấn công tình dục. Theo Giang Tổ Bình, nạn nhân là đồng nghiệp thân thiết của cô. Tuy nhiên, vào ngày 5/9, Giang Tổ Bình đã lần nữa khiến showbiz xứ Đài rúng động khi cho biết nạn nhân bị xâm hại trong câu chuyện đó chính là cô chứ không phải 1 người bạn nào.

Giang Tổ Bình tố cáo thủ phạm chuốc thuốc và cưỡng bức cô chính là Cung Ích Đình – nhân viên đoàn phim và cũng con trai của phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập. Theo Giang Tổ Bình, cô vào Cung Ích Đình từng hẹn hò và chia tay. Tháng 6/2025, Cung Ích Đình đã đánh tráo thuốc tim sang thuốc mê khiến cô bất tỉnh để giở trò đồi bại. Giang Tổ Bình đau khổ cho biết Cung Ích Đình đã livestream cảnh cưỡng bức cô cho bạn bè xem và quay lại video nhạy cảm để đe dọa. Khi nữ diễn viên yêu cầu xóa video, Cung Ích Đình thách thức nói rằng đã sao lưu chúng lên tài khoản đám mây. Quá bức xúc, Giang Tổ Bình quyết định công khai mọi chuyện và hẹn gặp kẻ xâm hại cô trên tòa.

Giang Tổ Bình tố cáo Cung Ích Bình - con trai của con trai của phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập đã chuốc thuốc, cưỡng bức, quay clip nhạy cảm và livestream hành vi đồi bại cho bạn bè xem

Theo Giang Tổ Bình, nhiều nữ diễn viên khác cũng bị Cung Ích Đình quấy rối với lời lẽ thô tục, khiếm nhã. Sau khi mỹ nhân có gương mặt siêu sao lên tiếng, 2 sao nữ khác và 1 nhân viên đài truyền hình Tam Lập cũng đã công khai tin nhắn Cung Ích Đình nhắn tin gạ gẫm, bình phẩm khiếm nhã đối với họ. Theo nữ nhân viên nhà đài, cô đã phải nghỉ việc vì không chịu nổi hành vi vô liêm sỉ, yêu râu xanh của Cung Ích Đình.

Sau tố cáo của Giang Tổ Bình, Cung Ích Đình đã thừa nhận từng hẹn hò với nữ diễn viên khoảng 10 tháng. Họ bắt đầu yêu đương từ 23/10/2024 và chính thức kết thúc mối quan hệ vào ngày 31/08/2025. Do chênh lệch tuổi tác lên đến con số 20 mấy tuổi và sự nổi tiếng của Giang Tổ Bình, cả hai đã không công khai chuyện tình cảm. Họ chia tay vì khác biệt tính cách, quan điểm. Liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục và quấy rối phụ nữ của Giang Tổ Bình, Cung Ích Đình phủ nhận, khẳng định bạn gái cũ đang bịa đặt bôi nhọ danh dự anh và gia đình. Cung Ích Đình cũng cho biết sẽ kiện ngược Giang Tổ Bình tội vu khống.

Sau khi bê bối tình dục nổ ra, Cao Minh Huệ - Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập - đã trực tiếp gọi điện cho Giang Tổ Bình tìm hiểu vụ việc, đồng thời ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với Cung Ích Đình và cha của anh - phó tổng giám đốc Cung Mỹ Phú. Đài truyền hình này đã mở cuộc điều tra nội bộ, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát quận Sĩ Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) xin hỗ trợ điều tra.

Phía đài truyền hình đã liên hệ với Giang Tổ Bình để tìm hiểu vụ việc, báo cảnh sát, đồng thời đình chỉ chức vụ của cha con Cung Mỹ Phú - Cung Ích Đình



Vụ việc của Giang Tổ Bình hiện gây chú ý lớn. Đây là lần đầu tiên 1 nữ diễn viên dám ra mặt tố cáo, phơi bày mặt tối lạm quyền với phụ nữ liên quan đến nhân vật cấp cao thuộc 1 đài truyền hình lớn ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi "đăng đàn" tố cáo, Giang Tổ Bình đã mất tích. Cảnh sát cho biết họ đã liên lạc với nữ diễn viên để hỗ trợ pháp lý nhưng chưa nhận được phản hồi. Mẹ Giang Tổ Bình được cho biết đã khóc thảm thiết suốt 3 giờ đồng hồ sau khi biết chuyện con gái đã gặp phải. Hiện, có rất nhiều nghệ sĩ nữ ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc) nể phục sự dũng cảm, cho biết họ đứng về Giang Tổ Bình.

Cảnh sát vẫn chưa liên hệ được với Giang Tổ Bình để hỗ trợ pháp lý cho nữ diễn viên

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, là mỹ nhân cổ trang đẹp nức tiếng showbiz Đài Loan (Trung Quốc). 19 tuổi, cô đã đã là diễn viên trẻ được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích. Giang Tổ Bình thậm chí còn được truyền thông ưu ái đặt cho biệt danh "Nữ hoàng dòng phim gia đình chiếu đài" của thập niên 2000. Cô nổi tiếng với Ngân Tâm trong tác phẩm Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Sau đó, Giang Tổ Bình tiếp tục được mời diễn xuất trong nhiều dự án ăn khách như Tiểu thư 100%, Phong vân: Hùng bá thiên hạ, Tình đầu khó phai, Ân oán tình thù, Ỷ thiên đồ long ký, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Giang Tổ Bình từng là mỹ nhân phim cổ trang top 1 của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc)

Theo tờ ETtoday, tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc), Giang Tổ Bình được mệnh danh là mỹ nhân có "gương mặt siêu sao". Người đẹp sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Đặc biệt, đường nét gương mặt của cô na ná các minh tinh hàng đầu. Cô được nhận xét sở hữu vẻ đẹp lai giữa "đại mỹ nữ" Lâm Thanh Hà và "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20" Ryoko Hirosue.

Giang Tổ Bình được mệnh danh là người đẹp có "gương mặt siêu sao". Nhan sắc của cô được nhận xét là sự hòa trộn của "Đệ nhất mỹ nhân" Lâm Thanh Hà và "Quốc bảo nhan sắc Nhật Bản" Ryoko Hirosue (ảnh dưới)

Nguồn: Sina, China Times