Âm đạo vốn được ví như một khu vườn tinh vi mà cơ thể trao cho phụ nữ. Trong khu vườn ấy, nó có khả năng tự làm sạch nhờ hệ vi sinh đặc biệt, đứng đầu là lợi khuẩn Lactobacillus. Loại lợi khuẩn này tạo ra môi trường axit với độ pH khoảng 3,8-4,5, đủ sức ngăn chặn vi khuẩn, nấm gây hại. Bởi vậy, âm đạo không hề cần đến sự can thiệp quá đà, nhất là việc “làm sạch” bằng những cách phản khoa học.

Sai lầm phổ biến nhất chính là lạm dụng dung dịch vệ sinh và thói quen thụt rửa sâu. Nhiều chị em tin rằng làm vậy sẽ sạch sẽ, ngừa viêm nhiễm. Nhưng thực tế, dung dịch vệ sinh thường có độ pH cao hơn môi trường tự nhiên của âm đạo, khiến lợi khuẩn bị tiêu diệt, tạo cơ hội cho vi khuẩn có hại bùng phát, kéo theo các bệnh viêm âm đạo, nấm Candida…

Không chỉ dung dịch vệ sinh, việc dùng xà phòng, sữa tắm để rửa vùng kín cũng là một “cái bẫy”. Những sản phẩm này thường có tính kiềm, hóa chất mạnh, dễ làm tổn thương niêm mạc, gây ngứa rát, đỏ, thậm chí mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên. Ngay cả khi chỉ dùng nước sạch nhưng quá lạm dụng (rửa nhiều lần trong ngày), môi trường vi sinh âm đạo cũng sẽ bị đảo lộn, sức đề kháng suy giảm.

Hậu quả của những thói quen này không chỉ dừng lại ở việc viêm nhiễm tái đi tái lại, khí hư bất thường, ngứa ngáy khó chịu, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản: giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ biến chứng khi mang thai, thậm chí lâu dài còn làm gia tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khỏe mạnh chỉ cần vệ sinh vùng kín bằng nước ấm sạch 1 lần/ngày, từ trước ra sau để tránh vi khuẩn từ hậu môn lây sang. Chỉ nên dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Trong kỳ kinh nguyệt, cần thay băng thường xuyên, chọn loại thấm hút tốt, thoáng khí.

Nói cách khác, chăm sóc vùng kín không nằm ở việc “rửa cho thật sạch”, mà là tôn trọng cơ chế tự làm sạch vốn có của cơ thể. Đúng cách sẽ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe sinh sản và hạnh phúc lâu dài của phụ nữ.

Nguồn và ảnh: Sohu