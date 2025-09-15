Ung thư không chỉ tấn công phổi, gan hay vú mà còn có thể xuất hiện ngay tại vùng kín của phụ nữ. Đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm bởi đa số chị em thường ngại thăm khám. Khi phát hiện thì bệnh đã muộn, việc điều trị khó khăn và để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Các bác sĩ sản phụ khoa khuyến cáo, có 5 dấu hiệu ung thư âm đạo dưới đây, chị em cần đặc biệt lưu ý và đi thăm khám càng sớm càng tốt:

Khí hư bất thường và có mùi lạ

Một trong những biểu hiện sớm nhất là khí hư thay đổi rõ rệt. Nếu vùng kín bỗng tiết dịch nhiều hơn, có màu nâu, vàng, xanh hoặc lẫn máu, đi kèm mùi hôi khó chịu thì rất đáng cảnh giác. Không ít phụ nữ chủ quan cho rằng đây chỉ là viêm nhiễm thông thường, nhưng thực tế nó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư.

Ra máu bất thường

Chảy máu ngoài kỳ kinh hoặc sau quan hệ tình dục là tình trạng nguy hiểm cần đi khám ngay. Lượng máu có thể ít hoặc nhiều, nhưng đều cho thấy niêm mạc tại khu vực nhạy cảm đang bị tổn thương. Đây được xem là một trong những dấu hiệu đặc trưng của ung thư vùng kín và thường bị bỏ qua do chị em nghĩ là rối loạn kinh nguyệt.

Ngứa rát kéo dài, kèm sưng đỏ

Ngứa vùng kín đôi khi chỉ do nấm hoặc dị ứng, nhưng nếu triệu chứng này kéo dài, kèm theo sưng đỏ, thậm chí loét da thì không thể xem thường. Các tế bào ác tính có thể khiến niêm mạc bị kích ứng liên tục, gây viêm loét khó lành. Bác sĩ cảnh báo, khi triệu chứng ngứa rát không đáp ứng với điều trị thông thường thì cần kiểm tra chuyên sâu.

Đau khi quan hệ hoặc đau vùng chậu

Cơn đau lặp đi lặp lại trong quan hệ, kèm theo cảm giác nặng tức vùng chậu, có thể báo hiệu những tổn thương bên trong. Khối u ác tính hình thành sẽ gây áp lực lên cơ quan xung quanh, tạo ra cảm giác đau âm ỉ hoặc nhói bất thường. Đây là triệu chứng nhiều người nhầm lẫn với bệnh phụ khoa khác nhưng thực chất có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Xuất hiện khối u hoặc vết loét lâu lành

Đây là biểu hiện điển hình và dễ nhận thấy nhất. Các khối u bất thường, cứng hoặc mềm, nổi lên trong vùng kín hoặc những vết loét chảy dịch kéo dài nhiều tuần không khỏi là tín hiệu rõ ràng cho thấy có sự bất thường nghiêm trọng. Đây cũng là dấu hiệu mà các bác sĩ coi là "cờ đỏ" cảnh báo ung thư.

Ngoài 5 dấu hiệu trên, một số biểu hiện khác cũng cần lưu ý gồm: sưng hạch bẹn, cảm giác mệt mỏi bất thường, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc đau nhức lan xuống chân. Dù ít gặp hơn, nhưng nếu đi kèm các triệu chứng kể trên thì nguy cơ mắc ung thư càng cao.