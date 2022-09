2 sản phẩm liên tiếp bị chỉ trích vì nội dung, Chi Pu đang ngày càng chệch hướng?

Chi Pu chính thức trở lại làng nhạc vào 8/8 vừa qua với MV Black Hickey, sản phẩm nhận được khá nhiều mong đợi vì đánh dấu sự trở lại của cô nàng sau gần 3 năm. Nhưng cuối cùng, Black Hickey trở thành một trong những "bom xịt" lớn nhất Vpop năm 2022 khi các thành tích đổ về thấp đáng kinh ngạc, hàng loạt chỉ trích vì cổ suý việc quấy rối nơi công sở. Chỉ sau 2 ngày ra mắt, ekip GOM Enteratinment đã phải ẩn Black Hickey, thay thế bằng phiên bản dance version và xem phiên bản gốc chưa hề tồn tại!



Sau "cú trượt chân" Black Hickey, Chi Pu vừa trở lại tối ngày 9/9 với Sashimi. Những tưởng MV này sẽ là một sản phẩm vực dậy sau khởi đầu không suôn sẻ nhưng không, Sashimi tiếp tục trượt dài trong tranh cãi. May mắn hơn người tiền nhiệm Black Hickey, MV Sashimi không bị ẩn đi nhưng sau hơn 1 tuần ra mắt cũng chỉ mang về vỏn vẹn 2 triệu lượt xem, vị trí cao nhất trên top trending Âm nhạc chỉ là hạng 10 đầy khiêm tốn (hiện đã rơi xuống hạng 13). Các chỉ số trên thực sự đáng quan ngại với ekip Chi Pu, chứng tỏ cô và ekip thực sự đang chệch hướng trong chuỗi sản phẩm comeback này.



Nội dung bất ổn, hình ảnh dung tục, âm nhạc và giọng hát đi xuống

Nói một cách công bằng, phần hình ảnh trong MV Black Hickey lẫn Sashimi được ekip Chi Pu đầu tư hoành tráng, kết hợp với những tên tuổi nổi tiếng trong giới như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc Sáng tạo Ben Phạm,... Các set quay trong 2 MV đều được dàn dựng kì công và kinh phí cho loạt sản phẩm này chắc chắn đều lên đến tiền tỷ cho mỗi sản phẩm. Nhưng chính vì kinh phí đầu tư lớn nhưng hiệu ứng, thành tích mang về thấp đáng kinh ngạc cũng đẩy ekip Chi Pu vào một bài toán nan giải.

MV Black Hickey bị chỉ trích nặng nề khi khắc hoạ Chi Pu là một cô nàng nhân viên văn phòng lả lơi, có loạt cảnh 16+ với nam chính ở những nơi công cộng khá phản cảm. Dân mạng cho rằng MV này không khác gì cổ suý việc lạm dụng tình dục chốn công sở. Còn với Sashimi, Chi Pu đưa khán giả đến "tiệm sushi" và tiếp tục nhận về chỉ trích khi lạm dụng văn hoá Nhật Bản để khắc hoạ nên những hình ảnh bị cho là dung tục. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều fan Kpop cũng đã chỉ ra ý tưởng, hình ảnh và concept của Sashimi na ná MV Catanella của girlgroup Kpop Orange Caramel.

Black Hickey "tình dục hoá" chốn công sở.

Các MV được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh nhưng vướng ồn ào tranh cãi liên tục

Qua 2 sản phẩm mở màn cho chuỗi MV trở lại, công chúng có thể thấy Chi Pu quyết tâm đi theo hình tượng gợi cảm, thậm chí mang nhiều ẩn ý dục tính. Cô và ekip cũng không ngần ngại thử nghiệm với những ý tưởng ngày càng táo bạo nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh các yếu tố gây sốc. Ở buổi họp báo chiều 8/8, Chi Pu cũng khẳng định các sản phẩm này cũng đơn thuần mang tính giải trí, mang lại sự vui vẻ cho khán giả, không hề có ý định truyền tải bất kì thông điệp nhân văn nào. Có thể đoán rằng 3 sản phẩm còn lại từ đây đến cuối năm rất có thể sẽ có các ý tưởng tương tự, với mức độ gây sốc ngày càng tăng lên.

Bên cạnh đó, điểm yếu lớn nhất của Chi Pu sau ngần ấy năm đi hát vẫn là giọng hát. Trong buổi họp báo chiều 8/8, khi được hỏi về sự tiến bộ cá nhân của Chi Pu trong giọng hát sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, cả Chi Pu lẫn vocal producer Thái Duy Đỉnh đồng hành cùng cô đều có chung một ý trả lời: "Có tiến bộ hay không hãy chờ khán giả nhận xét". Và kết quả là đây: khán giả chẳng thấy có chút tiến bộ nào, thậm chí thụt lùi so với thời điểm trước đó. Các ca khúc Black Hickey lẫn Sashimi liên tiếp bị chê hát không rõ lời, giọng hát và cách xử lí ngày càng méo mó.

Đã đến lúc Chi Pu và ekip cần nhìn lại, không nên quá "cố chấp" với việc ca hát?

Không ai phủ nhận Chi Pu có cố gắng, nỗ lực rất nhiều trên con đường ca hát nhưng càng xem, số đông càng thấy dường như Chi Pu và ekip đang quá cố chấp với con đường này. Chuỗi sản phẩm trở lại đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục công chúng về khả năng nghệ thuật và đam mê âm nhạc của Chi Pu, thế nhưng đã đi đến gần nửa hành trình, kết quả chỉ là sự thất vọng cũng như tranh cãi dấy lên khắp nơi. Quá nhiều bàn luận tiêu cực xung quanh mà chuyên môn không nâng cao nên khán giả càng gay gắt với Chi Pu hơn, nhiều khán giả còn bày tỏ ý kiến rất thẳng thắn: "Chi Pu quả thật không hề có duyên với nghề hát".

Còn nhớ thời điểm Chi Pu hoạt động mạnh về mặt âm nhạc cách đây 3 năm, dù giọng hát vẫn là điểm yếu chí mạng của cô nhưng phần âm nhạc bắt tai, gây nghiện cũng đã "gồng gánh" cho các sản phẩm phần lớn. Các ca khúc lúc ấy như Mời Anh Vào Team Em, Đoá Hoa Hồng, Talk To Me, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi,... dẫu gây tranh cãi lớn về giọng hát nhưng vẫn có không ít ý kiến đánh giá khách quan, đánh giá cao mặt âm nhạc, hoà âm phối khí và hình ảnh.

Nhưng trở lại với Black Hickey hay Sashimi, các ý kiến thuộc dạng "giọng không hay nhưng âm nhạc cứu vớt" lại trở nên hiếm hoi bởi lẽ ngay cả phần âm nhạc trong lần trở lại này cũng không thuyết phục nổi. Bên cạnh đó, tâm thế của phần lớn khán giả hiện tại đã rất khác so với thời điểm gần 3 năm về trước khi Chi Pu không còn là "tân binh" ở mảng âm nhạc nữa rồi. Thời gian trôi qua mà ca sĩ không tiến bộ về mặt chuyên môn thì làm sao khán giả có thể giữ được chút hy vọng nào.

Sản phẩm này còn được ra mắt trong thời điểm dư luận đang có cái nhìn tương đối khắt khe với những sản phẩm âm nhạc đại chúng cổ súy thông điệp không lành mạnh, đi ngược những quy chuẩn đạo đức thông thường. Có thể kể đến MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP bị "tuýt còi", tiêu hủy và nộp phạt hay gần đây nhất là MV Ngôi Sao Cô Đơn của Jack nhận về "bão" chỉ trích, cả 2 sản phẩm đều đến từ 2 cái tên rất lớn của làng nhạc nhưng đều mang thông điệp không mấy tích cực. Thậm chí một rapper nổi tiếng "lành" như Đen Vâu cũng bị không ít khán giả lên án việc cổ vũ tính vũ phu trong ca khúc Đi Trong Mùa Hè.

Chính vì thế, có vẻ như khán giả cũng từ chối "tiếp nhận" một MV với nội dung cổ súy việc lạm dụng chốn công sở hay "tình dục hoá" phụ nữ mà Chi Pu thể hiện. Sau gần 3 năm, dư luận đã có cái nhìn rất khác về trường hợp của Chi Pu: không còn sự hiếu kì, đổ xô để xem một sản phẩm với loạt chi tiết gây sốc nữa, mà một bộ phận rất đông đã chọn cách quay lưng. Có thể thấy rõ một sự mệt mỏi, chán chường và không còn muốn quan tâm đến Chi Pu đến từ một bộ phận lớn khán giả. Và những con số đã nói lên điều đó.

Còn 3 MV sắp ra mắt, Chi Pu sẽ xử lý thế nào đây?

Vấn đề ở đây là, "ván đã đóng thuyền", chuỗi sản phẩm comeback của Chi Pu đều đã được ghi hình hoàn tất và chỉ chờ đúng thời gian như công bố để lên sóng: 8/8 (Black Hickey), 9/9 (Sashimi), 10/10, 11/11 và 12/12. Đã đi được 2/5 sản phẩm nhưng công chúng vẫn chưa thấy được một điểm sáng tích cực để tiếp tục đặt niềm tin (dù nhỏ nhoi) vào Chi Pu. Nếu 3 sản phẩm còn lại ra mắt trong năm 2022 tiếp tục đi theo motif phản cảm về mặt hình ảnh, trôi tuột về mặt âm nhạc như 2 sản phẩm đầu tiên, thì Chi Pu và ekip chắc chắn phải rất cân nhắc ở việc đổi kế hoạch.

Tuy nhiên, nếu như Chi Pu còn có thể được khán giả "quay xe" sau loạt ồn ào khi ra mắt MV Anh Ơi Ở Lại thuyết phục từ hình ảnh đến âm nhạc thì với lần này, biết đâu sẽ có bất ngờ trong chặng đường sắp đến? Vẫn còn 3 sản phẩm, liệu Chi Pu và ekip có thể "trở mình"?