Vì sao Phương Oanh chủ động dừng lại?

Bên cạnh những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh phim truyền hình, khoảng 2 năm trở lại đây Phương Oanh còn có độ phủ sóng rộng rãi, thu hút thêm hàng trăm nghìn người hâm mộ với series nấu ăn có tên Bếp Nàng Ỉn.

Ở đây, Phương Oanh quay cảnh nấu những bữa cơm nhà, đồ ăn vặt,... tại góc bếp triệu đô. Điều gây chú ý chính là cách cô nàng này chế biến, nấu cho đến bày biện món ăn, tất cả đều cho thấy sự khéo léo, đảm đang. Nhiều người coi cho biết họ mê mẩn các clip nấu ăn của Phương Oanh, muốn cô đăng tải nhiều hơn, xem hoài không chán. Có thời điểm, một tuần Phương Oanh đăng 2-3 clip nấu ăn, hoặc hơn, xong cứ clip nào lên là viral clip đó.

Phương Oanh nổi tiếng với content nấu ăn.

Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, cư dân mạng không thấy Phương Oanh đăng tải series nấu ăn này nữa. Clip nấu ăn gần đây nhất trên kênh TikTok có gần 964 nghìn người theo dõi của nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân là vào ngày 13/4, tức là nửa năm.

6 tháng chủ động dừng lại việc làm content bếp núc này của Phương Oanh khiến nhiều người không khỏi tò mò, thắc mắc. Phía dưới phần bình luận cũng có nhiều cư dân mạng comment hỏi lý do, nhưng không nhận được phản hồi từ Phương Oanh.

Clip gần đây nhất của series nấu ăn này được đăng tải vào giữa tháng 4/2025.

Thay vào đó, sao nữ thường xuyên cập nhật hình ảnh lịch trình bận rộn, nào là quay phim, chăm con rồi cũng phải chăm sóc bản thân, đi tập thể thao, đánh pickleball,... Điều này cũng phần nào lý giải được lý do cô ngừng đăng tải content nấu ăn.

Đó là quá bận rộn!

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là vai diễn diễn đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng màn ảnh kể từ Hương vị tình thân. Dự án này lại chiếu khung giờ vàng, lại vào ngay vai nữ chính thế nên lịch trình quay phim cũng đã chiếm phần lớn thời gian. Chưa kể, cô còn có hai con nhỏ phải chăm sóc, đời sống riêng cần lo toan. Chưa kể đến việc trở lại màn ảnh, tên tuổi hot trở lại cũng giúp cô nhận được nhiều hợp quảng cáo,...

Cô bận rộn với lịch trình quay phim.

Và, như trước đó Phương Oanh từng chia sẻ thì cô hoàn toàn không có ê-kíp phía sau để làm các content về nấu ăn đăng tải lên mạng xã hội, mà hoàn toàn tự thân. Cụ thể, bà mẹ hai con đăng tải cùng clip trích xuất camera an ninh trong nhà, cho thấy toàn cảnh hậu trường những buổi nấu ăn.

Hình ảnh cho thấy cô tự tay chuẩn bị từ nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng cho đến dọn dẹp - chỉ thỉnh thoảng có người giúp việc phụ rửa chén. Không hề có bóng dáng một ê-kíp chuyên nghiệp nào như lời đồn.

Cô giải thích thêm: "À đây, tiện Oanh khoe luôn với cả nhà ekip 15 người như lời đồn của Oanh nhé. Cả nhà cả cửa chỉ có vậy thôi, thỉnh thoảng có chị giúp việc chạy vào rửa hộ rau, xoong nồi cho nhanh thôi. Oanh để luôn hình camera cho chân thật, hy vọng mọi người hoan hỉ nha".

Nữ diễn viên đăng tải cả video trích xuất camera trong bếp

Vẫn nấu ăn chăm chỉ, chỉ là không đăng clip nữa vì không có thời gian.

Đây cũng là thời điểm sao nữ này chưa trở lại với dự án phim nên có nhiều thời gian hơn. Bởi thế, nhiều người cho rằng bận rộn chính là lời giải đáp phù hợp nhất cho việc Phương Oanh dừng lại các clip nấu ăn.

Song, cô nàng vẫn chăm chỉ chuẩn bị từng mâm cơm nhà cho gia đình. Có hôm bận rộn đi đánh pickleball nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Chưa rõ Phương Oanh có mở lại series nấu ăn hay không, hay dừng lại vĩnh viễn. Đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ!