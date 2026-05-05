2 nhân vật ngang nhiên "phá luật" Met Gala, hóa ra vì có người chống lưng quyền lực đến mức ban tổ chức không ai dám đuổi

Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), Met Gala 2026 đã diễn ra và quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới tham dự như 4 thành viên nhóm BLACKPINK, Beyoncé, Nicole Kidman, Rihanna, Madonna, Beyoncé, chị em nhà Kendall Jenner - Kylie Jenner - Kim Kardashian, Hailey Bieber... Trong lúc sự kiện đang diễn ra, truyền thông Mỹ đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm lệnh cấm của Met Gala mà chẳng bị đuổi ra ngoài. Đó là con gái của Beyoncé và Nicole Kidman.

Theo quy định của Met Gala từ năm 2018, sự kiện này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Và 2 ái nữ của Beyoncé lẫn Nicole Kidman đều không đủ điều kiện tham dự. Ấy vậy mà cả hai vẫn được theo chân mẹ lên thảm xanh "Oscar thời trang". Màn phá luật trắng trợn này của mẹ con nhà Beyoncé và Nicole Kidman gây tranh cãi trái chiều khắp mạng xã hội.

Blue Ivy - 14 tuổi

Theo tờ People, Blue Ivy đã có màn ra mắt “đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh” trong chiếc váy trắng cúp ngực dáng phồng, phối cùng áo bomber trắng và đeo kính đen cá tính. Trong ngày Beyoncé trở lại Met Gala sau 1 thập kỷ vắng bóng, Blue Ivy đã sánh bước cùng mẹ. Trả lời phỏng vấn tờ Vogue trên thảm xanh, Beyoncé không giấu được niềm tự hào về con gái: "Con bé trông thật xinh đẹp. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi được có mặt ở đây cùng chồng con".

Beyoncé sải bước cùng con gái trên thảm xanh "Oscar thời trang". Nguồn: X.

Trong ngày ra mắt Met Gala, Blue Ivy ăn diện sành điệu, cá tính với váy trắng cúp ngực dáng phông, phối áo bomber trắng và đeo kính đen. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Blue Ivy tại Met Gala khiến truyền thông lẫn khán giả kinh ngạc. Cô bé được các nhân viên sự kiện chăm sóc, chỉnh sửa váy áo như 1 celeb hàng đầu. Tờ Page Six cho biết Blue Ivy đã phá vỡ một trong những quy định ngặt nghèo nhất của sự kiện, thậm chí là người trẻ nhất và là khách mời 14 tuổi đầu tiên xuất hiện tại Met Gala. Trên MXH X, khán giả thích thú với sự hiện diện của Blue Ivy tại sự kiện thời trang tầm cỡ.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều netizen chỉ trích ái nữ nhà sao này được hưởng đặc quyền quá đà và phá luật trắng trợn. Cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Anna Wintour chịu thua Beyoncé, đồng thời mỉa mai Met Gala nên đổi luật thành: "Sự kiện vốn chỉ dành cho khách mời từ 18 tuổi trở lên, trừ khi bạn là Blue Ivy thì sẽ được phép tham dự vô điều kiện".

Nhiều netizen chỉ trích việc Blue Ivy được hưởng đặc quyền quá đà và phá luật trắng trợn tại Met Gala năm nay. Ảnh: Getty Images.

Sunday Rose - 17 tuổi

Một trường hợp "phá vỡ" quy định tuổi tác khác tại Met Gala năm nay chính là Sunday Rose - con gái 17 tuổi của minh tinh Nicole Kidman và chồng cũ Keith Urban. Theo tờ People, phải đến tháng 7 năm nay, Sunday Rose mới đủ 18 tuổi. Trong lần đầu tham dự Met Gala cùng mẹ, Sunday Rose diện chiếc váy cúp ngực màu hồng - tím với phần thân bồng bềnh, điểm xuyết họa tiết hoa. Trong khi đó, Nicole Kidman mặc chiếc váy sequin Chanel đỏ rực trông vô cùng nổi bật.

Nicole Kidman và con gái trên thảm xanh Met Gala. Ảnh: X.

"Thiên nga nước Úc" được khen trẻ trung hơn tuổi thật, trông như chị em khi đứng cạnh ái nữ 17 tuổi. Ảnh:

Vì sao con gái của Beyoncé và Nicole Kidman được nhận đặc quyền chưa từng có?

Theo tờ E!, việc Blue Ivy và Sunday Rose trở thành "ngoại lệ", được xuất hiện ở Met Gala 2026 dù chưa đủ 18 tuổi, có thể liên quan đến danh tiếng, quyền lực của 2 người mẹ Beyoncé và Nicole Kidman. Tại Oscar thời trang năm nay, Beyoncé và Nicole Kidman không chỉ là khách mời siêu sao mà còn là đồng chủ trì sự kiện.

Anna Wintour được cho là đã "phá luật tuổi tác" ở Met Gala vì Beyoncé và Nicole Kidman đều là đồng chủ trì sự kiện năm nay. Ảnh: Getty Images.

Tờ Page Six cho biết mặc dù "bà đầm thép" Anna Wintour và Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Met Gala. Trong đó, danh sách khách mời cuối cùng được đích thân Anna Wintour phê duyệt. Nhưng các đồng chủ trì vẫn đóng vai trò rất quan trọng.

Vai trò của các đồng chủ trì không chỉ đơn thuần là “chủ tiệc”. Họ được cho là còn tham gia vào việc chọn khách mời, thiết kế không gian, thậm chí xây dựng thực đơn phù hợp với chủ đề sự kiện - cho dù Anna Wintour là người "chốt sổ" mọi thứ. Do đó, tổng biên tập tạp chí Vogue đôi khi cũng phải dành sự ngoại lệ cho người nhà của các đồng chủ trì. Bởi mới thấy, có là sự kiện tầm cỡ Met Gala thì thi thoảng cũng rơi vào cảnh "phép vua thua lệ làng".

Nguồn: Page Six, People