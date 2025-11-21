2 người đàn ông tử vong vì đột quỵ: Bác sĩ nói thẳng “hãy cảnh giác với 2 thời điểm này trong ngày"

Hai người đàn ông tử vong vì đột quỵ

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), vào mùa đông, số ca bệnh nhập viện do các bệnh lý tim mạch và đột quỵ mạch máu não có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân là do nhiệt độ giảm xuống thấp, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái co mạch và huyết áp biến động mạnh.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin 2 người đàn ông tử vong vì đột quỵ. Trường hợp đầu tiên là người đàn ông tên Mã Hạo (48 tuổi). Ông Mã có thói quen hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thịt đỏ, bị béo phì và nặng tới 100kg. Trước đó, ông đã được chẩn đoán tăng mỡ máu, huyết áp cao nhưng bệnh nhân chủ quan, không tuân thủ điều trị hay sử dụng thuốc hạ huyết áp và thuốc điều chỉnh mỡ máu theo chỉ định.

Tuần trước, sau khi thức dậy buổi sáng và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ông bất ngờ chóng mặt, nôn ói, tê bì chân và mất khả năng vận động. Gia đình vội đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định ông bị đột quỵ nhồi máu não. Dù được xử trí khẩn cấp, ông Mã vẫn không qua khỏi.

Trường hợp thứ hai là ông Lưu Hạ (52 tuổi). Ông thường xuyên uống rượu và ăn các món nhiều dầu mỡ. Vài ngày trước, sau khi uống rượu say, khi bước ra ngoài tiễn bạn bè, ông đột ngột ngã quỵ. Gia đình nhanh chóng phát hiện và đưa ông đi cấp cứu. Tại bệnh viện, ông Lưu được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân nhưng ông Lưu đã tử vong sau đó.

Người đàn ông bị đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Quách Di Tinh, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung Đại thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc), cho biết đột quỵ nhồi máu não - hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu não - xảy ra khi động mạch não bị hẹp, tắc nghẽn dẫn đến thiếu máu cung cấp lên não. Điều này khiến một phần não bị suy giảm chức năng, rối loạn hoạt động. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây hoại tử não và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh.

“Đột quỵ nhồi máu não dễ khởi phát vào mùa đông, đặc biệt vào hai thời điểm là sáng sớm ngay sau khi thức dậy và đêm muộn”, bác sĩ Quách Di Tinh nói thêm.

Chuyên gia lý giải vào mùa đông, sáng sớm và ban đêm là 2 thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Sự chênh lệch nhiệt độ có thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, mạch máu co lại và làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt nguy cơ cao hơn ở những người có bệnh lý nền như mỡ máu, tăng huyết áp. Do đó, bác sĩ Quách Di Tinh cảnh báo mọi người hãy cảnh giác với 2 thời điểm này trong ngày.

Để phòng ngừa tình trạng đột quỵ nhồi máu não vào mùa đông, chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên hạn chế làm 5 việc sau:

1. Ngồi bật dậy ngay khi thức dậy

Bác sĩ lý giải buổi sáng sớm là thời điểm huyết áp tăng cao hơn bình thường, tuy nhiên thời điểm này cũng là lúc nhiệt độ xuống thấp, khiến mạch máu co lại. Nếu chuyển tư thế quá nhanh, lượng máu lên não hoặc tim thay đổi đột ngột, dễ dẫn đến đột quỵ. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi thức dậy, mọi người nên nằm trên giường, cử động tay chân vài phút rồi mới ngồi dậy.

2. Tập thể dục quá sớm

Sáng sớm là thời điểm nhiệt độ chênh lệch có thể tác động đến lượng máu cung cấp lên não. Tập thể dục vào sáng sớm có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch, dễ gây ra các biến cố tim mạch và đột quỵ.

3. Thức khuya

Bác sĩ Lý Lập, làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cho biết thức quá khuya làm hệ thần kinh giao cảm luôn căng thẳng, gây tăng huyết áp. Ngoài ra, thức khuya, ngủ không đủ giấc còn có thể gây ra tình trạng stress oxy hóa, viêm nhiễm, tăng nguy cơ mắc xơ vữa mạch máu, “dẫn lối” cho đau tim, đột quỵ.

Thức khuya làm tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch, bao gồm cả đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

4. Hút thuốc lá

Bác sĩ Vương Nhuận Thanh, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Trịnh Châu, Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) cảnh báo nicotine trong thuốc lá có thể làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

5. Ăn khuya

Các nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy người thường xuyên ăn muộn (khoảng sau 22h) có nguy cơ mắc tăng đường huyết và mỡ máu cao hơn. Đây là những yếu tố chính góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

Mùa đông là thời điểm dễ xảy ra đột quỵ, do đó mọi người cần tránh thực hiện các thói quen kém lành mạnh để bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, những người mắc bệnh lý nền cần kiểm soát tốt bệnh để phòng ngừa đột quỵ.