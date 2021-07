2 loại thịt phá huỷ collagen khủng khiếp gây già nhanh, phụ nữ sau tuổi 30 cần hạn chế

Nếu như tuổi 25 là mốc thời gian bắt đầu sự lão hóa của một người phụ nữ thì 30 tuổi lại là thời điểm mà quá trình lão hóa diễn ra mạnh nhất do mất collagen. Ở độ tuổi này, cả số lượng lẫn chất lượng của các sợi collagen đều bị giảm sút, khiến mô da sụp đổ, da sẽ xuất hiện nếp nhăn, bong tróc và gây nhức mỏi xương khớp.

Để làm chậm quá trình lão hóa, chị em nên xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt nên giảm tiêu thụ 2 loại thịt dưới đây.

2 loại thịt gây lão hóa da, phá huỷ collagen

1. Thịt chiên rán

Thịt chiên rán thường được tẩm ướp bằng muối và gia vị vì thế có hương vị thơm ngon hơn so với các loại thịt khác. Tuy nhiên loại thịt này không chỉ giàu muối mà còn chứa nhiều dầu mỡ, do đó nó có thể gây hại đến hệ tim mạch, thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Đặc biệt, thịt được chiên trong dầu có thể gây ra quá trình viêm trong tế bào, dẫn đến việc phá hủy các sợi collagen - yếu tố đem lại độ săn chắc và đàn hồi cho da. Phụ nữ được khuyến cáo tránh ăn loại thịt này để không đẩy nhanh quá trình lão hóa.

2. Các loại thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt hun khói... thường chứa nhiều chất béo bão hòa và nitrat, tất cả đều có thể làm da mất nước, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm mà đỉnh điểm là lão hóa tế bào, làm suy yếu collagen. Do vậy chị em phụ nữ nếu không muốn lão hóa nhanh thì tốt nhất không nên sử dụng loại thịt này.

7 thói quen giúp phụ nữ trẻ trung, khỏe mạnh hơn

1. Uống nhiều nước

Nước là nguồn gốc của sự sống, uống đủ nước có thể thúc đẩy cơ thể trao đổi chất và giải độc cơ thể, từ đó giúp giữ ẩm và độ đàn hồi cho da.

Lượng nước khuyến nghị cho người lớn là khoảng 1500ml mỗi ngày. Tốt nhất nên uống một cốc nước ấm khi bụng đói vào buổi sáng và nửa tiếng trước khi đi ngủ. Nhiệt độ nước nên khoảng 40 độ C thì sẽ tốt nhất cho dạ dày.

2. Chế độ ăn nhiều rau

Các loại rau có màu xanh đậm hoặc tối màu thường chứa nhiều các dưỡng chất tốt như vitamin A, B, C, E và sắt… giúp cơ thể phòng chống nhiều loại bệnh như Alzheimer, thiếu máu, ung thư và làm làn da sáng bật tông hơn.

3. Tiếp xúc với ánh mặt trời



Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn và cải thiện khả năng miễn dịch. Vitamin D của cơ thể chủ yếu được hấp thụ thông qua tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có lợi để tăng cường cơ thể và thúc đẩy quá trình canxi hóa bình thường của xương.



Tốt hơn hết chúng ta nên phơi nắng từ 6 đến 9 giờ sáng hoặc 4 đến 6 giờ chiều, tránh tiếp xúc với ánh nắng vào buổi trưa, tia cực tím cũng có thể gây hại cho da.

4. Kiểm soát cân nặng của bạn

Béo phì là thủ phạm chính gây ra nhiều bệnh mãn tính, khiến làn da nhăn nheo, già nua hơn. Đàn ông không nên để vòng eo lớn hơn 90cm, phụ nữ không nên quá 80cm. Người thừa cân phải giảm cân hợp lý, kiểm soát khẩu phần ăn, tăng cường vận động. Nên kiên trì tập thể dục 30 phút mỗi ngày, chạy bộ và đi bộ là những lựa chọn tốt.

5. Đi ngủ sớm

Sau 30 tuổi, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến giấc ngủ. Giấc ngủ là chìa khóa để cơ thể tự sửa chữa các chức năng khác nhau. Nên đi ngủ trước 11 giờ để làn da được thư giãn, cơ thể có thời gian thải độc, từ đó sẽ ngăn ngừa lão hóa.

6. Ăn nhiều cá

Cá biển là một trong những thực phẩm cung cấp collagen mà cơ thể dễ dàng hấp thu nhất. Trong đó, cá hồi chứa khoáng chất kích thích sản xuất collagen và một lượng chất béo omega-3 hydrat hóa. Phụ nữ muốn trẻ lâu nên ăn cá 2 bữa/tuần.

7. Bổ sung đầy đủ vitamin C

Vitamin C vô cùng cần thiết để hỗ trợ quá trình sản xuất pro-collagen - tiền chất của collagen. Chính vì vậy việc bổ sung vitamin C mỗi ngày là vô cùng cần thiết. Cách bổ sung vitamin C đơn giản nhất đó là tiêu thụ các loại thực phẩm như bưởi, cam, chanh... ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do, và duy trì lớp da elastin.