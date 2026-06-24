Bắp cải

Bắp cải là loại rau rất phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Việt và có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g bắp cải có chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin A, vitamin K, chất xơ, kali, canxi và nhiều vi chất thiết yếu khác, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

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Đặc biệt, bắp cải được đánh giá là giàu vitamin hơn một số loại rau củ quen thuộc khác như cà rốt hay khoai tây, đồng thời các hợp chất chống oxy hóa trong bắp cải còn có lợi cho hệ tim mạch.

Tuy nhiên, đây cũng là loại rau có nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu khá cao do đặc điểm sinh trưởng. Trong quá trình canh tác, bắp cải thường có thể được xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật từ nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm phun trên lá, xử lý đất và bón phân thúc. Vì cấu trúc lá cuộn chặt, hóa chất rất dễ bị giữ lại bên trong từng lớp lá.

Do đó, khi sử dụng bắp cải, bạn không nên chỉ bóc lớp ngoài mà cần tách từng lá, ngâm rửa kỹ nhiều lần dưới nước sạch (có thể kết hợp nước muối hoặc dung dịch rửa rau) để đảm bảo an toàn hơn trước khi chế biến.

Súp lơ

Súp lơ là một loại rau thuộc họ cải, có quan hệ gần với bông cải xanh, bắp cải, cải Brussels hay cải ngọt. Loại rau này phổ biến với màu trắng, tuy nhiên cũng có nhiều biến thể như súp lơ xanh, tím hoặc cam, mang đến sự đa dạng về màu sắc nhưng hương vị nhìn chung vẫn nhẹ, thanh và dễ ăn.

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Về giá trị dinh dưỡng, súp lơ được đánh giá rất cao. Chỉ khoảng 100g súp lơ có thể cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu vitamin C mỗi ngày, đồng thời bổ sung vitamin K cùng nhiều dưỡng chất quan trọng khác như vitamin B6, folate, canxi, magie, kali, sắt và phốt pho. Bên cạnh đó, súp lơ còn giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa, rất tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể, xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày.

Tuy nhiên, dù giàu dinh dưỡng, súp lơ lại là loại rau có cấu trúc bông dày và nhiều kẽ nhỏ li ti. Chính đặc điểm này khiến nó dễ giữ lại bụi bẩn, trứng côn trùng cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bên trong. Trong quá trình canh tác, đặc biệt gần thời điểm thu hoạch, người trồng có thể phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ bông khỏi sâu bệnh.

Vì vậy, việc làm sạch súp lơ cần được thực hiện cẩn thận hơn so với nhiều loại rau khác. Chỉ rửa dưới vòi nước hoặc ngâm nước muối loãng đôi khi chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn tạp chất nằm sâu bên trong các kẽ bông. Để đảm bảo an toàn, nên tách nhỏ từng nhánh, ngâm rửa kỹ nhiều lần và kiểm tra kỹ trước khi chế biến.

Việc rửa đúng cách không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn góp phần giảm đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu và vi khuẩn bám trên bề mặt rau củ, trái cây. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

Rửa dưới vòi nước chảy

Đây là cách cơ bản và dễ thực hiện nhất. Bạn nên rửa trực tiếp rau củ, trái cây dưới vòi nước lạnh đang chảy, đồng thời dùng tay hoặc bàn chải mềm chà nhẹ bề mặt. Cách này giúp loại bỏ bụi bẩn, đất cát và một phần hóa chất tồn dư.

Ngâm nước muối loãng

Hòa tan khoảng 1-2 muỗng canh muối vào 1 lít nước, sau đó ngâm rau củ, trái cây trong 10-15 phút. Sau khi ngâm, rửa lại bằng nước sạch. Nước muối có thể hỗ trợ loại bỏ một phần thuốc trừ sâu và giảm vi khuẩn bám trên bề mặt.

Ngâm nước giấm

Pha dung dịch gồm 1 phần giấm trắng và 3 phần nước, ngâm thực phẩm trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Tính axit nhẹ của giấm giúp làm sạch hiệu quả hơn, hỗ trợ loại bỏ hóa chất và vi khuẩn.

Sử dụng baking soda

Hòa 1-2 muỗng canh baking soda vào 1 lít nước, ngâm rau củ và trái cây trong 10-15 phút. Sau đó rửa lại kỹ bằng nước sạch. Đây là phương pháp được nhiều nghiên cứu đánh giá cao trong việc giảm dư lượng thuốc trừ sâu trên bề mặt thực phẩm.