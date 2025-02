Rau dền cơm ít "tắm" thuốc trừ sâu

Rau dền cơm thường mọc dại nhưng gần đây được nhiều người trồng từ hạt. Dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên chịu hạn, chịu nước đều tốt, là một những loại rau được nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Các loại rau dền khác như dền đỏ, rau dền gai... cũng đều có sức sống mãnh liệt, phát triển tốt mà không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng ít khi phải dùng hóa chất diệt sâu bọ.

Đặc biệt, rau dền cơm mọc um tùm như cỏ dại nhưng ăn rất ngon vì mềm, ngọt. Rau dền cơm nấu canh cua, nấu với tôm hay chỉ đơn giản là luộc, xào tỏi đều hợp vô cùng.

Rau dền lại có thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Theo các nghiên cứu, rau dền có nhiều công dụng như:

- Chống viêm, ngăn ngừa ung thư: Thành phần acid amin trong rau dền phong phú, đặc biệt là lysin. Nó cũng giàu khoáng chất như: kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E... Do đó, rau dền có vai trò ngăn ngừa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư, cải thiện hệ tiêu hoá, chống viêm và tốt cho bệnh nhân đái tháo đường...

- Tốt cho máu: Rau dền giúp tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

- Có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, tăng độ cứng của xương do có thành phần khoáng chất phong phú, hàm lượng canxi cao gấp 3 lần so với cải bó xôi và 2 lần so với sữa.

Rau đay ít "ngậm" thuốc trừ sâu, tốt cho sức khỏe

Rau đay vừa giàu dinh dưỡng lại rẻ. Ảnh minh họa.

Rau đay là loại rau quen thuộc trong bữa cơm người Việt. Nhưng không chỉ là món thực phẩm bổ dưỡng, trong rau đay còn chứa đựng những công dụng hết sức quý báu. Loại rau này được nhiều nơi trên thế giới sử dụng. Ở Việt Nam có hai loại rau đay phổ biến là rau đay đỏ (rau đay tía) và rau đay xanh (cũng có nơi gọi là rau đay trắng).

Đây là loại rau dân giã bán nhiều ở các chợ. Rau đay đỏ được đặt với tên khoa học là rau đay quả tròn (Corchorus capsularis L.) và rau đay quả dài (Corchorus olitorius L.) là rau đay trắng. Một số người thường chọn mua rau đay đỏ non mềm, lá, cọng nhỏ vì cho rằng rau đay đỏ không có vị hơi đắng như loại rau đay trắng.

Khi nhắc đến rau đay nhiều người không ăn được bởi đặc trưng đầu tiên của loại rau này là rất nhớt. Nhưng cũng nhiều người mê mẩn bát canh rau đay nấu cua, cáy hoặc tép khô càng nhớt càng đưa cơm.

Mặc dù là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng biết về lợi ích dinh dưỡng của loại rau có độ nhớt đặc biệt này. Lá đay rất giàu Vitamin E, A và C. Ba chất dinh dưỡng này là các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng có thể giúp cải thiện thị lực và khả năng sinh sản, cùng với nhiều tác dụng khác. Đặc biệt, Vitamin C có nhiều trong lá đay rất cần thiết trong việc giúp hệ thống miễn dịch chống lại cảm lạnh và virus...

Đây là một trong những loại rau côn trùng ít ăn nên tự thân chúng cũng ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật so với nhiều loại rau khác. Lựa chọn các loại rau này cho bữa ăn gia đình hay cho bé ăn dặm, cha mẹ khá yên tâm.

(t/h)