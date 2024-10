Ôn Bích Hà sinh năm 1966 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Cô từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn để đời như trong Bông Hồng Lửa, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình...

Ôn Bích Hà được mệnh danh là "Nàng Phan Kim Liên quyến rũ nhất" trong tất cả các phiên bản. Không những vậy, cô còn được truyền thông gọi là "bông hồng lửa của màn ảnh Hồng Kông" với nhiều vai diễn gợi cảm và vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Dù hiện tại đã 58 tuổi, Ôn Bích Hà vẫn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

2 loại quả giàu collagen, "chống nắng tự nhiên" giúp Ôn Bích Hà 58 tuổi vẫn trẻ trung

Trong nhiều lần chia sẻ, Ôn Bích Hà tiết lộ bí quyết để duy trì vẻ ngoài trẻ trung chính là chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Mỗi buổi sáng, nàng mỹ nhân duy trì thói quen thưởng thức 1 trong 2 loại quả rất bổ dưỡng đó là táo và kiwi.

- Táo: Táo không chỉ giúp nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn giúp giảm cân và thải độc cơ thể hiệu quả. Đặc biệt, táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da khỏi sự lão hóa, giữ cho làn da luôn tươi trẻ, căng mịn.

- Kiwi: Kiwi chứa lượng vitamin C cực kỳ cao, một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa sự tổn thương của các gốc tự do do tia UV gây ra, tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên". Ngoài ra, nó hỗ trợ quá trình sản xuất collagen – protein quan trọng để duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, giúp làn da nhanh chóng phục hồi sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra rằng vitamin C không chỉ cải thiện độ ẩm và làm sáng da mà còn tăng khả năng bảo vệ da khỏi tác động xấu từ ánh nắng.

Nhờ chăm chỉ ăn trái cây, Ôn Bích Hà không chỉ giữ được vóc dáng thon gọn mà còn bảo vệ làn da khỏi tác động của tuổi tác và ánh nắng mặt trời.

Lưu ý khi phụ nữ ăn sáng bằng trái cây

Theo TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ăn trái cây vào buổi sáng là cách tốt để cung cấp lượng lớn vitamin và khoáng chất giúp cơ thể hoạt động hiệu quả sau một đêm dài. Các loại trái cây như táo, kiwi, chuối… chứa nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp làm sạch cơ thể và cải thiện tiêu hóa.

TS Từ Ngữ nhấn mạnh rằng, mặc dù trái cây có lợi nhưng không thể thay thế hoàn toàn một bữa sáng đầy đủ. Một bữa sáng cân bằng cần cung cấp đủ cả 4 nhóm thực phẩm: Chất bột đường; Chất đạm; Chất béo; Vitamin và khoáng chất.

Việc chỉ ăn trái cây vào buổi sáng sẽ gây thiếu hụt protein và chất béo cần thiết, dẫn đến không đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày.

Chuyên gia cho biết, khi ăn trái cây vào bữa sáng cần tránh 1 số lưu ý sau đây:

- Không nên ăn trái cây đông lạnh hoặc đồ lạnh: Cơ thể khi mới thức dậy vẫn còn trong trạng thái co lại của các cơ bắp, thần kinh và mạch máu. Ăn trái cây đông lạnh hoặc uống nước ép lạnh, cà phê đá vào buổi sáng sẽ làm lưu thông máu kém, gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

- Tránh ăn quả hồng và cà chua: Vào buổi sáng, các loại quả như hồng hoặc cà chua có nồng độ enzyme cao, có thể khiến dạ dày rối loạn dịch vị, gây khó chịu.

TS Từ Ngữ không khuyến khích kiểu ăn sáng chỉ bằng trái cây. Tuy nhiên, trong trường hợp không có lựa chọn nào khác, có thể chọn các loại quả như chuối, táo hoặc na – những loại có dinh dưỡng cao. Bữa sáng lý tưởng nhất vẫn cần kết hợp đủ các nhóm thực phẩm để cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể hoạt động suốt cả ngày. TS Từ Ngữ khuyên rằng chúng ta nên ăn sáng sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút. Đồng thời nên uống một cốc nước ấm trước khi ăn để kích hoạt hệ tiêu hóa.