2 chiến sỹ công an hi sinh trên đường làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đối tượng đua xe và cướp giật ở Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 20h40 tối 2/4, Trung tâm thông tin chỉ huy TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Ngay sau đó, Trung tâm đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Hiện trường vụ việc.

Khi Đại úy Đ.T.T (SN 1979) và Trung sĩ V.V.T (SN 1997), thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà, di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì không may xảy ra va chạm giao thông, khiến 2 đồng chí công an hi sinh.

Vụ tai nạn cũng khiến 1 người dân là anh M.Q.L (SN 1985, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) bị thương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.