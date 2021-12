2 bí quyết để "tái sinh làn da" giúp phụ nữ sau tuổi 35 vẫn tươi tắn, hồi xuân không kém gái trẻ, bạn sẽ hối tiếc khi không biết đến nó!

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ có nhiều điều kiện hơn để quan tâm đến nhan sắc của mình. Không những vậy trong thời đại này, chị em cũng được tiếp cận rất nhiều phương pháp tiên tiến để việc gìn giữ tuổi xuân được hiệu quả, dễ dàng hơn. Nhiều năm gần đây, có 2 phương pháp làm đẹp đang "làm mưa làm gió" được chị em đặc biệt quan tâm đó là: Tiêm căng bóng da và tiêm tăng sinh collagen.

Nhưng liệu tiêm căng bóng và tiêm collagen có thực sự "thần thánh" không? Chúng sẽ được thực hiện như thế nào? Hôm nay, BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo (Phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia) sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc về vấn đề này.

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo.

1. Tiêm tăng sinh collagen

Theo BS CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo, tiêm tăng sinh collagen phù hợp với những chị em từ 35 tuổi trở lên hoặc có gương mặt gầy, hốc hác, giúp phục hồi và nâng đỡ mô mỡ hư tổn, giúp da săn chắc hơn, khuôn mặt tươi trẻ hơn. Ngoài ra, phương pháp này cũng được khuyến khích cho những trường hợp bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc da hoặc những phương pháp trẻ hóa làm đầy tốn thời gian khác.

Tiêm tăng sinh collagen là loại trị liệu giúp cải thiện các nếp nhăn, rãnh nhăn, sửa chữa tế bào mỡ hư tổn và được công nhận tại FDA từ năm 2009. Phương pháp này có thể duy trì hiệu quả trong vòng 12-24 tháng.

Tiêm tăng sinh collagen sử dụng chất tiêm có thành phần 100% Hyaluronic Acid tinh khiết, nồng độ cao (64mg nguyên chất – cao nhất trong các liệu trình tiêm trẻ hóa bằng HA hiện nay) giúp trẻ hóa da hiệu quả. Với khả năng giữ ẩm lâu dài, Axit Hyaluronic giúp làn da được cấp nước và căng bóng, khỏe mạnh. Khi thực hiện liệu trình này sau 2 tuần sẽ thấy độ ẩm, độ đàn hồi và tông da được cải thiện dần.

Tiêm tăng sinh collagen được thực hiện như thế nào?

BS Thảo cho biết, khi tiêm tăng sinh collagen bác sĩ sẽ thực hiện tiêm 10 điểm 2 bên má, như vậy giúp giảm số lần điều trị và ít đau hơn. Tại mỗi điểm, chất tiêm sẽ tự lan đều đến các vị trí mô mỡ hư tổn, từ đó phục hồi và tái tạo lại mô mỡ. Đồng thời cải thiện độ đàn hồi, dưỡng ẩm hiệu quả. Liệu trình nên tiêm 2 lần, cách nhau 4 tuần. 12 -18 tháng tiêm 1 liệu trình.

Liệu trình tiêm tăng sinh collagen đã và đang được ứng dụng dụng tại phòng khám da liễu thẩm mỹ Pensilia. Đây cũng là phòng khám đi đầu trong liệu trình tiêm trẻ hóa tăng sinh collagen tại Việt Nam.



2. Tiêm căng bóng, sáng da

Ngoài tiêm tăng sinh collagen thì tiêm căng bóng, sáng da cũng là một phương pháp làm đẹp được phụ nữ hiện đại rất yêu thích.

Tiêm căng bóng là đưa HA (Hyaluronic acid) vào sâu trong lớp trung bì. Giúp làn da được bổ sung dưỡng chất, có độ đàn hồi, căng bóng, trắng sáng. Hyaluronic acid là một chất tự nhiên có trong cơ thể người. Nó là thành phần để liên kết collagen và eslatin cho da. HA có khả năng giữ nước cực tốt giúp duy trì làn da ẩm mượt, căng bóng.

Càng lớn tuổi thì mức độ HA trong cơ thể của chúng ta càng giảm dần. Đó là lý do vì sao da bị lão hóa thường khô, chùng nhão và không còn được căng mượt như thời thiếu nữ.

Hiểu được tác dụng vô cùng quan trọng của HA nên các nhà nghiên cứu đã cho ra đời rất nhiều mỹ phẩm chứa thành phần HA để cung cấp độ ẩm cho da. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm bôi thoa thì chủ yếu chỉ hiệu quả trên bề mặt da chứ không thẩm thấu sâu xuống dưới lớp bên dưới của tầng trung bì được. Vậy nên cách hiệu quả nhất để đưa HA vào sâu dưới da và giúp da ẩm mượt, căng bóng, và giảm nhăn ngay tức khắc là tiêm.

Có 2 loại HA thường dùng để tiêm vào da là HA có liên kết chéo và HA không có liên kết chéo. Khi quyết định tiêm căng bóng. Bạn cần tìm hiểu kỹ, chọn nơi uy tín và bác sĩ có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, không phải loại HA nào cũng an toàn. Chỉ có một số thương hiệu được cấp phép lưu hành, mới đảm bảo an toàn được cho chúng ta khi tiêm vào cơ thể. Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em khi tiêm hãy hỏi nơi tiêm xem HA có nằm trong danh sách cho phép sử dụng của Bộ Y tế Việt Nam hay không. Chị em chỉ nên đồng ý tiêm filler khi filler chưa được khui hộp và còn tem bảo hành, cả giấy tờ chứng nhận chính hãng.

