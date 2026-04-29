1,6 triệu người xem Song Joong Ki làm ông bố mẫu mực nhất showbiz

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ “đào lại” đoạn clip của Song Joong Ki tại sự kiện của Ralph Lauren ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 4/2025, và nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Không phải vì visual hay phong thái ngôi sao quen thuộc, mà bởi một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy hình ảnh “ông bố của gia đình” mà nam diễn viên đang sống trọn vẹn từng ngày.

Trong đoạn clip được lan truyền, Chủ tịch Ralph Lauren – ông Patrice Louvet – đã trực tiếp bày tỏ mong muốn Song Joong Ki tiếp tục tham gia lịch trình của thương hiệu vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nam diễn viên lịch sự từ chối và giải thích rằng anh phải bay về nhà vì vợ đang một mình chăm hai con nhỏ. Câu nói ngắn gọn của anh nhanh chóng viral: “Tôi có hai con nhỏ. Vợ tôi đang ở nhà một mình chăm con nên tôi phải về”. Đã có đến 1,6 triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận tán thưởng nam diễn viên.

Đoạn clip Song Joong Ki từ chối chủ tịch thương hiệu để về nhà trông con đang gây bão mạng. Clip: urikivnfp

Hình ảnh Song Joong Ki điển trai, lịch lãm trong sự kiện ngày hôm ấy. Ảnh: X

Tuy nhiên anh không tham gia thêm hoạt động vì vợ con là tất cả. Ảnh: X

Không có phát ngôn hoa mỹ hay cố tạo hình tượng, chính sự tự nhiên ấy lại khiến công chúng đặc biệt thiện cảm. Giữa lịch trình quốc tế dày đặc và vị thế của một ngôi sao Hallyu hàng đầu, Song Joong Ki vẫn ưu tiên việc trở về nhà với vợ con thay vì ở lại thêm cho các hoạt động truyền thông hay tạo dựng mối quan hệ. Với nhiều khán giả, điều này cho thấy anh thực sự xem gia đình là ưu tiên số một.

Từ sau khi kết hôn với Katy Louise Saunders và lần lượt đón hai con, Song Joong Ki ngày càng thường xuyên nhắc đến gia đình trong các cuộc phỏng vấn. Mỗi lần quảng bá phim, anh đều không ngần ngại chia sẻ chuyện làm bố, chuyện chăm con hay cảm xúc khi trở về nhà sau công việc. Thậm chí từng có thời điểm cư dân mạng cho rằng anh “nói quá nhiều về vợ con”.

Nhưng nhìn lại, nhiều người dần nhận ra đó không phải là sự xây dựng hình ảnh, mà đơn giản chỉ là một người đàn ông đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ánh mắt, cách kể chuyện hay thái độ của Song Joong Ki khi nhắc đến gia đình đều mang cảm giác rất chân thành. Anh không cố biến chuyện riêng tư thành chiêu trò, mà chỉ vô thức thể hiện niềm tự hào và tình yêu dành cho tổ ấm nhỏ của mình.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, hình ảnh của Song Joong Ki giờ đây không còn chỉ gói gọn trong danh xưng “nam thần Hàn Quốc”. Công chúng đang nhìn thấy một phiên bản trưởng thành hơn: một người đàn ông ưu tiên gia đình, yêu con, quan tâm vợ và sẵn sàng điều chỉnh lịch trình công việc vì những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống riêng.

Song Joong Ki từng bị chê nói quá nhiều về vợ con, nhưng điều đó hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thật của anh. Ảnh: X

Cũng từ đây, câu chuyện hôn nhân cũ giữa anh và Song Hye Kyo một lần nữa được nhắc lại. Sau cuộc ly hôn từng gây chấn động châu Á, cả hai đều từng đối mặt với áp lực dư luận rất lớn. Nhưng theo thời gian, nhiều khán giả cho rằng việc chia tay có lẽ là lựa chọn đúng đắn cho cả hai.

Song Joong Ki hiện tại có cuộc sống gia đình với người vợ và hai con đúng như mong muốn của anh. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại ngày càng tỏa sáng với con đường riêng: độc lập, tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và giữ hình ảnh nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Không còn những tranh cãi thắng – thua sau hôn nhân, công chúng giờ đây nhìn họ như hai người trưởng thành đã chọn những hướng đi phù hợp nhất với cuộc sống mình muốn.

Và có lẽ điều khiến hình ảnh Song Joong Ki được yêu mến trở lại không nằm ở những vai diễn đình đám, mà ở cảm giác đời thường anh mang đến: một người đàn ông dù đứng giữa ánh đèn showbiz vẫn luôn muốn nhanh chóng trở về nhà ăn tối cùng gia đình.

Chia ly lại là điều tốt cho cả Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo. Ảnh: X

Song Joong Ki sinh năm 1985 tại Hàn Quốc, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất làn sóng Hallyu. Anh bắt đầu được chú ý qua chương trình Running Man và bộ phim cổ trang đình đám Sungkyunkwan Scandal. Tên tuổi của Song Joong Ki bùng nổ trên toàn châu Á nhờ thành công của Hậu Duệ Mặt Trời - bộ phim đưa anh trở thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với nhiều tác phẩm như Vincenzo, Reborn Rich hay các dự án điện ảnh lớn.

Về đời tư, Song Joong Ki từng kết hôn với Song Hye Kyo vào năm 2017 sau khi hợp tác trong Hậu Duệ Mặt Trời. Cặp đôi ly hôn năm 2019. Đến năm 2023, anh xác nhận tái hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Hiện nam diễn viên có hai con và thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc với vai trò làm chồng, làm cha trong các cuộc phỏng vấn.