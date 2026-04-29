Song Hye Kyo thân mật bên người đàn ông bí ẩn sau khi bị tố hủy hoại hôn nhân với Song Joong Ki

Chiều 28/4, tờ Insight đưa tin, Song Hye Kyo vừa khiến mạng xã hội “loạn cào cào” với hình ảnh thân mật bên 1 người đàn ông bí ẩn. Trong hình, nữ minh tinh The Glory tựa đầu về phía người đàn ông này, qua đó có thể thấy 2 người họ có mối quan hệ rất gần gũi.

Khoảnh khắc Song Hye Kyo thân mật dựa sát rạt về phía trai lạ đã được lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến với tốc độ chóng mặt. Nhiều netizen đã xôn xao bàn tán về mối quan hệ thật sự giữa nữ minh tinh sinh năm 1981 và người đàn ông trong hình. Thậm chí, 1 số khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Hye Kyo đã hẹn hò người mới.

Khoảnh khắc Song Hye Kyo thân mật bên trai lạ đã leo hot search ầm ầm, khiến công chúng không khỏi tò mò. Ảnh: Koreaboo

Netizen thi nhau đồn đoán về mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và người trong hình. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhận xét, nữ diễn viên đình đám bỗng trông gầy gò hơn so với thời gian trước đó. Ảnh: IGNV

Và ngay trong chiều 28/4, ký giả Koreaboo đã đi sâu tìm hiểu, làm rõ danh tính của trai lạ xuất hiện trong bức hình với Song Hye Kyo. Hóa ra người đàn ông này là 1 nhiếp ảnh gia kiêm bạn thân của nữ ngôi sao họ Song. Nguồn tin cho biết thêm 2 người họ gần đây cùng thực hiện 1 bộ ảnh, và bức hình nói trên đã ghi lại khoảnh khắc đôi bạn thân thiết đang trao đổi ý kiến về kết quả công việc.

Nhiếp ảnh gia cũng chia sẻ những bức hình từ buổi chụp ảnh lên tài khoản cá nhân của mình, sau đó Song Hye Kyo đã để lại bình luận khích lệ tinh thần đối phương: “Cảm ơn bạn” ngay dưới bài đăng. Nói tóm lại, không hề có chuyện mỹ nhân The Glory hẹn hò vị nhiếp ảnh gia nói trên như 1 số netizen suy đoán trước đó.

Như vậy, Song Hye Kyo hiện tại vẫn độc thân. Ảnh: IGNV

Khoảnh khắc nói trên gây xôn xao bởi lẽ nữ diễn viên họ Song gần đây bất ngờ bị tố là nguyên nhân chính làm tan vỡ hôn nhân với Song Joong Ki.

Còn nhớ vào hôm 19/3, Koreaboo bỗng “nổ phát súng” mở màn khi đăng tải bài báo công bố nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn dựa theo lời kể từ 1 người phụ nữ là bạn thân với bố tài tử họ Song. Được biết, con gái của người phụ nữ nói trên đã đăng tải 1 bài viết đáng chú ý trên diễn đàn mạng xã hội Threads có nội dung như sau: “Mẹ tôi và bố Song Joong Ki là bạn thân. Mẹ tôi đã dự đám cưới Song Joong Ki, nhưng bà không thể chụp ảnh vì quy định cấm dùng điện thoại trong hôn lễ đó. Mẹ tôi tiết lộ, 1 trong những lý do quan trọng khiến Song Song ly hôn là bố Song Joong Ki cho rằng Song Hye Kyo chưa đủ vâng lời. Song Hye Kyo vốn yêu thích tự do, trong khi Song Joong Ki lại rất nghe lời bố mình, vì thế giữa Song Song đã xảy ra nhiều xung đột dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân”.

Cách đây đúng 1 tháng, Koreaboo khiến công chúng náo loạn khi đăng bài báo công bố nguyên nhân Song Song tan vỡ dựa trên lời kể của 1 người phụ nữ là bạn thân với bố Song Joong Ki. Ảnh: Koreaboo

Và chỉ sau đó ít ngày, tờ 163 tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” với việc đăng tải bài viết hé lộ về màn chia tay của Song Song dưới 1 góc nhìn khác. Ký giả 163 cho hay, Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sinh con.

Theo trang 163, Song Joong Ki lớn lên trong một gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng 1 gia đình hoàn chỉnh, “có nếp có tẻ” mới là điểm cuối của hạnh phúc.

Còn Song Hye Kyo lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ họ Song không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bởi việc mang thai, sinh con.

Tới nay, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa chính thức lên tiếng về những bài báo nói trên.