Ngày 1 tháng 4 năm 2026. Đó là ngày Illumination và Nintendo chọn để tung ra một trong những con bài lớn nhất của mình, bộ phim The Super Mario Galaxy Movie.

April Fools' Day - ngày của những trò đùa.

Nhưng không ai cười.

Bởi vì chỉ sau 3 ngày cuối tuần đầu tiên, The Super Mario Galaxy Movie đã thu về 131,7 triệu đô la tại Bắc Mỹ và 372,5 triệu đô la trên toàn thế giới con số lớn nhất của bất kỳ bộ phim nào kể từ Avatar: Fire and Ash.

Đây không phải trò đùa. Đây là một cú nổ phòng vé thật sự.

Câu chuyện của The Super Mario Galaxy Movie không chỉ là câu chuyện về một bộ phim hoạt hình thành công. Đây là câu chuyện về một bộ phim bị chính các nhà phê bình chuyên nghiệp "đánh" tơi bời với 44% trên Rotten Tomatoes, Guardian chấm zero sao, nhiều tờ báo điện ảnh lớn gọi đây là "churn", là "màn hình chờ bắt mắt" nhưng lại vẫn đang tiến thẳng đến mốc 1 tỷ đô la.

Và điều đó đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn nhiều: Ai mới là người thực sự hiểu điện ảnh giới phê bình, hay hàng triệu khán giả đang xếp hàng mua vé?

Con số biết nói

Để hiểu được tại sao The Super Mario Galaxy Movie là một hiện tượng, hãy bắt đầu từ những con số vì đây là loại con số mà Hollywood mơ tới hàng đêm.

Với ngân sách chỉ 110 triệu đô la tương đối khiêm tốn so với các blockbuster cùng hạng phim đã thu về gần gấp 8 lần chi phí sản xuất chỉ sau 4 tuần.

Ngay trong ngày ra mắt (1/4), phim đã lập kỷ lục Wednesday opening lớn nhất trong lịch sử tháng Tư với 34,5 triệu đô vượt qua ngay cả phần một (31,7 triệu).

Cuối tuần khai màn 3 ngày đạt 131,7 triệu đô, còn tính thêm 5 ngày đầu là 190 triệu con số lớn thứ tư trong lịch sử 5-day opening của mọi thời đại, chỉ sau Moana 2, The Super Mario Bros. Movie, và Transformers: Revenge of the Fallen từ tận năm 2009.

Và tất nhiên, The Super Mario Galaxy Movie thu về hàng loạt kỷ lục.

Sang tuần hai, phim giảm 48% một con số mà theo Paul Dergarabedian của Comscore gọi là "rất đáng tôn trọng" và vẫn mang về thêm 629 triệu khi gộp cả quốc tế. Đến tuần 4, phim đã vượt mốc 800 triệu đô trở thành bộ phim thứ ba dựa trên video game trong lịch sử đạt ngưỡng này, sau A Minecraft Movie và phần một The Super Mario Bros. Movie.

Và đà tiến của phim chưa dừng lại.

Paul Dergarabedian của Comscore Head of Marketplace Trends đánh giá: "Franchise này đang hoạt động trong một thiên hà của riêng nó, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

Tại sao nó thành công đến vậy?

Đây mới là câu hỏi thú vị. Bởi vì The Super Mario Galaxy Movie không thành công theo cách thông thường. Đây không phải một bộ phim được khen nức nở, không phải kết quả của một chiến dịch marketing xuất sắc, không phải vì thiếu cạnh tranh. Phim thành công vì một lý do rất cơ bản: Nó biết chính xác mình đang phục vụ ai.

Lý do thứ nhất là sức mạnh của IP và goodwill từ phần một. The Super Mario Bros, movie năm 2023 không chỉ là một bộ phim, nó là một khoảnh khắc văn hóa. Thu về 1,36 tỷ đô la từ budget 100 triệu, nó đã biến Mario từ "linh vật của Nintendo" thành "franchise điện ảnh lớn nhất thế giới đang hoạt động." Ba năm chờ đợi là đủ để fan hâm mộ đói khát; vừa đủ để thế hệ trẻ em mới lớn lên kịp trở thành khán giả tiềm năng.

Lý do thứ hai là mô hình kinh doanh bốn phía. Đây là cái mà giới phân tích gọi là "four-quadrant movie": một bộ phim có thể chinh phục đồng thời trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn có con nhỏ, và fan game thế hệ cũ. Ông bố 35 tuổi từng chơi Super Mario Galaxy trên Wii năm 2007 đưa con 7 tuổi đi xem. Đứa trẻ mê Yoshi. Ông bố khóc vì bản nhạc huyền thoại. Cả hai đều ra về hạnh phúc. Ai cũng muốn xem lần hai.

Lý do thứ ba là chiến lược easter egg như một vũ khí marketing. Đây là điểm kỳ lạ nhất của câu chuyện này. Những thứ mà giới phê bình ghét hàng trăm cameo bất ngờ, tham chiếu đến các game Nintendo khác, sự xuất hiện của Fox McCloud từ Star Fox, của Pikmin, của Mr. Game & Watch chính là thứ khiến khán giả điên đảo trên mạng xã hội.

Mỗi cameo bất ngờ là một clip TikTok, một thread Reddit, một bài đăng YouTube. Phim trở thành một cuộc thi săn Easter Egg, và Nintendo thậm chí còn tích hợp tính năng "Easter Egg Hunt" trong app Nintendo Today! để fan scan poster tại rạp và săn lùng thêm.

Lý do thứ tư có lẽ là sâu xa nhất là hoài niệm, như một thứ vũ khí cảm xúc không thể chống đỡ. Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng The Super Mario Galaxy Movie có thể là "bộ phim đầu tiên được làm cho thế hệ lớn lên với YouTube Shorts" tốc độ nhanh, khoảnh khắc bùng nổ liên tiếp, không một giây ngừng.

Nhưng đồng thời, với những khán giả lớn hơn, mỗi bản nhạc của Brian Tyler là một cỗ máy thời gian trở về tuổi thơ. Không một bộ phim nào có thể mua được điều đó bằng tiền marketing.

Cuộc chiến giữa hai thế giới

Khoảng cách điểm số giữa giới phê bình và khán giả của The Super Mario Galaxy Movie thuộc hàng lớn nhất năm 2026: 44% từ các nhà phê bình chuyên nghiệp, nhưng 91% từ khán giả thực tế trên Rotten Tomatoes và 88% Verified Hot từ hơn 10.000 người đã xem và đánh giá.

Chênh lệch 47 điểm đó chỉ bị vượt qua bởi chính Phim tiểu sử MJ vừa ra mắt tuần này với critics 40% nhưng khán giả lên đến 96%, tức chênh nhau tới 56 điểm. Năm 2026 đang trở thành năm của cuộc chiến giữa giới phê bình và phòng vé và phòng vé đang thắng tuyệt đối.

Giới phê bình không sai khi chỉ ra những điểm yếu của phim. Empire tóm tắt: "Những khoảnh khắc fan service có thể giữ chân người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng với tất cả những ai trên 5 tuổi còn lại, đây chỉ là một chuỗi những thứ chói sáng và ồn ào xảy ra liên tiếp." Cốt truyện mỏng manh, nhân vật Rosalina bị "lãng phí", Fox McCloud xuất hiện đầy ấn tượng nhưng không dẫn đến đâu. Những nhận xét này về mặt kỹ thuật điện ảnh là hoàn toàn chính đáng.

Nhưng khán giả thì nói gì?

"Nostalgia ập đến, khiến bạn cười và hạnh phúc gần như mọi khoảnh khắc. Rời rạp xong tôi muốn xem lại ngay", Michael S., 5 sao, Rotten Tomatoes Popcornmeter. " Ba cậu con trai của tôi và tôi đều yêu nó. Là đứa trẻ thập niên 90, tôi đã hét lên vui mừng khi thấy hai nhân vật bất ngờ xuất hiện. Sử thi!", Mr. D., 5 sao, Rotten Tomatoes. "Bộ phim này chứng minh điện ảnh vẫn là nơi chúng ta có thể trở thành trẻ con một lần nữa. Cảm giác thoát ly hoàn toàn", Manuel, nhà phê bình kiêm khán giả, Twitter

Bản thân Shigeru Miyamoto cha đẻ của Mario khi được hỏi về điểm số phê bình thấp, chỉ nói ngắn gọn rằng điều này "thực sự khó hiểu" với ông. Không phải vì ông không biết phim có điểm yếu gì, mà vì ông đang đo nó bằng một thước đo khác: Bao nhiêu đứa trẻ rời rạp với nụ cười và đòi bố mẹ mua máy Switch để chơi Super Mario Galaxy.

Và đó chính xác là điều đang xảy ra.

Bộ phim đánh bại những ai?

Trong tháng Tư 2026, The Super Mario Galaxy Movie không chỉ thống trị phòng vé nó đã chôn vùi gần như mọi đối thủ xung quanh. Project Hail Mary, "hiện tượng mùa xuân" của Amazon MGM với Ryan Gosling, vẫn đang có tuần 5 ấn tượng nhưng chấp nhận lui về vị trí số 2 một cách yên lặng. Lee Cronin's The Mummy ra mắt cùng tháng với kỳ vọng lớn nhưng bị Mario "nuốt chửng" ngay từ đầu, kết thúc tuần 2 chỉ với 23 triệu đô tổng cộng.

Rồi đến tuần 3, Phim tiểu sử Michael Jackson của Lionsgate với màn khai màn 97 triệu đô, kỷ lục mọi thời đại cho phim tiểu sử mới đẩy được Mario xuống vị trí số 2. Nhưng đó là tuần 4 của Mario, và 21,2 triệu đô thu được trong tuần đó vẫn là con số mà nhiều phim mơ đạt được trong tuần mở màn.

Theo dữ liệu của Comscore, thành công của The Super Mario Galaxy Movie đã kéo doanh thu phòng vé nội địa năm 2026 tăng 23,5% so với cùng kỳ 2025 mức tốt nhất kể từ trước đại dịch. Một bộ phim duy nhất đã đẩy cả ngành công nghiệp điện ảnh lên một tầm cao mới.

Câu hỏi cuối cùng mà mọi người đang đặt ra là: Liệu Nintendo và Illumination có thể tiếp tục làm điều này không? The Super Mario Galaxy Movie gợi mở rõ ràng một "Nintendo Cinematic Universe" với sự xuất hiện của Fox McCloud, Pikmin, và nhiều nhân vật khác.

Nếu doanh thu tiếp tục đà hiện tại và vượt 1 tỷ đô điều gần như chắc chắn thì câu trả lời cho phần ba, hay thậm chí một bộ phim Zelda riêng, gần như đã có sẵn.

Còn bây giờ: Mario đang chiếu ở rạp. Yoshi đang chờ. Và vũ trụ Nintendo đang mở rộng theo đúng nghĩa đen.

The Super Mario Galaxy Movie là một nghịch lý sống động: Bị giới phê bình từ chối nhưng được hàng triệu khán giả ôm chặt. Nó thiếu chiều sâu của một The Drama hay cảm xúc đích thực của một Project Hail Mary. Nhưng nó làm được một thứ mà rất ít bộ phim có thể làm được trong thời đại này: Đưa cả gia đình trở lại rạp chiếu phim, và ra về với nụ cười. Đó là giá trị không thể mua bằng điểm Rotten Tomatoes.

Và thị trường đã trả lời bằng 832 triệu đô la và đang đếm tiếp.