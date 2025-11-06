16 quả trứng gà lộn của Đoàn Di Băng

Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đăng tải bài viết chia sẻ về món trứng gà lộn. Cô kể rằng vì quá ngon nên đã ăn "20 trứng còn dư 4 trứng", tức là hết tới 16 quả. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, khi nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng về món trứng gà lộn, và đặc biệt là sự yêu thích hiếm thấy của nữ doanh nhân dành cho món ăn này.

Bài đăng của Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình)

Với hình ảnh vô cùng hấp dẫn về món trứng gà lộn kèm rau răm và bát gia vị, bài đăng của Đoàn Di Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ thậm chí chưa từng ăn trứng gà lộn bao giờ. Trong khi đó, cũng có những người dành lời khen cho món ăn này.

Trứng lộn nói chung vốn là một món ăn dân dã nhưng chứa đựng cả một "nền văn hóa ẩm thực" đặc trưng của Việt Nam. Với nhiều người nước ngoài, đây có thể là món khó ăn, thậm chí hơi "đáng sợ" vì trứng đã có hình hài con non bên trong. Nhưng với người Việt, đó lại là một món bổ dưỡng, nóng hổi và đầy hương vị - món ăn mà ai cũng từng ăn ít nhất một lần trong đời.

Ở nhiều địa phương, trứng vịt lộn và trứng cút lộn phổ biển hơn hẳn, trong khi đó món trứng gà lộn lại có phần hiếm hơn, không phải ở đâu và không phải lúc nào cũng mua được một cách dễ dàng.

Tương tự như các loại trứng lộn khác, trứng gà lộn là trứng gà hoặc vịt được ấp đến khoảng thời gian nhất định, khi phôi thai đã phát triển hình thành xương, mỏ, chân, lông tơ nhưng vẫn nằm toàn vẹn trong vỏ. Cách thưởng thức trứng gà lộn cũng không có nhiều khác biệt, chỉ cần luộc chín rồi ăn kèm gia vị - thường là muối tiêu chanh, có thể thêm rau răm và chút gừng thái sợi..

Khi tách khỏi vỏ, hương thơm đặc trưng của lòng đỏ béo ngậy, nước trứng ngọt thanh hòa quyện cùng gia vị, vị cay nồng của gừng, thơm nức của rau răm tạo nên một tổng thể hương vị vừa đậm đà, vừa khó quên.

(Ảnh: Phan Mỹ Tiên)

Điều thú vị là dù được xem là món ăn "nặng đô" với người nước ngoài, nhưng với người Việt, trứng gà lộn nói riêng và trứng lộn nói chung lại là món ăn vừa bổ dưỡng vừa quen thuộc. Có lẽ cũng chính vì vậy mà việc Đoàn Di Băng "ăn sạch" 16 quả trứng gà lộn đã khiến dân mạng vừa bất ngờ, vừa trầm trồ. Dẫu sao, câu chuyện nhỏ ấy cũng đủ khiến trứng gà lộn được nhiều người chú ý hơn. Món ăn tưởng chừng đơn giản này lại tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của ẩm thực Việt: bình dân nhưng luôn biết cách gây ấn tượng.