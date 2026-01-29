Bộ Y tế vừa ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.

16 bệnh này gồm: Cảm mạo, viêm mũi do vận mạch và dị ứng, sốt xuất huyết Dengue, trào ngược dạ dày - thực quản, hội chứng ruột kích thích, táo bón, tiểu dầm, sỏi tiết niệu, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, loãng xương không kèm gẫy xương bệnh lý, đái tháo đường không phụ thuộc insulin, suy nhược cơ thể, mất ngủ không thực tổn, rối loạn chức năng tiền đình, nhồi máu não và xuất huyết não.

16 bệnh được cho phép chữa bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại (Ảnh minh họa)

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đưa ra phác đồ chi tiết về chẩn đoán và điều trị kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại đối với 16 mặt bệnh phổ biến này.

Theo các y, bác sĩ, khi Bộ Y tế "hợp nhất" sức mạnh của y học cổ truyền và y học hiện đại, thì việc điều trị bệnh bằng y học cổ truyền trong một số trường hợp không còn là lựa chọn cảm tính hay truyền miệng, mà có hành lang pháp lý rõ ràng, được kiểm chứng và quản lý.

Đặc biệt, đối với người bệnh, nhất là các bệnh mạn tính, sẽ được điều trị theo mô hình "kiềng ba chân", đó là sử dụng thuốc Tây y để xử lý các triệu chứng cấp tính, dùng thảo dược y học cổ truyền để bồi bổ căn nguyên và áp dụng các liệu pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp… để phục hồi chức năng.

Hướng dẫn này cũng là quy chuẩn để các bác sĩ y học hiện đại có cơ sở khoa học để phối hợp thuốc Đông y điều trị cho người bệnh, trong khi bác sĩ y học cổ truyền được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tiếp cận các tiêu chuẩn chẩn đoán quốc tế, tiến tới xóa bỏ rào cản về sự hoài nghi giữa hai hệ thống y học này.