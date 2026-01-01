Trần Mỹ Phượng là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980. Bà được khán giả Việt Nam biết đến qua loạt phim truyền hình từng "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình như Bao Thanh Thiên, Mẹ chồng nàng dâu, Đời sống chợ đêm…

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Trần Mỹ Phượng ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm rất Á Đông. Điều khiến công chúng ngày nay không khỏi ngỡ ngàng là bước sang tuổi 69, bà vẫn sở hữu làn da căng mịn, sắc vóc gọn gàng, thần thái tươi tắn chẳng khác nào phụ nữ ngoài 30. Không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, không chạy theo các liệu pháp làm đẹp đắt đỏ, bí quyết của Trần Mỹ Phượng lại đến từ những thói quen giản dị, bền bỉ, trong đó có một loại củ quen thuộc trong gian bếp người Việt.

Loại củ chống viêm, bảo tồn collagen bếp người Việt luôn sẵn giúp mỹ nhân U70 già chậm

Ít ai ngờ rằng, củ gừng, gia vị quen mặt trong căn bếp mỗi gia đình, lại là một trong những "vũ khí chống lão hóa" được Trần Mỹ Phượng sử dụng thường xuyên.

Theo chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên duy trì thói quen cho gừng vào các món canh, súp, món hầm hàng ngày. Với bà, gừng không chỉ để tăng hương vị mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa

Dưới góc độ y học, gừng chứa các hoạt chất sinh học quan trọng như gingerol, shogaol và zingerone. Theo nhiều nghiên cứu được công bố trên Journal of Medicinal Food và Nutrition Research, các hợp chất này có khả năng chống viêm mạnh mẽ và trung hòa gốc tự do, 2 "thủ phạm" chính thúc đẩy lão hóa sớm.

Với phụ nữ trung niên và lớn tuổi, tình trạng viêm âm ỉ trong cơ thể thường gia tăng do rối loạn nội tiết, stress kéo dài và suy giảm miễn dịch. Viêm mạn tính không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, xương khớp mà còn đẩy nhanh sự chảy xệ, nhăn nheo của làn da. Việc bổ sung gừng đều đặn giúp cơ thể kiểm soát phản ứng viêm, từ đó giữ làn da tươi tắn, hồng hào lâu hơn.

Gừng bảo tồn collagen, tạo nền móng cho làn da trẻ

Collagen chính là "khung đỡ" giúp da căng mịn, săn chắc. Sau tuổi 30, lượng collagen tự nhiên suy giảm khoảng 1-1,5% mỗi năm, nhanh hơn ở phụ nữ sau mãn kinh.

Theo phân tích từ Healthline và Webmd, đặc tính chống oxy hóa của gừng giúp làm chậm quá trình phá hủy collagen do gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, gừng còn hỗ trợ lưu thông máu, giúp da được nuôi dưỡng tốt hơn, tăng khả năng tự phục hồi.

Không cần uống collagen đắt tiền liên tục, việc bảo vệ lượng collagen sẵn có trong cơ thể mới là chiến lược chống già thông minh và gừng chính là một trong những "trợ thủ" tự nhiên, an toàn, dễ áp dụng nhất.

Những thói quen đơn giản khác giúp mỹ nhân 69 tuổi chống già

Không chỉ nhờ gừng, Trần Mỹ Phượng duy trì một lối sống khiến nhiều phụ nữ hiện đại phải gật gù học theo.

Uống nước ấm khi thức dậy, ăn một quả táo mỗi sáng

Ngay khi thức dậy, bà uống một cốc nước ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa, thúc đẩy đào thải độc tố. Sau đó là một quả táo, loại trái cây giàu chất xơ pectin và polyphenol, giúp ổn định đường huyết, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Ruột khỏe, da mới đẹp, đó là mối liên hệ đã được nhiều nghiên cứu y học chứng minh.

Ăn uống cân bằng, ưu tiên carb lành mạnh

Trần Mỹ Phượng không ăn kiêng cực đoan. Bà lựa chọn carb tốt như gạo lứt, khoai, yến mạch; hạn chế đồ chiên rán, đường tinh luyện. Bữa tối được ăn sớm, nhẹ nhàng, tránh nạp quá nhiều năng lượng sát giờ ngủ, yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng và làm chậm lão hóa da.

Ưu tiên rau củ theo mùa, thực phẩm tươi

Thay vì thực phẩm chế biến sẵn, nữ diễn viên ưu tiên rau củ theo mùa, cá, đậu, thực phẩm tươi. Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể trẻ lâu một cách bền vững.

Tập yoga

Ở tuổi 69, Trần Mỹ Phượng vẫn duy trì yoga đều đặn. Yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn giảm stress, cải thiện giấc ngủ và cân bằng nội tiết. Khi tinh thần thư thái, hormone căng thẳng cortisol giảm xuống, làn da cũng "được thở" và trẻ trung hơn thấy rõ.

(Ảnh: Internet)