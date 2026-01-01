Nhiều nam giới lầm tưởng rằng việc "nhịn" sex một thời gian dài sẽ giúp tích trữ sức mạnh cho lần sau và thậm chí còn bảo vệ thận, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa khẳng định đây là một quan niệm sai lầm tai hại.

1. Quá lâu không sex khiến cơ quan sinh dục nam ngắn đi?

Bác sĩ tiết niệu Huang Guanjun (Trung Quốc) khẳng định, cơ quan sinh dục nam cũng tuân theo lý thuyết "Sử dụng và không sử dụng". Khi nam giới ngừng các hoạt động tình dục trong thời gian dài, các mô thể hang và hệ thống mạch máu tại đây không được rèn luyện thông qua việc bơm máu để cương cứng thường xuyên.

Ảnh minh họa

Tình trạng này kéo dài dẫn đến hiện tượng xơ hóa thể hang và làm giảm độ đàn hồi của mạch máu. Khi khả năng giãn nở bị hạn chế, kích thước "cậu nhỏ" sẽ có xu hướng ngắn lại thậm chí còn có thể nhỏ đi rõ rệt. Không chỉ vậy, việc lười vận hành bộ máy sinh lý còn khiến phái mạnh dần mất đi khả năng duy trì sự cương cứng, khiến bộ phận này bị thoái hóa về cả chức năng lẫn hình thể.

2. Nam giới nên kiêng "chuyện ấy" bao lâu thì tốt?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc kiêng cữ sex chỉ mang lại lợi ích về chất lượng tinh binh nếu duy trì trong khoảng 2 đến 7 ngày. Bác sĩ Huang Guanjun ví von tinh trùng giống như thực phẩm tươi sống, luôn có "thời hạn sử dụng" nhất định. Nếu "đóng băng" hoạt động quá 7 ngày, tinh trùng sẽ không còn tươi mới, giảm khả năng vận động và chất lượng sụt giảm nghiêm trọng.

Hệ quả của việc nhịn "chuyện ấy" quá lâu không chỉ dừng lại ở sự suy giảm tinh binh hay cảm giác trầm cảm, mà còn là nguy cơ mắc bệnh nan y.

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tiểu không tự chủ Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng, những người duy trì tần suất xuất tinh trên 21 lần mỗi tháng có thể giảm đến 50% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Việc xuất tinh đều đặn được xem là quá trình "thay cũ đổi mới", giúp đào thải các chất cặn bã tích tụ lâu ngày, giữ cho môi trường bên trong luôn ổn định và ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ác tính. Xuất tinh này bao gồm cả "tự xử".

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, việc kiêng khem chuyện sex quá mức còn tàn phá tinh thần, dễ dẫn đến trạng thái trầm cảm và tâm trạng chán nản kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên duy trì lối sống lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan và thực hiện hoạt động tình dục trong giới hạn cho phép theo độ tuổi.

Ảnh minh họa

Tần suất làm "chuyện ấy" của nam giới theo độ tuổi

Tần suất sex thường được tính toán dựa trên Quy luật số 9 và ra con số tối đa để đảm bảo sức khỏe như sau:

- Ở tuổi 20 (2 x 9 = 18): Nghĩa là nên duy trì 8 lần trong 10 ngày.

- Ở tuổi 30 (3 x 9 = 27): Nghĩa là nên duy trì 7 lần trong 20 ngày.

- Ở tuổi 40 (4 x 9 = 36): Nghĩa là nên duy trì 6 lần trong 30 ngày (khoảng 1 lần/tuần).

- Ở tuổi 50 (5 x 9 = 45): Nghĩa là nên duy trì 5 lần trong 40 ngày.

Để đáp ứng tần suất làm "chuyện ấy" như trên, nam giới cần xây dựng lối sống lành mạnh. Từ vận động tới dinh dưỡng, nghỉ ngơi và thăm khám sức khỏe. Có thể tận dụng thực phẩm hoặc các bài tập giúp cải thiện chất lượng "tinh binh" cũng như quá trình "lâm trận".

Nguồn và ảnh: Health Sent, Top 1 Health