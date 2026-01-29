Người đàn ông đột tử ngay trong lúc “gần gũi”: Cảnh báo nam giới sau 50 tuổi nên tránh điều này khi "quan hệ"

Một đêm muộn, khoa cấp cứu tiếp nhận một người đàn ông 55 tuổi trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân không qua khỏi. Theo người vợ, trước đó hai người đang trong khoảnh khắc thân mật thì người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống giường, mất ý thức hoàn toàn. Kết luận chuyên môn xác định đây là một ca đột tử tim mạch xảy ra trong lúc gắng sức – tình huống không hiếm ở nam giới trung niên nhưng thường bị che khuất bởi sự ngại ngùng khi nhắc tới.

Vì sao ở tuổi trung niên, tim dễ "vỡ trận" trong những khoảnh khắc tưởng vô hại?

Theo các bác sĩ tim mạch, hoạt động thân mật thực chất là một dạng gắng sức khiến nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy của cơ tim tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Ở người trẻ khỏe mạnh, cơ thể có thể thích nghi tốt, nhưng với đàn ông sau 50 tuổi, khi chức năng tim mạch đã suy giảm, sự thích nghi này không còn dễ dàng. Thành mạch kém đàn hồi, nguy cơ xơ vữa động mạch tăng lên theo tuổi, trong khi các bệnh nền như cao huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim hay đái tháo đường lại ngày càng phổ biến, khiến tim phải hoạt động trong điều kiện căng thẳng hơn nhiều so với bề ngoài tưởng chừng bình thường.

Những tín hiệu cảnh báo cơ thể thường gửi đi nhưng bị bỏ qua

Trên thực tế, đột tử tim hiếm khi xảy ra hoàn toàn "không báo trước". Trước đó, cơ thể thường đã phát ra những dấu hiệu như đau tức ngực khi gắng sức, hồi hộp, khó thở, mệt mỏi kéo dài hoặc choáng váng sau hoạt động, đặc biệt là vào ban đêm.

Ở nhiều người, huyết áp dao động mạnh hoặc các bệnh mạn tính vốn đã tồn tại trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, không ít đàn ông trung niên chọn cách phớt lờ những tín hiệu này, cho rằng đó chỉ là mệt mỏi tuổi tác hoặc cố chịu đựng để giữ hình ảnh "vẫn còn khỏe".

Những thời điểm nguy hiểm dễ kích hoạt biến cố tim mạch

Các chuyên gia cảnh báo, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch tăng cao nếu gắng sức trong những thời điểm nhạy cảm như ngay sau khi ăn no, vừa thức dậy khi cơ thể chưa kịp thích nghi, lúc tinh thần căng thẳng hoặc sau khi sử dụng rượu bia, các sản phẩm được quảng cáo là "bổ lực" nhưng không được kiểm soát y khoa.

Đặc biệt, nhiều ca đột tử tim được ghi nhận xảy ra trong vòng một giờ sau gắng sức, khi người trong cuộc tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc an toàn.

Đàn ông sau 50 tuổi cần thay đổi điều gì để bảo vệ trái tim?

Từ góc nhìn y học, các bác sĩ cho rằng điều quan trọng nhất là đàn ông trung niên cần hiểu rõ giới hạn của chính mình. Việc kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ giúp đánh giá khả năng chịu đựng thực tế của cơ thể, thay vì dựa vào cảm giác chủ quan.

Bên cạnh đó, điều chỉnh nhịp sống, giảm áp lực tâm lý, tránh tâm thế phải "chứng tỏ phong độ" và chia sẻ thẳng thắn với bạn đời sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho tim. Ở tuổi này, chất lượng và sự an toàn quan trọng hơn tần suất hay cường độ.

Thông điệp cuối cùng: Đừng đánh đổi mạng sống vì một phút cố gắng

Các bác sĩ nhấn mạnh, đột tử tim không lựa chọn hoàn cảnh để xảy ra. Điều quyết định không nằm ở hoạt động đó là gì, mà là trái tim có đủ khả năng đáp ứng hay không. Với đàn ông sau 50 tuổi, biết dừng lại đúng lúc, lắng nghe cơ thể và tôn trọng giới hạn của mình chính là cách bảo vệ bản thân và gia đình tốt nhất. Bởi không có khoảnh khắc nào đáng để đánh đổi bằng cả một cuộc đời.