Trăm sung ngàn sướng khi phim Trung Quốc này chiếu: Nữ chính là kiệt tác tạo hóa, ngắm rồi đi ngủ vẫn cười

Mới đây, bộ phim ngôn tình cổ trang đề tài xuyên sách Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đã chính thức xác nhận lên sóng vào ngày 6/2. Đây là tin vui lớn đối với cộng đồng yêu phim Trung Quốc, đặc biệt là fan nguyên tác và người hâm mộ dàn diễn viên chính. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích đủ sức phá vỡ bầu không khí ảm đạm của thị trường phim truyền hình dài tập Hoa ngữ hiện tại, điều mà hàng loạt dự án được đặt nhiều kỳ vọng trước đó như Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ, Ngọc Minh Trà Cốt hay thậm chí bom tấn Thái Bình Niên đều chưa thể làm được.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? quy tụ cặp đôi diễn viên đang rất được quan tâm là Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi. Như đã biết, Vương Sở Nhiên liên tục được nhắc đến như một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật hàng đầu showbiz Trung Quốc hiện nay, thậm chí được ưu ái gọi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Từ trước đến nay, nữ diễn viên gần như chưa từng bị chê bai về ngoại hình trong bất kỳ dự án nào. Và ở bộ phim mới này, cô tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn với loạt tạo hình cổ trang lộng lẫy.

Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Vương Thúy Hoa, một nữ nhân viên văn phòng hiện đại bất ngờ xuyên vào tiểu thuyết, trở thành Dữu Vãn Âm - một nàng yêu phi họa quốc, nhân vật vốn được định sẵn số phận bi kịch. Sự đối lập giữa tâm hồn hiện đại và thân phận yêu phi cổ đại hứa hẹn mang đến nhiều tình huống cực kỳ thú vị.

Vai nam chính Hạ Hầu Đạm do Thừa Lỗi đảm nhận. Sau khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi được đánh giá cao về khí chất lẫn khả năng diễn xuất. Ở phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?, anh vào vai một tổng tài thời hiện đại xuyên vào thế giới tiểu thuyết, trở thành một vị bạo quân, nhân vật mà trong cuốn tiểu thuyết anh xuyên vào có cái kết thảm khốc. Đồng hành cùng Vương Thúy Hoa, họ buộc phải tìm cách thay đổi vận mệnh và sinh tồn trong thế giới cổ đại xa lạ và nguy hiểm này.

Ngay từ khi dự án mới khởi động, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đã gây tò mò nhờ ý tưởng nội dung khác biệt. Trong bối cảnh phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc ngày càng bão hòa, tác phẩm này nổi bật khi có cả nam chính, nữ chính lẫn nữ phản diện đều là người hiện đại xuyên vào truyện. Ba con người với tư duy thời nay cùng tồn tại trong một thế giới cổ đại, va chạm về lợi ích, cảm xúc và số phận, tạo nên tiền đề cho một câu chuyện đầy biến số.

Bên cạnh nội dung mới lạ, bộ phim còn được đánh giá cao nhờ sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh, phục trang và dàn diễn viên. Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đều thuộc nhóm diễn viên vừa có nhan sắc lại vừa biết diễn, giúp khán giả có thêm niềm tin vào chất lượng tổng thể của tác phẩm.