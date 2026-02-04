Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nghệ sĩ Trung Quốc đều gửi quà Tết của mình đến cánh báo giới để cảm ơn. Giống như mọi năm, truyền thông và netizen xứ tỷ dân lại mở chuyên mục "đập hộp" và "super soi" triệt để những hộp quà của giới sao Trung Quốc để xem họ chuẩn bị những món quà nào, có gì đặc biệt so với sao nhà khác không. Theo tờ Sohu, phần lớn đồ trong hộp quà Tết đều là sản phẩm do nghệ sĩ làm người đại diện. Do đó, thông qua hộp quà gửi tặng truyền thông, dư luận có thể nhìn thấy địa vị trong giới, giá trị thương mại hay mức độ chịu chi của 1 ngôi sao.

Năm nay, Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc được chọn là top 3 nghệ sĩ có hộp quà tạo dấu ấn đẹp với truyền thông lẫn công chúng. Trong khi đó, Lộc Hàm lại là ngôi sao có hộp quà gây thất vọng nhất.

Top 3 ngôi sao hạng A có hộp quà đẳng cấp và ấn tượng

Theo tờ QQ, Tiêu Chiến là ngôi sao hạng A có hộp quà đẳng cấp và xa xỉ nhất. Anh "chơi lớn" khi hào phóng gửi tặng truyền thông hộp quà có tổng giá trị hơn 10.000 NDT (gần 38 triệu đồng). Bên trong hộp quà của ngôi sao Trần Tình Lệnh gồm lịch, loạt sản phẩm high-end đến từ thương hiệu TODS, phấn nén NARS, tinh chất YSL Night Reboot, kem dưỡng nam L’Oréal, tinh dầu L’Oréal Pro, chống nắng Yuxi, thẻ mua sữa Mengniu, giftset Li-Ning, nước hoa đuổi muỗi và sữa tắm Liushen.

Hộp quà tặng cực kỳ hoành tráng, sang trọng và đậm mùi tiền của Tiêu Chiến được 1 phóng viên "bóc hàng". Ảnh: Weibo.

Triệu Lệ Dĩnh có hộp quà đầy ắp, được đánh giá đẹp mắt, thiết thực và dễ sử dụng bao gồm dù, cốc cà phê, khăn tắm, mũ, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm như kem dưỡng, tinh chất, son môi của thương hiệu lớn Givenchy hay Rene Furtererm. Đáng chú ý, trong set quà của tiểu hoa đán 85 hàng đầu Cbiz này có cushion phiên bản giới hạn Soft Focus của Givenchy, với chỉ 5.700 hộp tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Triệu Lệ Dĩnh gửi tặng cánh báo giới set quà đến từ các thương hiệu tên tuổi. Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc lại chọn tặng quà cho giới truyền thông theo hướng “nhẹ quà - nặng tình”. Hộp quà được thiết kế hình vali mini màu xanh hồng, bên trong là các sản phẩm chăm sóc răng miệng như bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng cùng 1 bức thư cảm ơn viết tay nhỏ xinh nhưng đầy chân thành.

Bộ quà của Bạch Lộc gồm các sản phẩm chăm sóc răng miệng. Ảnh: Weibo.

Hộp quà gây thất vọng lớn gọi tên Lộc Hàm

Trong nhóm sao hạng A, người có hộp quà gây bàn tán nhất là Lộc Hàm. Hộp quà của nam ca sĩ này không có lấy 1 thương hiệu cao cấp nào. Quà của "đỉnh lưu Cbiz" gửi đến cánh truyền thông được đánh giá không có chất lượng, không thiết thực. Năm nay, Lộc Hàm gây khó hiểu khi tặng báo giới blind box đồ chơi, quả cầu pha lê và thiệp hoa tươi.

Hộp quà bị đánh giá chưa xứng tầm sao hạng A, đỉnh lưu Cbiz của Lộc Hàm. Ảnh: Weibo.

Từ đầu năm nay, Lộc Hàm đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp nghệ thuật. Từ đỉnh lưu đứng trên vạn người, cựu thành viên nhóm EXO giờ là nghệ sĩ "3 không" xếp dưới vạn người. Từ ngày 24/1, hợp đồng quảng cáo của Lộc Hàm và KFC đã chính thức hết thời hạn. KFC quyết định không gia hạn thêm. Điều này đồng nghĩa với việc Lộc Hàm không còn bất kỳ hợp đồng thương mại nào trong tay. Ngoài ra, anh hiện cũng không có dự án phim ảnh, không được mời tham gia bất kỳ show giải trí nào.

Tờ Sohu nhận định Lộc Hàm đang rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm, trượt dốc địa vị và giá trị thương mại không phanh trong giới giải trí Trung Quốc. Từ con cưng Cbiz, nam nghệ sĩ giờ thành con ghẻ, không còn được trọng dụng. Đây là hậu quả Lộc Hàm hứng chịu sau hàng loạt ồn ào đời tư, đặc biệt là vụ anh bị rò rỉ ảnh giường chiếu vào đầu năm nay.

Nguồn: Weibo, Sohu