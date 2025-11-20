14 giây Park Bo Gum cầm điếu thuốc trên tay làm "điên đảo" MXH Hàn Quốc, nhưng biểu cảm mới là thứ đáng bàn

Mới đây, 1 đoạn clip cũ của Park Bo Gum đã gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Trong đoạn clip, Park Bo Gum cầm 1 điếu thuốc lá trên tay. Vốn được biết đến với hình tượng trai ngoan, việc nam thần sinh năm 1993 xuất hiện bên điếu thuốc lá dường như là điều không phù hợp. Nếu Park Bo Gum phì phèo thuốc lá, thì đó hẳn là hình ảnh gây sốc với công chúng.

Tuy nhiên nam diễn viên chẳng hề làm như vậy. Anh nhanh chóng đưa trả điếu thuốc cho nhân viên, sau đó cố thổi khói ra xa. Park Bo Gum còn cẩn thận kiểm tra lại xem tay mình có bị ám mùi thuốc lá hay không. Biểu cảm gương mặt cho thấy nam thần Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không hề thích thú gì với thuốc lá và làn khói.

14 giây làm "điên đảo" mạng xã hội Hàn Quốc

Park Bo Gum cầm điếu thuốc trên tay nhưng trả lại nhân viên ngay lập tức

Anh xua tay và thổi bớt khói đi

Park Bo Gum tiếp tục thổi khói đi với biểu cảm vô cùng đáng yêu

Anh thậm chí còn ngửi tay xem có bị ám mùi thuốc lá hay không

Netizen Hàn không tiếc lời khen ngợi Park Bo Gum là chàng trai hoàn hảo, có lối sống lành mạnh cùng biểu cảm ghét bỏ thuốc lá cực đáng yêu: "Đây chính là chàng trai của tôi", "Tôi tự hỏi đời anh ấy điều điều gì", "Thật điên rồ khi nghĩ rằng Park Bo Gum không hút thuốc trong khi vai diễn của anh ấy lại là người hút thuốc", "Tôi không thể tin rằng chuyện này đã xảy ra từ 10 năm trước, thời gian đi đâu mất rồi", "Tôi thích những người không hút thuốc"...

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.