Park Bo Gum ngày càng yểu điệu

Thời gian gần đây, hình ảnh của Park Bo Gum nhận được sự chú ý lớn và gây ra nhiều tranh luận trên MXH. Khác hẳn với dáng vẻ đầy mạnh mẽ, nam tính trên phim, nam diễn viên Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt dạo này cứ nhẹ nhàng, "hường phần" và trông điệu đà sao sao ở ngoài đời, khiến ai cũng ngạc nhiên. Và mới nhất loạt khoảnh khắc Park Bo Gum lộ diện từ fanmeeting đến đường phố với dáng đi yểu điệu, uyển chuyển và liên tục có những cử chỉ nữ tính, dễ thương như "hoa hậu thân thiện", tiếp tục gây bàn tán. Không chỉ vậy, diện mạo của Park Bo Gum cũng được nhận xét trông bóng bẩy, chải chuốt hơn trước rất nhiều.

Nhìn vài những hình ảnh gần đây của Park Bo Gum, dân tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc tại sao nam diễn viên này lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Thậm chí, có netizen còn đặt nghi vấn về giới tính của tài tử xứ Hàn. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng Park Bo Gum chỉ là đơn thuần là "soft boy" mặt hoa da phấn, với tính cách dịu dàng, tinh tế và gần gũi. Dù có những bàn tán nhưng khán giả ai cũng đều đồng tình rằng Park Bo Gum theo phong cách nào cũng rất đẹp, cuốn hút.

Dáng đi, cử chỉ có phần điệu đà của Park Bo Gum tại sự kiện giao lưu với fan khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Nam thần xứ Hàn khiến khán giả phải dụi mắt khi xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, đến đi lại cũng đánh hông uyển chuyển

Cử chỉ dễ thương, ngọt ngào trông như "hoa hậu thân thiện" của Park Bo Gum khi tương tác với fan

Ở đời thường, nam diễn viên cũng có điệu bộ khá nữ tính

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Park Bo Gum là nam thần vạn người mê của showbiz Hàn Quốc

Nguồn: KoreaBoo