Trời đất ơi V (BTS) học tiếng Việt nói "anh yêu em" ngọt xớt, fan nghĩ dần concept làm đám cưới đi là vừa!

Vào tối ngày 19/11, V (BTS) đã có buổi livestream cùng giao lưu, học bài với fan. Và môn mà tối nay anh học chính là tiếng Việt. Nam thần BTS mở bài học trực tuyến, chăm chú nghe và nói theo. Với gương mặt điển trai cuốn hút, V bắt đầu bập bẹ những câu tiếng Việt cơ bản như "Xin chào", "Chúc mừng sinh nhật", "Cố lên nhé". Điều đáng ngạc nhiên là anh phát âm khá rõ ràng, ít bị ngọng so với nhiều idol nước ngoài khác.

Và netizen Việt đã như vỡ òa trong khoảnh khắc V phát âm từng chữ một, tròn vành, rõ ràng và ngọt ngào lịm tim: "Anh yêu em". Nam idol đã phát âm câu này một cách chuẩn xác đến bất ngờ, với chất giọng trầm ấm đặc trưng, kèm theo ánh nhìn ấm áp khiến trái tim hàng triệu fan girl Việt như "tan chảy". V phát âm rõ ràng, chuẩn nhịp và ngọt đến mức khiến fan phải thốt lên: "Đây chính là rể Việt chứ còn gì nữa!".

Vốn đã nổi tiếng với vẻ ngoài cực phẩm và tính cách ấm áp, thân thiện, V giờ đây lại càng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ Việt Nam, được phong ngay biệt danh "rể Việt" tương lai. Đoạn clip V học tiếng Việt nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam. Dù chỉ là vài câu tiếng Việt ngắn, V một lần nữa chứng minh sức hút toàn cầu cùng thái độ tôn trọng, yêu mến fan khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Nhiều fan cũng đang "manifest" BTS sẽ sớm đến Việt Nam để được nghe "rể Việt" V nói tiếng Việt như rót mật vào tai trực tiếp.

Kim Taehyung (nghệ danh V) sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc, là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Sở hữu chất giọng trầm quyến rũ hiếm có trong Kpop, visual lãng tử cùng phong thái nghệ sĩ độc đáo, V nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách và gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế. Ra mắt năm 2013 dưới trướng Big Hit Entertainment, V không chỉ là vocal chính mà còn là “cây hút fan” của nhóm nhờ hình ảnh cuốn hút và tính cách hài hước, khác biệt. Ngoài hoạt động nhóm, V còn gây dấu ấn với loạt ca khúc solo như Stigma, Singularity, Inner Child và đặc biệt là album solo đầu tay Layover phát hành năm 2023, giúp anh khẳng định màu sắc nghệ sĩ trưởng thành, thiên hướng R&B – Jazz đầy cảm xúc.

Không giới hạn trong âm nhạc, nam thần BTS còn lấn sân diễn xuất với vai diễn trong phim cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth và thể hiện khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc qua các bản phát hành riêng như Scenery hay Winter Bear. Anh cũng được biết đến với niềm đam mê nhiếp ảnh, hội họa và thời trang, thường xuyên tạo xu hướng với phong cách cổ điển pha hiện đại. Là người sống nội tâm, V từng chia sẻ rằng con đường hoạt động solo vừa là thử thách vừa khiến anh cảm thấy cô đơn khi thiếu sự đồng hành của các thành viên BTS, cho thấy góc nhìn trưởng thành và chân thật phía sau ánh hào quang.

Trong đời sống cá nhân, V là con út trong gia đình, lớn lên giữa môi trường nông thôn trước khi theo đuổi nghệ thuật. Anh duy trì mối quan hệ thân thiết trong “Wooga Squad” cùng Park Seo Joon, Choi Woo Shik và những nghệ sĩ nổi tiếng khác. V từng được cho là hẹn hò với Jennie (BLACKPINK), nhưng đã chia tay vào cuối năm 2023. Sự đa tài, nhân cách thân thiện và sức ảnh hưởng toàn cầu giúp V luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, trở thành một trong những nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế hệ.

