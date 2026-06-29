13 năm chờ một cuộc điện thoại, 12 năm đổi bằng nước mắt: Ngày trở lại của những em bé từng được "ươm mầm" từ hy vọng

Vào đúng dịp "Ngày Gia đình Việt Nam" năm nay, hàng trăm gia đình đã trở lại nơi từng khởi đầu hành trình làm cha mẹ, mang theo những em bé được sinh ra từ chính những cơ hội mà chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trao đi.

Nhiều em bé hiện diện hôm nay chính là những "trái ngọt" được kết tinh từ hy vọng, nghị lực và sự đồng hành tận tâm mà chương trình Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc đã trao gửi, tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, niềm tin và hạnh phúc gia đình.

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13 năm mong con và cuộc điện thoại mang theo hy vọng

Khi bế con gái nhỏ trở lại chương trình Tuần Lễ Vàng năm nay, chị B Nướch Thị Tron vẫn không quên cuộc điện thoại báo tin gia đình được hỗ trợ 100% chi phí IVF. Với nhiều người đó chỉ là một kết quả xét duyệt, nhưng với vợ chồng chị – sau hơn 13 năm mòn mỏi tìm con – đó là tia hy vọng mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.

Tại chương trình, chị B Nướch Thị Tron (dân tộc Cơ Tu) và anh Phan Đình Thắng không giấu được niềm hạnh phúc bên đứa con bé bỏng. Sau hơn 13 năm mong con, nhiều lần điều trị dang dở vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình từng nghĩ rằng giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi là điều xa vời.

Gia đình chị B Nướch Thị Tron và chị Nguyễn Thị Thủy xúc động về hành trình tìm con

Năm 2024, anh chị được nhận hỗ trợ 100% chi phí IVF thông qua chương trình Tuần lễ Vàng. Hai lần chuyển phôi liên tiếp không thành công khiến hành trình tiếp tục trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Nhưng anh chị vẫn quyết định bước tiếp. Sau những lần thất bại tưởng chừng khiến hành trình phải dừng lại, lần chuyển phôi tiếp theo đã mang đến kết quả mà gia đình chờ đợi suốt hơn một thập kỷ. Ngày bé Phan Ngọc Hà cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày khép lại hành trình hơn 13 năm chờ đợi của gia đình.

"Với nhiều người đó chỉ là một cuộc điện thoại thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ. Nhưng với tôi, đó là cuộc điện thoại mang theo hy vọng và đã thay đổi cuộc đời của cả gia đình", chị Tron xúc động chia sẻ.

Không chỉ mong có con, mà còn mong một đứa trẻ khỏe mạnh

Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy và anh Cao Đức Chung, hạnh phúc lớn nhất không chỉ là có con, mà là được đón một em bé khỏe mạnh sau nhiều năm liên tiếp đối mặt với mất mát. Hai lần lưu thai, hai lần thai bị phù ở tuần 19 cùng kết quả cả hai đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia khiến hành trình làm cha mẹ của anh chị trở nên vô cùng gian nan.

GĐ Chị Nguyễn Thị Thủy - Anh Cao Đức Chung xúc động khi kể lại hành trình tìm con đầy khó khăn

Sau nhiều lần IVF thất bại và tưởng chừng phải dừng lại vì kiệt quệ, năm 2024, gia đình được chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" hỗ trợ chi phí sàng lọc phôi mang gen bệnh. Quá trình điều trị giúp anh chị có được những phôi khỏe mạnh và đầu năm 2025, niềm vui mang thai cuối cùng cũng đến.

Ngày 12/11/2025, bé Cao Đức Khải Đăng cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình nhiều năm đầy nước mắt. Với gia đình chị Thủy, đó không chỉ là giấc mơ được làm cha mẹ thành hiện thực, mà còn là món quà quý giá nhất: một đứa con bình an, không mang bệnh lý di truyền.

12 năm mất mát để rồi đón con yêu dù hành trình làm cha gặp không thuận lợi

Với chị Trần Thị Huyền và anh Hà Văn Thức (Bắc Giang), hành trình làm cha mẹ không được đong đếm bằng thời gian, mà bằng những lần hy vọng rồi lại phải bắt đầu từ đầu.

Kết hôn từ năm 2013, anh chị sớm biết nguyên nhân hiếm muộn đến từ tình trạng tinh trùng yếu của anh Thức. Thu nhập bấp bênh nhưng khát khao có con khiến họ không ngừng chạy chữa. Năm 2019, sau khi thực hiện IVF tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị Huyền mang thai đôi ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười thì đến tuần thai thứ 24, hai con không giữ được.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì những lần chuyển phôi tiếp theo cũng liên tiếp thất bại: một lần thai ngừng phát triển ở tuần thứ 8, một lần không đậu thai. Ba lần chuyển phôi, hai lần mất con khiến chị Huyền từng muốn dừng lại. "Mỗi lần có hy vọng rồi lại mất đi đều rất đau lòng", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Sau khi sử dụng hết số phôi, vợ chồng chị tạm gác hành trình để hồi phục sức khỏe và tinh thần. Năm 2024, họ quyết định bắt đầu lại với một chu kỳ IVF mới. Không còn dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin.

Lần này, thai kỳ diễn ra thuận lợi. Ngày 25/3/2025, bé Hà Thị Linh Đan cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình hơn 12 năm với hai lần chọc hút trứng, bốn lần chuyển phôi, hai lần mất con và vô số lần tự động viên nhau đứng dậy sau thất bại.

Giờ đây, mỗi ngày nhìn con lớn lên, anh chị hiểu rằng điều quý giá nhất không chỉ là cuối cùng cũng được làm cha mẹ, mà còn là sau tất cả những mất mát, họ vẫn giữ được niềm tin để bước tiếp và chạm tới hạnh phúc mà mình đã chờ đợi suốt hơn một thập kỷ.

12 năm gieo mầm hạnh phúc cho những gia đình mong con

Cuộc hội ngộ đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình Tuần Lễ Vàng không chỉ là dịp để các gia đình cùng nhìn lại hành trình đi tìm tiếng cười trẻ thơ, mà còn đánh dấu chặng đường 12 năm chương trình Tuần Lễ Vàng đồng hành cùng cộng đồng hiếm muộn trên cả nước.

Trong suốt hơn một thập kỷ triển khai, chương trình đã hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình tiếp cận các dịch vụ thăm khám, tư vấn và điều trị sức khỏe sinh sản, góp phần mang đến cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn mong con. Được triển khai năm 2019, chương trình hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trao cơ hội cho 79 gia đình, đến nay đã chào đón 88 em bé khỏe mạnh ra đời, số còn lại đang mang thai hoặc trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản.

Năm nay, chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút hàng nghìn lượt người dân đến thăm khám, tư vấn và tiếp cận các hoạt động hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Đồng thời, bệnh viện cũng tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký xét duyệt hỗ trợ điều trị từ các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những con số ấy không chỉ cho thấy sức lan tỏa ngày càng sâu rộng của chương trình, mà còn phản ánh nhu cầu rất lớn của cộng đồng trong việc tiếp cận thông tin chính thống, thăm khám kịp thời và nhận được sự hỗ trợ thiết thực trên hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Không ít gia đình từng đứng trước nguy cơ phải dừng điều trị vì áp lực kinh tế. Với nhiều cặp vợ chồng, hành trình tìm kiếm con yêu không chỉ là cuộc chiến về thể chất và tinh thần mà còn là bài toán tài chính kéo dài trong nhiều năm. Chính vì vậy, những chương trình hỗ trợ cộng đồng như Tuần Lễ Vàng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở ra thêm cơ hội để các gia đình tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng làm cha mẹ.

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Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ điều trị, chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc còn mang sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản. Trong bối cảnh độ tuổi kết hôn ngày càng muộn, cùng với sự gia tăng của nhiều yếu tố nguy cơ từ lối sống, môi trường và áp lực cuộc sống hiện đại, việc chủ động thăm khám, tầm soát sức khỏe sinh sản từ sớm ngày càng trở nên cần thiết.

Thông qua các hoạt động tư vấn, thăm khám và hỗ trợ cộng đồng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội mong muốn lan tỏa thông điệp: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cần bắt đầu từ sớm, ngay từ khi còn trẻ. Sự chủ động hôm nay không chỉ giúp bảo vệ khả năng sinh sản trong tương lai, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để mỗi gia đình vững tin trên hành trình tìm con.

ThS BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện phát biểu

Chia sẻ về chương trình, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: "Chúng tôi mong rằng nhiều người trẻ sẽ quan tâm đến sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi gặp khó khăn trong hành trình sinh con. Khi nhận thức được nâng cao và các nguy cơ được phát hiện sớm, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội thực hiện mong muốn làm cha mẹ trong tương lai".

BSCKI Phạm Văn Hưởng – Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: "Mỗi cơ hội được trao đi hôm nay có thể trở thành tiếng cười trẻ thơ của một gia đình trong tương lai. Điều ý nghĩa nhất mà Tuần Lễ Vàng mang lại không nằm ở giá trị hỗ trợ vật chất, mà ở việc giúp nhiều gia đình có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ".

Không chỉ tiếp thêm cơ hội cho những gia đình đang trên hành trình tìm con, Tuần lễ Vàng 2026 còn hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Từ ngày 15/6 đến 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như miễn phí khám và tư vấn sức khỏe sinh sản; miễn phí siêu âm nang noãn, siêu âm Doppler tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm dự trữ buồng trứng AMH, chụp X-quang tử cung - vòi trứng; đồng thời giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng và trao voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét duyệt để trao 10 gói hỗ trợ 100% chi phí IVF, 10 gói vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE và 20 gói xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền. Kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình thẩm định theo tiêu chí của chương trình.

Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị, Tuần lễ Vàng còn mong muốn lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong bối cảnh nhiều người kết hôn muộn, cùng với tác động của môi trường, lối sống và áp lực cuộc sống hiện đại, việc thăm khám và tầm soát từ sớm sẽ giúp phát hiện kịp thời các nguy cơ, bảo vệ khả năng sinh sản và mở ra thêm nhiều cơ hội để các gia đình hiện thực hóa ước mơ đón con yêu.