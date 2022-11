Alchemy of Soul là cái tên gây bất ngờ trong danh sách. Trước đó, phim được đánh giá hoàn hảo từ dàn diễn viên tới cốt truyện độc đáo. Bộ phim được khán giả mong chờ phần 2. Why Her và Crazy in Love lần lượt ở vị trí 7 và 8. Bộ phim chung số phận với Alchemy of Soul bởi đều nhận được phản ứng tốt nhưng bị liệt vào danh sách những bộ phim tệ nhất năm 2022.