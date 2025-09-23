3 sự cố hớ hênh nhất thảm đỏ xứ Hàn: Tình cũ Hyun Bin được khen vì cách xử lý

Thảm đỏ với ánh đèn flash và máy ảnh là môi trường lý tưởng để các ngôi sao khoe nhan sắc cũng như đẳng cấp thời trang của mình. Nhưng đôi khi, nó cũng là nơi khiến mọi sai sót nhỏ trở nên hớ hênh và khó quên. Sự cố trang phục luôn là những khoảnh khắc không một ngôi sao nào mong muốn, nhưng nó đã xảy ra với nhiều người đẹp Kbiz.

Kang So Ra tại thảm đỏ Busan Film Festival (2012)

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 17, vào ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2012, Kang So Ra xuất hiện lộng lẫy với chiếc váy dạ hội đỏ quyến rũ. Khi nữ diễn viên bước lên thảm đỏ, phần khóa kéo phía lưng chiếc váy bất ngờ bị bung ra, kết quả của việc cô vô tình giẫm vào đuôi váy khi cúi xuống chào người hâm mộ. Sau đó, thân váy đã bị rách 1 đoạn sau lưng, khiến phần lưng và nội y của người đẹp lộ ra ngay trước loạt ống kính truyền thông. Dù gặp sự cố nhưng tình cũ Hyun Bin đã phản ứng nhanh, dùng tay giữ phần váy bị rách để hạn chế hớ hênh. Mỹ nhân sinh năm 1990 dường như giữ được bình tĩnh, vẫn mỉm cười và tiếp tục di chuyển. Hậu sự kiện, cô cho biết nguyên nhân là khóa kéo bị hỏng, không phải do kích cỡ váy.

Kang So Ra gặp sự cố tại LHP Busan 2012 nhưng cách xử lý bình tĩnh của cô lại nhận được nhiều lời tán dương.

Ha Na Kyung trượt ngã tại Blue Dragon Film Awards (2012)

Trong lễ trao giải Blue Dragon Film Awards 2012, Ha Na Kyung thu hút sự chú ý khi diện một chiếc váy cổ sâu kiểu dáng “hourglass” (làm nổi rõ đường cong cơ thể). Chiếc váy có phần cổ chữ V khá táo bạo tôn lên vòng 1, trở thành một trong những tạo hình "đốt mắt" nhất lịch sử thảm đỏ Hàn Quốc. Chưa dùng lại ở đó, do vấp phải váy khi di chuyển, nữ diễn viên đã trượt chân khiến váy xê dịch, tạo nên khoảnh khắc hớ hênh. Cô nhanh chóng che chắn, sau đó lên mạng xã hội xin lỗi vì “hình ảnh không đẹp” mà sự cố mang lại.

Hình ảnh của Ha Na Kyung trên thảm đỏ Blue Dragon Film Awards 2012 là một trong những sự cố đáng quên.

Yeo Min Jung tại LHP PiFan 2013

Tại Liên hoan phim PiFan lần thứ 17 diễn ra vào tối 18/7/2013, nữ diễn viên Yeo Min Jung đã khiến cả thảm đỏ và khán giả phải đỏ mặt vì một “tai nạn thời trang” khiến cô lộ vòng 1 và nội y trước đám đông. Chiếc váy xẻ cao kèm phần cổ áo dây mảnh vốn đã táo bạo nên khi gặp sự cố trông càng trở nên khó coi, phản cảm.

Điều khiến sự việc thu hút còn vì thái độ của Yeo Min Jung lúc đó. Cô không lập tức che chắn hoặc phản ứng quá căng thẳng mà vẫn thản nhiên, mỉm cười và tương tác với khán giả như bình thường. Nhiều người nghi ngờ cô cố tình "khoe thân" để chiếm spotlight tại thảm đỏ.

Sau khi nhận về tranh cãi dữ dội, Yeo Min Jung từng lên tiếng giải thích chiếc váy không vừa khít với cơ thể, bản thân cô đã cảnh giác từ trước, nhưng khi diễn ra sự kiện thì váy vẫn bị lệch. Thậm chí, mẹ Yeo Min Jung cũng từng giúp nữ diễn viên sửa lại chiếc váy này nhưng vẫn không thể ngăn được “tai bay vạ gió”.

Sự cố của Yeo Min Jung khiến hình ảnh của cô mất điểm không ít.



