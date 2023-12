11 bệnh nhi được giáo sư người Mỹ phẫu thuật u sợi thần kinh thành công

Cứu đôi mắt cho con sau 3 năm chờ đợi

Khi sinh con thứ 2, chị Đ.V.T.N (Quảng Nam) không ngờ bé N.Đ.H.N (sinh năm 2020) lại gặp phải những khiếm khuyết về sức khỏe: Chân phải của bé bị loạn sản xơ xương – căn bệnh khiến xương của một chân phát triển bất thường không thể đi lại được và mắt trái có khối u sợi thần kinh ngày càng lớn, che mất tầm nhìn.

Năm 2020, bé Nhi đã được TS.BS Lê Trọng Phát – trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh hình Bệnh viện FV ghép xương nhân tạo để điều trị bệnh loạn sản xơ xương. Với khối u xơ thần kinh to bất thường ở mắt Nhi, các bác sĩ cho biết, bệnh này có thể điều trị được bởi GS. BS. McKay McKinnon – chuyên gia phẫu thuật u bướu, tái tạo, chỉnh hình chuyên xử lý các ca bệnh khó hiếm gặp.

Khi khám cho bệnh nhi N, bác sĩ McKinnon nhận thấy khối u sợi thần kinh ở hốc mắt bên trái của bé làm mí mắt trên sụp xuống và một phần khối u lan sang hốc mắt, gây biến dạng hốc mắt. Nếu không được phẫu thuật, mắt trái của bé N sẽ bị khối u phá hỏng.

Giáo sư McKinnon thăm bé N. sau phẫu thuật (Ảnh BVCC)

Giáo sư McKinnon đã cắt bỏ một phần khối u rồi tái tạo lại trần hốc mắt, sàn hốc mắt và chỉnh lại khóe mắt bên ngoài để nhìn thẩm mỹ hơn và lấy lại chức năng mi mắt cho bé. Điều mừng nhất là đã bảo tồn được thị lực cho H.N.

Tái tạo gương mặt cho cậu bé hơn 8 năm sống trong kỳ thị

Bé L.Q.H (sống tại Đắk Lắk) vừa được bác sĩ McKinnon cắt bỏ khối u sợi trên má trong chuyến tới Việt Nam lần này của ông. Cuộc phẫu thuật mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cậu bé 13 tuổi.

Lên 5 tuổi, khối u sợi thần kinh xuất hiện, khiến nửa khuôn mặt Hào bị biến dạng.

Bệnh nhi H được tái khám (Ảnh BVCC)

Càng lớn, khối u trên má H càng to ra, kéo lệch khuôn mặt, làm biến dạng hàm, gây khó nuốt và cản trở nói năng. Thương cháu, bà của bé H đã đưa bé đi điều trị ở nhiều nơi nhưng khối u vẫn không ngừng to lên, kéo xệ một bên mặt. Gần đây, H thường xuyên đau đầu và dễ bị nôn ói. May mắn, H được quỹ Nâng bước Tuổi thơ giúp đỡ để được bác sĩ McKinnon điều trị. Sau ca mổ cắt bỏ khối bướu choán hết gần nửa mặt, H có thể khép miệng, ăn uống và nói năng trở lại bình thường.

Còn nhiều bệnh nhân mong nhận được "phép màu" từ giáo sư McKinnon

Giáo sư - bác sĩ McKay McKinnon là chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp và tạo hình sọ não. Từ ngày 27/11 - 1/12, giáo sư McKay McKinnon đã đến Bệnh viện FV thực hiện 11 ca mổ cho các bệnh nhân bị u sợi thần kinh, trong đó phần lớn là bệnh nhi do Quỹ Nâng bước tuổi thơ bảo trợ.

Chuyến quay lại Việt Nam sau gần 4 năm của giáo sư McKinnon nhận được sự mong chờ đặc biệt từ bệnh nhân và các phụ huynh. Ngoài 11 ca mổ, bác sĩ McKinnon còn khám cho hàng chục bệnh nhân khác.

Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật tạo hình, giáo sư McKinnon luôn cẩn trọng trong từng ca mổ, đặc biệt với bệnh nhi. "Khi thực hiện phẫu thuật cho trẻ em, áp lực với tôi càng lớn hơn khi phải đảm bảo phẫu phải được thực hiện đúng và tốt nhất có thể, giúp trẻ có được cuộc sống bình thường như kỳ vọng của cha mẹ các em và tất cả chúng ta", bác sĩ McKinnon chia sẻ.