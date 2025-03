1000 năm nữa cũng không có mỹ nam nào vượt qua được nhan sắc này!

Thời điểm gần đây, cùng một drama không hồi kết của làng giải trí Hàn thì cái tên Won Bin bất ngờ gây sốt trở lại dù anh có hoạt động nghệ thuật nào. Những hình ảnh, clip từ các bộ phim cũ của anh cũng liên tục được khán giả nhắc, trở thành chủ đề hot hút lượng tương khủng trên mạng xã hội. Khán giả dành vô số lời khen cho nhan sắc này. Nhiều người gọi anh là biểu tượng nhan sắc, mỹ nam đẹp top 1 showbiz, thậm chí nhiều người còn đồng tình với quan điểm "1000 năm nữa cũng không có mỹ nam nào vượt qua được nhan sắc của Won Bin".

Những hình ảnh ghi lại nhan sắc thời trẻ của Won Bin đang gây sốt MXH

Vô số bình luận khen ngợi nhan sắc của Won Bin xuất hiện trên mạng xã hội những ngày này

Won Bin vào nghề từ những năm cuối 90, được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu (2000), một trong những tác phẩm đặt nền móng cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á. Sau tác phẩm này, Won Bin trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á nhờ vẻ ngoài điển trai và diễn xuất cảm xúc. Bộ phim không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn gây sốt khắp các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam. Nam thần năm đó trở thành cái tên đắt giá được các đạo diễn và nhãn hàng săn đón nhiệt tình. Hình ảnh của Won Bin xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, quảng cáo và sự kiện lớn.

Sau vai diễn để đời, Won Bin tiếp tục khẳng định tài năng qua các bộ phim điện ảnh như Friends, My Brother, Mother,... Đặc biệt, vai diễn trong The Man From Nowhere (2010) đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới, khi bộ phim này đạt doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc năm đó. Đáng tiếc, The Man From Nowhere cũng là bộ phim cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại mà Won Bin lựa chọn tham gia. Từ 2010, anh bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào suốt hơn một thập kỷ. Một loạt những tác phẩm kinh điển của điện ảnh truyền hình Hàn hơn 10 năm qua đã bị Won Bin từ chối tham gia. Một vài trong số đó phải kể đến như: Thử Thách Thần Chết, Hậu Duệ Mặt Trời, Chuyến Tàu Sinh Tử, Ngọn Gió Đông Năm Ấy,… Người hâm mộ chỉ thỉnh thoảng được thấy anh khi anh quyết định xuất hiện thông qua các dự án quảng cáo của các nhãn hàng. Mỗi lần như vậy, mỹ nam một thời đều gây chú ý mạnh mẽ bởi diện mạo bất biến, đẹp trường tồn với thời gian của mình.

Won Bin trong một clip quảng cáo hồi tháng 1 vừa qua

Ngoài công việc thì cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích với mỹ nhân hạng A - Lee Na Young cũng là chủ đề hot mỗi khi khán giả nhắc tới Won Bin. Người ta vô cùng ngưỡng mộ cặp vợ chồng này khi từ nhân cách đến sự nghiệp và tình yêu của họ đều gần như hoàn hảo. Riêng với Won Bin, dù hiện không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh vẫn là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc và nhân cách đáng ngưỡng mộ. Suốt bao năm qua khán giả vẫn luôn mong chờ sự trở lại của Won Bin ở một dự án phim ảnh nào đó. Bà xã của anh - nữ diễn viên Lee Na Young thỉnh thoảng cũng chia sẻ trước truyền thông về việc chồng mình đang ở nhà nghiên cứu các kịch bản, điều này khiến người hâm mộ càng nuôi hi vọng vào một ngày được thấy nam thần của mình tái xuất màn ảnh.