Won Bin quyết định từ bỏ 1 điều vì Kim Sae Ron

Những ngày vừa qua, vụ ồn ào liên quan tới mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron liên tục gây bão dư luận với những tình tiết bất ngờ. Ngoài Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron, thì một nhân vật khác cũng thỉnh thoảng được cộng đồng mạng nhắc tên, dù hoàn toàn không hề có liên quan trong vụ việc.

Không ai khác mà chính là nam tài tử Won Bin - người từng đóng chung với Kim Sae Ron trong phim điện ảnh đình đám "The Man From Nowhere" (năm 2010). Thời điểm đóng chung với Won Bin, Kim Sae Ron mới chỉ là cô bé 10 tuổi.

Won Bin quyết định bỏ thuốc là nhờ Kim Sae Ron

Theo đó, trên mạng đồn thổi rằng, Won Bin đã chủ động đề nghị thay Kim Sae Ron trả khoản nợ 700 triệu Won (khoảng 12.3 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là thông tin được đồn thổi trên mạng xã hội, không có bằng chứng cụ thể. Mới đây, một thông tin khác về Won Bin trong thời điểm đóng chung với Kim Sae Ron lại được "đào lại".

Được biết, quyết định cai thuốc của Won Bin có sự ảnh hưởng từ Kim Sae Ron. Theo đó, trong thời điểm quay "The Man From Nowhere", vì muốn quan tâm tới Kim Sae Ron - lúc đó là cô bé 10 tuổi, Won Bin đã quyết định từ bỏ thuốc lá. Kể từ đó đến nay, Won Bin vẫn tiếp tục duy trì việc không hút thuốc lá. Lần gần nhất xuất hiện trước truyền thông của Won Bin cũng là khi anh đến dự đám tang của Kim Sae Ron. Khi đó, Won Bin là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có mặt tại tang lễ của Kim Sae Ron.