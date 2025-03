100 trẻ mầm non "đấu trí" gay cấn: Tân Quán quân trả lời xuất sắc câu hỏi tiếng Anh, "rinh" phần thưởng 20 triệu đồng

100 thí sinh nhí xuất sắc nhất "đấu" kiến thức đa lĩnh vực

"Reach for the top" lấy cảm hứng từ "Rung chuông vàng" là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho các bạn nhỏ từ 3 - 6 tuổi, thuộc hệ thống Mầm non Sakura Montessori. Thông qua bộ câu hỏi hấp dẫn về các lĩnh vực Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), Văn hóa và kiến thức xã hội, cuộc thi giúp trẻ rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin, trau dồi thêm hiểu biết và khám phá tri thức.

Năm nay, "Reach for the top" khởi động từ tháng 2. Trải qua các vòng thi Sơ loại, sáng 9/3, 100 thí sinh nhí xuất sắc nhất đến từ 10 cơ sở trường trên toàn hệ thống miền Bắc đã có trận đấu Chung kết đầy kịch tính.

Trả lời đúng câu hỏi tiếng Anh cuối cùng về loài khủng long, em Đỗ Thu Giang, SBD 11 đến từ cơ sở Sakura Montessori Tam Trinh đã xuất sắc giành ngôi Quán quân. Về Nhì và Ba lần lượt là các em Bùi Trúc Linh, đến từ cơ sở Sakura Montessori Thái Bình và Trần Tuấn Kiệt, đến từ cơ sở Sakura Montessori Tây Hồ Tây.

Giải thưởng dành cho top 3 gồm: giải nhất: 20,000,000 triệu, giải Nhì: 15,000,000 triệu và giải Ba: 10,000,000 triệu. Ngoài ra, đội cổ vũ sôi động nhất cũng giành được phần thưởng 2,000,000 triệu.

Top 3 của cuộc thi năm nay

Phụ huynh vỡ òa cảm xúc khi thấy con thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh

Giây phút chứng kiến con giành giải Quán quân, chị Nguyễn Thu Thủy, phụ huynh em Đỗ Thu Giang không giấu được sự xúc động. Thời điểm con lọt vào top 3, chị Thủy đã rất bất ngờ, đến khi con trả lời đúng câu cuối, chị như vỡ òa cảm xúc.

Trước trận Chung kết, trên lớp Thu Giang được ôn tập kỹ lưỡng kiến thức, làm thử nhiều bộ đề với giáo viên. Về nhà, con lại được bố mẹ ôn thêm qua hình thức hỏi đáp. "Con thích thú, hào hứng lắm. Đêm hôm trước, con hồi hộp không ngủ được nhưng đến sáng vẫn dậy sớm, xuất phát đi thi từ 7h", chị Thủy kể lại.

Theo phụ huynh này, cuộc thi không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp các con đẩy cao tinh thần học tập. Các con sẽ hiểu rằng, việc học không chỉ tạm thời mà là cả đời. Dù hôm nay con có giành giải gì đi chăng nữa thì con vẫn phải cố gắng không ngừng.

Chị Thủy vỡ òa cảm xúc khi con giành giải Quán quân

Đồng quan điểm, Anh Bùi Quốc Hưng, bố của Á quân nhí Bùi Trúc Linh cũng đánh giá "Reach for the top" đã giúp con bổ sung, trau dồi rất tốt về mặt kiến thức. Không chỉ vậy, sân chơi trí tuệ này còn bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho trẻ, chẳng hạn như việc bình tĩnh, tự tin, khi tiếp xúc với đám đông, giao lưu, học hỏi từ các bạn khác,...

Quan sát trận chung kết, anh Hưng nhận thấy, nhiều thí sinh nhí khi trả lời sai cũng rất tự lập, chững chạc, cầm biển đứng lên ngay mà không cần thầy cô nhắc.

Anh Hưng đánh giá cao các câu hỏi trong trận Chung kết

Đánh giá về các câu hỏi trong trận Chung kết, anh Hưng cho rằng, đây đều những kiến thức đa dạng, cần thiết cho lứa tuổi mầm non, có độ phân hóa từ dễ đến khó. Một số câu hỏi khá hóc búa, đến người lớn cũng phải ngẫm nghĩ vài giây.

Phụ huynh này đặc biệt tâm đắc một câu hỏi về kỹ năng xử lý tình huống khi các con nhận được kẹo từ người lạ. "Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo các hình thái xã hội cũng ngày càng phức tạp. Khi chương trình đưa ra câu hỏi về kỹ năng sống như vậy, theo tôi là rất tốt. Các con có thể trả lời đúng, có thể trả lời sai nhưng một lần sai thì các con lại được trải nghiệm, hiểu hơn và ghi nhớ hơn về các vấn đề chúng ta nên và không nên làm gì ngoài xã hội", anh Hưng cho hay.

Bố của tân Á quân tỏ ra tiếc nuối vì sang năm con lên lớp 1, không còn cơ hội tham gia "Reach for the top" nữa, tuy nhiên con út của anh sắp tới chắc chắn sẽ tiếp nối chị tham gia sân chơi này.

Mỗi câu hỏi các con chinh phục là minh chứng cho kiến thức học từng ngày

Nói thêm về trận Chung kết "Reach for the top", cô Nguyễn Thị Huyền Thương - Hiệu trưởng trường Mầm non Sakura Montessori Tam Trinh chia sẻ: "Những kiến thức các con thi đấu ngày hôm nay đã được học tập, tiếp xúc trong chương trình học hàng ngày, thông qua các giáo cụ Montessori".

Các kiến thức trải dài từ Toán học đến Khoa học, Lịch sử, Xã hội, Địa lý,... Ngoài những giờ học, trẻ còn được thực hành các kỹ năng sống bao gồm quan hệ xã hội, thế giới tự nhiên, cách tự ứng phó khi gặp nguy hiểm,...

Khép lại thêm một mùa "Reach for the top", cô Nguyễn Thị Minh Huệ - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống mầm non Sakura Montessori bày tỏ: "Mỗi thử thách các con vượt qua, mỗi câu hỏi các con chinh phục là minh chứng rõ nét nhất cho kiến thức - kỹ năng các con trau dồi từng ngày, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần học tập chủ động".

Dù kiến thức ra sao, điều quan trọng là các thí sinh nhí đã cùng nhau trải nghiệm, dám thử sức, dám bứt phá để tỏa sáng theo cách của riêng mình.