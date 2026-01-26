10 thiết bị gia dụng từng được tung hô như "đổi đời" nhưng mua về mới thấy toàn đẹp mã, dùng thì bực vô cùng

Nhưng rồi đến lúc mang về nhà, dùng được vài lần, sự thật dần lộ diện: Không phải món nào được tung hô rầm rộ cũng thực sự đáng tiền. Có thứ cồng kềnh, có thứ khó vệ sinh, có thứ dùng còn phiền hơn làm tay không. Chung quy lại, nhiều thiết bị chỉ dừng ở mức “vẻ ngoài hào nhoáng – trải nghiệm thất vọng”.

Dưới đây là 10 thiết bị gia dụng nhỏ từng được quảng bá rầm rộ, nhưng sau một thời gian sử dụng, không ít gia đình đã thẳng tay… cho vào xó hoặc tặng lại không thương tiếc.

1. Bồn ngâm chân điện - Hào hứng lúc mua, mệt mỏi lúc cất

Bồn ngâm chân điện từng là “vật bất ly thân” của nhiều gia đình, nhất là vào mùa lạnh. Ngâm chân có massage, có sủi bọt, nghe đã thấy thư giãn.

Nhưng thực tế thì sao?

- Cồng kềnh, khó cất

- Đổ nước - xả nước - vệ sinh cực kỳ phiền

- Con lăn massage dễ bám bẩn, khó làm sạch

Dùng vài lần cho biết, rồi… nằm im một góc. Nhiều người thừa nhận: ngâm chân bằng chậu nhựa đơn giản còn đỡ mệt hơn.

2. Máy giặt gấp mini - Nhỏ thật, nhưng bất tiện cũng rất thật

Máy giặt gấp được quảng cáo là cứu tinh cho đồ lót, đồ trẻ em, người sống một mình. Nhưng dùng rồi mới thấy:

- Cấp nước, xả nước thủ công

- Dung tích nhỏ, giặt không sạch

- Vắt yếu, quần áo vẫn ướt

Nếu đã phải thao tác nhiều như vậy, giặt tay còn nhanh hơn. Còn nếu cần máy riêng cho đồ lót, các dòng máy giặt mini chuyên dụng tự động hoàn toàn vẫn hợp lý hơn.

3. Máy sấy tóc dạng đứng - Giải phóng tay, nhưng không giải phóng đầu

Ý tưởng nghe rất hấp dẫn: Không cần cầm máy, vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại. Nhưng thực tế thì:

- Phải xoay đầu liên tục để “đón gió”

- Chiếm diện tích sàn

- Không linh hoạt như máy cầm tay

Kết luận chung của nhiều người: phiên bản “đứng” này không tiện hơn phiên bản “cầm” – chỉ thêm vướng chỗ.

4. Giá treo khăn điện - Ấm khăn, lạnh ví tiền

Dùng thì đúng là khăn khô nhanh, sờ vào ấm tay thật. Nhưng sau một mùa đông, nhiều gia đình giật mình khi… tiền điện tăng rõ rệt.

Chưa kể:

- Không cắm điện thì vô dụng

- Có nguy cơ nóng không đều, rò rỉ

- Chiếm diện tích phòng tắm

Muốn chống ẩm, máy hút ẩm nhỏ gọn thường hiệu quả và kinh tế hơn.

5. Máy nhả kem đánh răng tự động - Rắc rối hóa việc đơn giản

Bóp kem đánh răng vốn là việc… không cần cải tiến. Nhưng thiết bị này lại khiến mọi thứ phức tạp hơn:

- Khó kiểm soát lượng kem

- Dễ bẩn mặt bàn

- Khó vệ sinh chính máy

Sau một thời gian, nhiều người quay lại cách cũ và tự hỏi: mình mua cái này để làm gì?

6. Nồi cơm điện “ít đường” - Nghe thì hay, ăn thì… cứng

Nồi cơm điện giảm đường từng được quảng cáo như giải pháp cho người tiểu đường. Nhưng thực tế:

- Cơm khô, kém ngon

- Hiệu quả giảm đường trong máu không rõ ràng

- Giá cao hơn nhiều so với nồi thường

Lọc nước vo gạo không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại đội giá sản phẩm lên rất mạnh.

7. Máy khuếch tán tinh dầu phun sương - Thơm thì có, phiền cũng nhiều

Tiếng ồn nhẹ khi ngủ, cặn tinh dầu bám đáy, phải châm nước liên tục, khó vệ sinh… là những lý do khiến nhiều gia đình dần loại bỏ thiết bị này.

Hiện nay, sáp thơm hoặc tinh dầu khuếch tán thụ động lại được ưa chuộng hơn vì gọn nhẹ và ít rắc rối.

8. Máy diệt mạt bụi UV - Đẹp mắt hơn là hiệu quả

Nghe đến tia cực tím là thấy yên tâm, nhưng hiệu quả thực tế lại gây tranh cãi.

- Gõ bụi dễ gây ô nhiễm ngược

- Khó cất, chiếm chỗ

- Công dụng không vượt trội so với máy hút bụi cầm tay

Với nhiều gia đình, máy hút bụi đa đầu là đủ.

9. Máy tiệt trùng dao - Cao cấp nhưng không cần thiết

Giá không rẻ, lại cần ổ cắm riêng, chiếm mặt bàn. Dùng lâu thì:

- Đọng nước

- Dễ sinh mùi

- Khó vệ sinh các khe hẹp

Một giá cắm dao thông thường, rẻ và dễ thay thế, lại thực tế hơn nhiều.

10. Các loại máy làm bữa sáng “đa hình dạng” - Mua cho vui là chính

Máy làm bánh quế, máy chiên trứng mini, máy bữa sáng 2 trong 1… nhìn thì xinh, nhưng:

- Chỉ dùng được một chức năng

- Khó vệ sinh

- Tốn chỗ bếp

Trong khi đó, chảo chống dính tốt lại làm được nhiều việc hơn gấp bội.

Lời kết: Đừng để quảng cáo quyết định căn bếp của bạn

Điểm chung của 10 thiết bị trên là gì?

- Được quảng cáo rất hay

- Đánh trúng tâm lý “muốn sống tiện nghi hơn”

- Nhưng thiếu tính thực dụng dài hạn

Mua sắm thông minh không phải là mua cái mới nhất, mà là mua thứ mình sẽ dùng lâu nhất. Trước khi xuống tiền cho một thiết bị gia dụng “hot trend”, hãy tự hỏi:

- Tôi sẽ dùng nó bao nhiêu lần mỗi tuần?

- Nó có thay thế được đồ đang có không?

- Hay chỉ khiến nhà chật thêm?

Căn nhà nhẹ đồ – ví tiền nhẹ lo – đó mới là tiện nghi thật sự.