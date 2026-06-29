10 phim Trung Quốc có lượt xem cao nhất nửa đầu 2026: Hạng 1 bị chế giễu khắp MXH vẫn hot không tưởng

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến màn cạnh tranh sôi động của phim cổ trang Hoa ngữ trên các nền tảng trực tuyến. Từ tiên hiệp, huyền huyễn, xuyên không cho đến chính kịch lịch sử, hàng loạt tác phẩm liên tục tạo nên những cuộc đua về độ thảo luận và lượt xem. Không ít dự án vượt mốc hàng tỷ lượt phát, trong khi nhiều bộ phim tưởng chừng kém tiếng lại bất ngờ trở thành "hắc mã", góp phần khuấy động màn ảnh nhỏ Trung Quốc suốt sáu tháng đầu năm.

1. Trục Ngọc - 3,406 tỷ lượt xem

Đứng đầu bảng xếp hạng là Trục Ngọc với thành tích áp đảo hơn 3,406 tỷ lượt xem trực tuyến, bỏ xa phần còn lại. Bộ phim kể về Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), cô gái bán thịt mạnh mẽ, và Tạ Chinh (Trương Lăng Hách), vị hầu gia từng lừng lẫy chiến công nhưng sa cơ thất thế. Từ một cuộc hôn nhân mang tính lợi dụng, cả hai dần nảy sinh tình cảm giữa vòng xoáy chiến tranh, thù hận và tranh đoạt quyền lực.

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, Trục Ngọc còn được đánh giá cao nhờ chất lượng hình ảnh, bối cảnh đẹp mắt cùng phản ứng hóa học bùng nổ giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Với khoảng cách vượt trội so với phần còn lại của bảng xếp hạng, tác phẩm được xem là hiện tượng nổi bật nhất của dòng phim cổ trang Hoa ngữ trong nửa đầu năm 2026.

Điều thú vị là trước và trong thời gian phát sóng, Trục Ngọc từng không ít lần bị cư dân mạng mang ra làm meme. Từ những hình ảnh hậu trường "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách, một số biểu cảm bị cắt khung hình, cho đến các chiến dịch quảng bá được cho là quá lố, bộ phim liên tục trở thành đề tài trêu đùa trên mạng xã hội.

2. Thái Bình Niên - 1,045 tỷ lượt xem

Vượt mốc 1,045 tỷ lượt xem, Thái Bình Niên trở thành đại diện hiếm hoi của dòng phim chính kịch lịch sử góp mặt trong top đầu. Bộ phim do Bạch Vũ và Châu Vũ Đồng đóng chính, tái hiện bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc với những biến động dẫn đến sự thành lập nhà Tống, xoay quanh cuộc đời của Tiền Hoằng Thục, Triệu Khuông Dận và Quách Vinh. Bộ phim được đánh giá cao nhờ kịch bản chặt chẽ, giàu giá trị lịch sử cùng quy mô sản xuất hoành tráng, góp phần chứng minh sức hút của dòng phim lịch sử trên màn ảnh Hoa ngữ.

3. Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh - 908 triệu lượt xem

Xếp ở vị trí thứ ba là Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh, quy tụ Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Lấy bối cảnh triều Đường, tác phẩm mở đầu bằng cái chết bí ẩn của công chúa Ninh Viễn trong đêm hội Nguyên Tiêu. Hai nhân vật chính cùng hợp tác điều tra hàng loạt vụ án kỳ bí trong hoàng cung, từng bước khám phá những bí mật bị chôn giấu phía sau quyền lực. Yếu tố trinh thám kết hợp không khí cổ trang là điểm khác biệt giúp bộ phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

4. Tiêu Dao - 803 triệu lượt xem

Thuộc thể loại tiên hiệp, Tiêu Dao đánh dấu màn kết hợp giữa Trương Tịnh Nghi và Vương Tinh Việt. Bộ phim kể về chuyện tình kéo dài nhiều kiếp giữa Linh quân Hồng Diệp và cô gái nhân tộc Tiêu Dao. Trải qua hàng trăm năm cùng vô số hiểu lầm và chia ly, cả hai vẫn không ngừng tìm cách thay đổi số phận. Dù không sở hữu chiến dịch quảng bá quá rầm rộ, tác phẩm vẫn chinh phục khán giả nhờ mạch truyện mượt mà, hình ảnh đẹp và cảm xúc được xử lý tinh tế.

5. Gia Nghiệp - 794 triệu lượt xem

Với sự góp mặt của Dương Tử và Hàn Đông Quân, Gia Nghiệp đạt 794 triệu lượt xem, trở thành một trong những đại diện nổi bật của dòng phim gia tộc cổ trang. Bộ phim theo chân một cô gái buộc phải đứng ra gánh vác cơ nghiệp gia đình, đối mặt với những cuộc đấu đá quyền lực, tranh chấp thương trường và nhiều lựa chọn khó khăn giữa tình thân với lợi ích. Kịch bản chắc tay cùng bối cảnh được đầu tư công phu giúp tác phẩm duy trì sức hút ổn định trong suốt thời gian phát sóng.

6. Thành Hà Thể Thống - 782 triệu lượt xem

Thành Hà Thể Thống đánh dấu màn hợp tác giữa Bạch Kính Đình và Lư Dục Hiểu. Bộ phim khai thác đề tài xuyên sách khi cả nam và nữ chính đều bất ngờ bước vào một thế giới hư cấu. Để thay đổi số phận và tìm đường trở về thực tại, họ buộc phải hợp tác vượt qua hàng loạt thử thách. Tiết tấu nhanh, nhiều tình huống hài hước cùng phản ứng ăn ý của cặp đôi chính là những yếu tố giúp tác phẩm trở thành một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất nửa đầu năm.

7. Ngọc Minh Trà Cốt - 690 triệu lượt xem

Do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính, Ngọc Minh Trà Cốt là dự án cổ trang nữ chủ do Vu Chính sản xuất. Câu chuyện xoay quanh tiểu thư nhà họ Vinh và vị huyện lệnh tài giỏi Lục Giang Lai. Từ mối quan hệ đối đầu ban đầu, cả hai dần phát triển tình cảm trong quá trình đấu trí và vượt qua nhiều biến cố. Sự kết hợp giữa yếu tố thương chiến và chuyện tình lãng mạn giúp bộ phim giữ được sức hút trong suốt thời gian phát sóng.

8. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ - 685 triệu lượt xem

Được chuyển thể từ IP nổi tiếng Họa Bì, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đóng chính. Bộ phim xoay quanh hai chị em hồ ly chín đuôi trong hành trình truy tìm yêu hồ đào tẩu, đồng thời từng bước khám phá những bí mật kéo dài nhiều năm giữa nhân giới và yêu giới. Tác phẩm gây chú ý bởi phần hình ảnh đẹp mắt và dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, phong cách kể chuyện đặc trưng của đạo diễn Quách Kính Minh vẫn tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

9. Giai Ngẫu Thiên Thành - 672 triệu lượt xem

Đứng thứ 9 là Giai Ngẫu Thiên Thành, đánh dấu màn kết hợp của Tống Tổ Nhi và Thừa Lỗi. Bộ phim sở hữu nội dung khá mới lạ khi nam chính phải liên tục trải qua những lần thay da đổi thịt để phá bỏ lời nguyền, trong khi nữ chính mang số mệnh khắc phu. Hai con người với những định mệnh trái ngang buộc phải đồng hành cùng nhau để tìm lối thoát. Nhịp phim nhanh, câu chuyện chặt chẽ và tuyến nhân vật hấp dẫn giúp tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

10. Bạch Nhật Đề Đăng - 635 triệu lượt xem

Khép lại bảng xếp hạng là Bạch Nhật Đề Đăng với 635 triệu lượt xem. Bộ phim kể về Quỷ Vương Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) vô tình gặp vị tiểu tướng quân Đoàn Tư (Trần Phi Vũ) trong một lần săn mồi. Người đàn ông này mang theo di vật của cố nhân, nhưng thân phận thực sự lại ẩn chứa nhiều bí mật. Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành nữ quỷ vương xinh đẹp, bí ẩn. Dù được đầu tư lớn về kỹ xảo và tạo hình, nhiều khán giả cho rằng phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính chưa thật sự nổi bật, khiến sức nóng của phim chủ yếu dựa vào sức hút cá nhân của nữ diễn viên.