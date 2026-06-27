Lần đầu thấy phim Trung Quốc 48 tập là quá ngắn: Hay nhất 2026 không phải bàn cãi, nam nữ chính diễn gì cũng đỉnh

Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh kết quả Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan đang là tâm điểm chú ý với các khán giả quan tâm tới giải trỉ Trung Quốc. Tại sự kiện này, Thái Bình Niên đã thắng lớn khi được vinh danh ở các hạng mục Nam phụ xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Đại sứ quảng bá quốc tế và Phim truyền hình xuất sắc nhất.

Thái Bình Niên đạt nhiều giải thưởng tại Bạch Ngọc Lan 2026.

Cho những ai chưa biết, Thái Bình Niên là phim cổ trang lịch sử lấy bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc, kể về tình bạn, tình yêu, những mối ràng buộc quyền lực phức tạp chồng chéo, cùng khát vọng thống nhất giang sơn, mang lại sự yên bình cho ngàn vạn người dân những con người trong thời loạn là Tiền Hoằng Thục, Sài Vinh và Triệu Khuông Dận. Mỗi người trong số họ có một cuộc đời, số phận, suy nghĩ, quan điểm khác nhau.

Thái Bình Niên sở hữu dàn cast vô cùng chất lượng, ai cũng diễn cực kỳ tốt.

Với những ai đã xem Thái Bình Niên, tin rằng họ đều có chung nhận định việc phim đoạt nhiều giải thưởng tại Bạch Ngọc Lan là thành quả hoàn toàn xứng đáng. Đây không phải một bộ phim giải trí dễ xem khi tái hiện cả một thời kỳ loạn lạc đầy phức tạp, mạng lưới nhân vật dày đặc. Thế nhưng nếu có thể kiên nhẫn, khán giả sẽ thấy đây là một tác phẩm chất lượng, đầy tâm huyết, những sự kiện lịch sử có thật như Binh biến Trần Kiều, Nạp thổ quy Tống cùng số phận, tâm tình của những người trong cuộc được tái hiện đầy cảm xúc.

Thông tin phim Thái Bình Niên chiến thắng tại Bạch Ngọc Lan 2026 xuất hiện trên CCTV.

Bộ phim có một kịch bản rất tốt và nội dung phim được truyền tải trọn vẹn qua màn trình diễn xuất sắc của dàn cast, từ các diễn viên chính Bạch Vũ, Chu Á Văn, Du Hạo Minh, Châu Vũ Đồng cho đến cả các diễn viên phụ, thậm chí là những vai nhỏ, vai khách mời.

Thêm vào đó, phải dành những lời khen ngợi cho sự đầu tư về mặt trang phục, bối cảnh. Tất cả tạo nên một kiệt tác truyền hình khiến những người yêu thích phim lịch sử phải cảm thấy rằng 48 tập dường như là quá ít.

Bình luận của netizen về việc Thái Bình Niên đạt giải tại Bạch Ngọc Lan:

- Đoạn thu phục được Nam Đường, mục tiêu cuối cùng của Triệu Khuông Dận để thống nhất Trung Nguyên. Bộ phim Thái Bình Niên này xứng đáng đặt cạnh series Đại Tần Đế Quốc, Quân Sư Liên Minh, Đại Minh Phong Hoa.

- Đợt phim này mới chiếu thấy nhiều người kêu khó xem. Nhưng mà chắc kiểu xem giải trí nhanh quen rồi thấy khó xem chứ thấy phim này hay mà đầu tư thật sự, diễn viên chính đến phụ đều đỉnh ấy, ẵm đống giải ở Bạch Ngọc Lan quá xứng đáng.

- Phim lịch sử càng ngày càng kém người xem vì sự thống trị của cái gọi là "lưu lượng". Từ trước đến giờ Trung Quốc luôn né tránh làm phim về khoảng thời gian Ngũ Đại Thập Quốc vì sự tàn khốc của xã hội đạp lên luân thường đạo lý, thêm vào đó là sự đánh mất Yên Vân Thập Lục Châu làm cho dân tộc Hoa Hạ tổn thương nguyên khí 1 khoảng thời gian dài sau đó. Nhìn lại nền điện ảnh Trung Quốc trước giờ chỉ làm những phim vào khoảng thời gian nhà Đường và sau khi nhà Tống thành lập. Thái Bình Niên là phim đầu tiên đi sâu vào khoảng thời gian đầy biến cố này. Không hiểu flop ở điểm nào. Gamer thì đang hot pick với Where Winds Meet nhưng lại không quan tâm đến khoảng thời gian Ngũ Đại Thập Quốc. Vừa xem phim vừa search Wiki đọc về giai đoạn này mới thấy nó thú vị thế nào.

- Đã xem trọn vẹn 48 tập không bỏ sót không tua tí nào. Giờ tui đang quay lại vòng 2 đây. 2026 Trung Quốc thấy có phim nay và Chủ Giác là hay nhất, phim hay đúng nghĩa.

- Thái Bình Niên ăn giải phim hay nhất quá xứng đáng.

Thu Phong

nguồn: Weibo