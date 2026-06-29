Hiếm lắm mới có phim Trung Quốc siêu được lòng fan nguyên tác: Nam nữ chính y hệt trong truyện, lướt MXH toàn thấy khen

Sau hơn 2 năm "xếp kho", mới đây bộ phim Thiên Hương đã chính thức ra mắt công chúng. Tác phẩm này chứng kiến màn tái hợp của Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y, hiện đang nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả bình thường lẫn các fan nguyên tác.

Cả hai được đánh giá không chỉ có vẻ ngoài đúng chuẩn nam nữ chính ngôn tình, mà còn ghi điểm khi thể hiện tốt hình tượng nhân vật được miêu tả trong truyện, tạo chemistry cùng nhau rất ổn. Về mặt nội dung, Thiên Hương có nội dung dễ xem, vừa hài hước vừa dễ thương, rất phù hợp để giải trí. Ngoài ra, phải nói thêm rằng dù là một dự án cấp A nhưng kỹ xảo, tạo hình cho đến góc quay của phim đều rất mượt.

Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y đều được cả khán giả bình thường lẫn fan nguyên tác khen ngợi.

Bình luận của netizen về phim Thiên Hương:

- Mấy tập đầu chỉ cần xem các nhân vật tương tác cũng hài điên, mạch phim nhanh nhưng xem vẫn hiểu được nội dung đang nói về điều chi nè, cốt truyện khá chắc chứ cũng không phải chỉ có cười không nha.

- Mạch phim hiện tại ổn, màu phim đẹp, ở Tiểu Hồng Thư mọi người khen phim khá nhiều. Ngày mai là bắt đầu tiếp những chuỗi ngày học tập ở Sồ Phượng rồi, mọi người cùng ghé xem ủng hộ Khương Lê Phi nhé.

- Tống Uy Long phim này đẹp điên lên được, nam tính tràn màn hình. Còn Cúc Tịnh Y thì tui cũng khá bất ngờ là bả diễn tốt hơn mấy phim khác nhiều, không hề bị đơ luôn. Nói chung xem 4 tập rất ổn áp, sẽ chờ phim ra và xem tiếp.

- Cảnh đánh võ của nam chính được khen rất nhiều động tác vừa nhanh vừa dứt khoát! Bộ lọc dễ chịu, nhìn rõ kết cấu da của nhân vật, kỹ xảo đẹp mắt, nhịp phim nhanh, hài hài chắc độ hài giữ đến giữa phim thì chuyển sang ngược!

Tạo hình cổ trang của Long đẹp, phim tiên hiệp nhưng ẻm vibe hiệp khách giang hồ.

- Thấy phim này hay thật, nam chính đẹp trai, tạo hình ổn hơn những bộ trước, nữ chính cũng xinh, diễn xuất ai cũng tốt hơn 1 số phim trước. Nói chung xinh đẹp, nội dung cũng hay, hội thoại không bị sượng chân hay gượng gạo gì. Theo dõi hay phết, mỗi cái là mới ra 4 tập, phải chờ đợi nữa.

Dù là phim cấp A nhưng phần nhìn của Thiên Hương thực sự quá được.

Cho những ai chưa biết, Thiên Hương là phim ngôn tình cổ trang tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang. Câu chuyện phim bắt đầu từ sự kiện thiên thạch giáng xuống, Thần Mộc xuất hiện dẫn đến cuộc chiến tranh đoạt bảo vật đầy khốc liệt.

100 năm sau, cô nhi của Thanh Khâu là cô nàng Tiểu Bổng Chùy (cái chùy nhỏ) và chàng trai Lôi Tu Viễn gặp nhau ở thư viện Sồ Phượng. Họ ban đầu là những người bạn sát cánh cùng nhau, nhưng theo thời gian, một mối tình ngọt ngào dần nảy nở. Dẫu vậy, tình yêu của họ bị đặt trong tình cảnh khắc nghiệt khi Tiểu Bổng Chùy có một thân thế bí ẩn. Không chỉ thế, họ còn phải đối diện với kiếp nạn liên quan tới số mệnh của hàng vạn sinh linh khắp tam giới.

nguồn: Weibo