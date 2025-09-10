Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng là “thiên đường dao kéo”. Thế nhưng không phải ai bước vào phòng phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều thành công. Có người lột xác ngoạn mục, từ nhan sắc tầm thường trở thành mỹ nhân hàng đầu màn ảnh; có người lại biến thành gương mặt đơ cứng, sự nghiệp chững lại vì thiếu cảm xúc. Showbiz Hàn đã chứng kiến không ít trường hợp như thế, và danh sách 10 mỹ nhân dao kéo dưới đây do Daum công bố chính là minh chứng sống động cho những ngã rẽ khác nhau sau dao kéo. Điểm chung của họ là nhan sắc được bàn tán không ngớt, từng có thời điểm trở thành chuẩn mực “dao kéo đẹp” của cả châu Á.

1. Lee Da Hee

Lee Da Hee từng có thời gian không nổi bật, gương mặt thiếu điểm nhấn. Sau khi dao kéo, cô trở thành mỹ nhân với gương mặt V-line sắc sảo, đôi mắt sáng và sống mũi cao. Không chỉ nhan sắc thăng hạng, dao kéo còn giúp Lee Da Hee còn vụt sáng với loạt phim ăn khách như Search: WWW, Beauty Inside. Cô thừa nhận bố mẹ từng “không nhận ra con gái” sau ca phẫu thuật, nhưng đó chính là bước ngoặt giúp cô trở thành một trong những nữ chính được yêu thích nhất Kbiz.

2. Kim Nam Joo

Từ lâu, Kim Nam Joo đã được mệnh danh là “Nữ hoàng quảng cáo” và “biểu tượng dao kéo thành công nhất Kbiz”. Bà xã Kim Seung Woo sở hữu gương mặt thanh thoát, sang trọng, được khán giả nhớ đến qua các phim đình đám như Queen of Housewives, Mister Queen. Dù đã ngoài 50, cô vẫn giữ được nhan sắc quý phái, trở thành minh chứng sống cho việc dao kéo đúng cách có thể giúp kéo dài tuổi thanh xuân.

3. Go Yoon Jung

Go Yoon Jung nổi lên như một “tân binh khủng long” nhờ nhan sắc được khen là tỷ lệ vàng sau khi chỉnh sửa. Nhiều netizen gọi cô là ca dao kéo thành công nhất gen mới, đẹp đến mức từng tấm ảnh tốt nghiệp hay hình trước khi nổi tiếng cũng bị đào lại để so sánh. Gương mặt hài hòa, nhỏ nhắn giúp cô ghi điểm trong các tác phẩm như Alchemy of Souls, Moving. Diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, đôi lúc bị chê đơ, nhưng nhờ visual đỉnh cao hậu dao kéo, Go Yoon Jung đang là cái tên được săn đón bậc nhất.

4. Lee Da Hae

Lee Da Hae từng có gương mặt khá nhạt nhòa, nhưng sau dao kéo, cô trở thành một trong những nữ diễn viên đẹp chuẩn ngôn tình. Sống mũi cao, mắt hai mí và khuôn mặt thon gọn đã đưa Lee Da Hae trở thành nữ chính trong My Girl, East of Eden, Hotel King. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô ít đóng phim hơn và nhan sắc có phần xuống dốc. Dù vậy, Lee Da Hae vẫn là ví dụ điển hình cho việc dao kéo có thể thay đổi số phận một diễn viên.

5. Kim Ah Joong

Kim Ah Joong được biết đến rộng rãi nhờ phim 200 Pounds Beauty, nơi cô hóa thân thành cô gái xấu xí quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để đổi đời. Ngoài đời, Kim Ah Joong cũng trải qua dao kéo và sở hữu nhan sắc quyến rũ, đôi môi gợi cảm và thần thái hiện đại. Chính ngoại hình ấy giúp cô thành công trong cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Khán giả đánh giá Kim Ah Joong là một trong những trường hợp “dao kéo đúng chỗ”, vừa đẹp vừa hợp với cá tính diễn xuất.

6. Yoo In Na

Yoo In Na không phải mỹ nhân tự nhiên. Sau khi dao kéo, cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Sự thay đổi diện mạo giúp cô dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả trong các vai phụ như My Love from the Star, Goblin, Snowdrop,... Tuy chưa có nhiều vai chính nặng ký, Yoo In Na vẫn được khen là ca dao kéo thành công, duy trì hình ảnh trong sáng và dễ thương.

7. Han Chae Young

Han Chae Young vốn đã xinh, nhưng nhờ dao kéo, cô trở nên sắc sảo và ấn tượng hơn, gương mặt nhỏ gọn cùng vóc dáng chuẩn như búp bê. Điều này giúp cô thành công với hàng loạt vai nữ chính trong Delightful Girl Chun-hyang, Only You. Nhan sắc quyến rũ khiến cô được gọi là “Barbie Hàn Quốc”, một biệt danh gắn liền đến tận bây giờ.

8. Park Han Byul

Park Han Byul có gương mặt đẹp chuẩn sau chỉnh sửa: mắt to, sống mũi thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp, cô thường xuyên bị chê diễn xuất thiếu cảm xúc, đơ và nhạt. Nhan sắc giúp Park Han Byul có nhiều cơ hội đóng chính, nhưng sự nghiệp lại không bật lên quá mạnh mẽ vì hạn chế về diễn xuất. Đây là ví dụ rõ ràng cho việc dao kéo có thể mang lại cơ hội, nhưng không đảm bảo thành công lâu dài.

9. Seo Woo

Seo Woo từng được khen có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh nhờ dao kéo. Thế nhưng, cô cũng bị chê vì lạm dụng, gương mặt ngày càng khác lạ. Dù vậy, thời mới dao kéo, không thể phủ nhận việc cô xinh đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt nhan sắc của cô còn ghi dấu trong một số phim như Cinderella’s Sister. Thế nhưng càng về sau, Seo Woo càng lạm dụng thẩm mỹ, dẫn đến những biến chứng tiếc nuối. Trường hợp của cô là lời cảnh báo về việc dao kéo quá đà có thể khiến nhan sắc mất tự nhiên, ảnh hưởng đến hình ảnh diễn viên.

10. Park Min Young

Không thể thiếu trong danh sách này chính là Park Min Young - biểu tượng dao kéo thành công nhất Kbiz một thời. Cô từng công khai chuyện chỉnh mắt, mũi và hàm. Với visual hoàn hảo, Park Min Young trở thành nữ chính trong hàng loạt phim đình đám như City Hunter, What’s Wrong with Secretary Kim. Tuy nhiên, gần đây, vì giảm cân quá nhiều và lộ dấu hiệu tuổi tác, gương mặt Park Min Young bị nhận xét xuống sắc, cứng và thiếu tự nhiên. Từ vị trí dao kéo đẹp nhất, cô đang dần tụt hạng trong mắt khán giả.

Park Min Young gần đây gây thất vọng với nhan sắc của mình

Nguồn: Daum