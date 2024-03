“Nữ hoàng quảng cáo” Kim Nam Joo chi hơn 11 tỷ cho việc học của con gái, dạy con theo phương pháp giáo dục của người Do Thái

Nhắc đến một trong những mỹ nhân Hàn được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo” trước kia, chắc hẳn công chúng sẽ nghĩ ngay tới Kim Nam Joo.

Theo đó, trong giai đoạn từ 1995 - 2007, Kim Nam Joo là mỹ nhân đình đám nhất xứ Hàn khi là gương mặt đại sứ cho nhiều thương hiệu. Chính vì vậy mà mỹ nhân sinh năm 1971 được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc”.

Kim Nam Joo và ông xã Kim Seung Woo rất coi trọng việc học của các con

Ở Việt Nam, Kim Nam Joo bắt đầu được biết đến thông qua các bộ phim đình đám như: Người mẫu , Ông trùm , Nữ hoàng rắc rối , Gia đình chồng tôi… Nhờ loạt tác phẩm truyền hình thành công mà Kim Nam Joo còn được công nhận là cái tên giúp bảo chứng rating.

Sau khi kết hôn với Kim Seung Woo và sinh 2 nhóc tì, Kim Nam Joo dần hạn chế việc nhận quảng cáo cũng như dự án phim mới. Thay vào đó, Kim Nam Joo tập trung vào việc chăm sóc cũng như giáo dục các con.

Chi tiền khủng vào việc học của con

Mới đây khi trở lại với tác phẩm phim truyền hình “Wonderful World”, Kim Nam Joo đã nhận lời xuất hiện trên chương trình talkshow “You Quiz on the Block” của MC quốc dân Yoo Jae Suk với tư cách khách mời. Tại đây, Kim Nam Joo đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình trong việc nuôi dạy con cái.

Cụ thể, khi MC Yoo Jae Suk hỏi rằng: “Tôi nghe nói rằng, chị rất nỗ lực cho việc học tập của các con”, Kim Nam Joo cười và nói: “Đó là bởi vì tôi có mặc cảm về nền tảng học vấn của mình”.

Kim Nam Joo hé lộ tuổi thơ vất vả không được học hành đầy đủ

Kim Nam Joo nói thêm: “Khi còn trẻ, tôi đã muốn đi du học và sống ở nước ngoài. Tôi đã ra nước ngoài nhiều lần để quay quảng cáo và cảm thấy ghen tị khi nhìn các sinh viên quốc tế vừa học vừa làm”.

“Nữ hoàng quảng cáo” tiết lộ, cha cô mất khi cô mới lên 3. Chính vì vậy mà tuổi thơ Kim Nam Joo khá bất hạnh: “Tôi phải đi làm kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Thậm chí, tôi từng làm công nhân bán thời gian tại tòa thị chính ở tỉnh Kyunggi”.

Vì tuổi thơ bất hạnh, không được học nhiều, nên Kim Nam Joo đặt hết hy vọng vào các con. Được biết, trước đây Kim Nam Joo từng đăng ký cho con gái tham gia lớp kiểm tra năng khiếu tại Trường Quốc tế Songdo ở Incheon - nơi hoạt động với chương trình giảng dạy giống như ở Mỹ.

Con gái Kim Nam Joo đã đạt điểm khá cao khi nằm ở Top 1 học sinh giỏi toàn quốc trong cuộc thi thử này. Học phí cho 12 năm học bao gồm chi phí giáo dục tư nhân và giáo dục đặc biệt lên tới con số 600 triệu Won (hơn 11 tỷ đồng).

Hiện tại, con gái Kim Nam Joo đang theo học tại trường nội trú Deerfield Academy danh tiếng tại Massachusetts, Mỹ. Được biết, học phí một năm và chi phí ký túc xá của trường lên tới 80 triệu Won (gần 1.5 tỷ đồng).

Áp dụng phương pháp giáo dục con của người Do Thái

Không chỉ bỏ ra chi phí khủng trong chuyện học hành của con cái, Kim Nam Joo còn bỏ thời gian tự nghiên cứu các loại sách về giáo dục con.

Kim Nam Joo cho biết, cô đã tham khảo phương pháp dạy con của người Do Thái: “Khi ở nhà, tôi đã đọc rất nhiều sách về phương pháp giáo dục của người Do Thái”. Giáo dục Do Thái là phương pháp nuôi dưỡng tính sáng tạo và tinh thần thách thức, thông qua việc tranh luận và đối thoại.

Kim Nam Joo học cách giáo dục các con bằng phương pháp của người Do Thái

Phương pháp dạy thứ 2 của Kim Nam Joo là cho trẻ gần gũi với sách. Theo đó, 2 vợ chồng luôn cố gắng để các con nhìn thấy họ đọc sách mọi lúc mọi nơi. Hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với các con. Thay vì để các bé học kỹ năng thông qua mạng hay tivi, hai vợ chồng Kim Nam Joo đều cố gắng tự mình hướng dẫn một cách cụ thể nhất.

Kim Nam Joo và Kim Seung Woo về chung một nhà vào năm 2005. Sau gần 20 năm chung sống, cả hai đã có với nhau 2 người con, 1 trai và 1 gái.