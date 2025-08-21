10 ngày cuối tháng 8, những con giáp này may mắn có được đường tình rực rỡ

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2025, theo tử vi 12 con giáp, một số tuổi sẽ có vận trình tình duyên tỏa sáng hơn hẳn.

1. Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn sôi nổi, tự tin và giàu sức hút. Cuối tháng 8 này, họ dễ dàng gặp được nhân duyên mới qua các mối quan hệ xã hội. Ai đang độc thân có thể bất ngờ rung động trước một người bạn hoặc đồng nghiệp lâu nay.

Lời khuyên: Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện cộng đồng. Đừng quá vội vàng bộc lộ hết cảm xúc, hãy để đối phương cảm nhận sự tự tin và năng lượng tích cực của bạn. Khi tình duyên đến, hãy mở lòng đón nhận nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo.

2. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được đào hoa chiếu mệnh, vận khí tình cảm cực tốt. Người đã có đôi có thể bước sang một giai đoạn mới nhiều ngọt ngào, thậm chí tính chuyện lâu dài. Người độc thân thì dễ nhận được lời tỏ tình bất ngờ.

Lời khuyên: Vận đào hoa vượng, bạn dễ thu hút sự chú ý từ nhiều người. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo chọn người thật lòng thay vì chạy theo cảm xúc thoáng qua. Nếu đã có đôi, đây là thời điểm tốt để hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc chuyến đi nhỏ cùng nhau.

3. Tuổi Hợi

Vốn nhân hậu và ấm áp, tuổi Hợi trong giai đoạn này có duyên gặp được người thật lòng. Sự nhẹ nhàng, tinh tế giúp họ dễ gây ấn tượng mạnh và nhận lại sự quan tâm chân thành.

Lời khuyên: Sự chân thành của bạn là điểm mạnh lớn nhất. Hãy cởi mở hơn trong giao tiếp và chia sẻ về bản thân. Đừng lo sợ bị từ chối, bởi bạn càng sống đúng với cảm xúc thì càng dễ gặp được người trân trọng điều đó. Với các cặp đôi, đây là lúc nên bày tỏ những mong muốn thật lòng để tình cảm thêm bền chặt.

4. Tuổi Thìn

Đường tình cảm rực rỡ nhờ quý nhân hỗ trợ. Các mối quan hệ cũ dễ được hàn gắn, còn người độc thân có thể tìm thấy “cơ duyên định mệnh” trong công việc hoặc hội nhóm.

Lời khuyên: May mắn đến nhờ quý nhân, nhưng bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc kết nối, gặp gỡ hoặc tái thiết lập liên lạc với những người từng quan trọng. Nếu còn vương vấn một mối quan hệ cũ, đây là lúc thích hợp để nói lời rõ ràng: hàn gắn hoặc buông bỏ.

Nhìn chung, những con giáp này bước vào cuối tháng 8/2025 với tâm thế mở lòng, sẵn sàng đón nhận tình cảm nên càng dễ thu hút những mối duyên đẹp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm